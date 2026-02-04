57 yıllık gizem yeniden alevlendi: "Buradalar ve bizi görebiliyorlar"
NASA’nın Artemis II görevinin bir kez daha ertelenmesi yalnızca teknik tartışmaları değil 57 yıldır konuşulan tüyler ürpertici Ay komplo teorilerini de yeniden alevlendirdi. Sosyal medyada dolaşan iddialar 1969’daki ilk Ay inişinde astronotların yalnız olmadıkları yönünde. İşte araştırmaya ilişkin detaylar.
Hızlı Özet Göster
- NASA'nın Artemis II görevi sıvı hidrojen sızıntısı nedeniyle Mart ayına ertelendi ve 6-11 Mart tarihleri arasında yeni fırlatma pencereleri değerlendiriliyor.
- Podcast sunucusu AJ Gentile, Apollo 11 astronotları Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in Ay'da bilinmeyen varlıklar gördüklerine dair kayıp bir radyo kaydı olduğunu iddia etti.
- ABD hükümeti, Pentagon ve NASA, UFO'ların ya da uzaylı varlıkların varlığını doğrulayan hiçbir fiziksel kanıt bulunmadığını açıkladı.
- Eski CIA medyumu Ingo Swann, 1975'te Ay'ın karanlık yüzünde kuleler ve insan benzeri varlıkların çalıştığı bir kompleks gördüğünü iddia etmişti.
- Apollo 14 astronotu Edgar Mitchell, UFO'ların gerçek olduğuna ve dünya dışı varlıkların Dünya'yı ziyaret ettiğine inandığını açıklamıştı.
NASA'nın Artemis II görevinin bir kez daha ertelenmesi yalnızca teknik tartışmaları değil 57 yıldır konuşulan tüyler ürpertici Ay komplo teorilerini de yeniden alevlendirdi. Sosyal medyada ve alternatif medya platformlarında dolaşan iddialar 1969'daki ilk Ay inişinde astronotların yalnız olmadıkları yönünde.
"Ay'da Bizi İzleyen Varlıklar Vardı"
DailyMail'de yer alan habere göre "The Why Files" adlı popüler podcast'in sunucusu AJ Gentile, Apollo 11 görevine ait olduğu öne sürülen ve uzun yıllardır kayıp olan bir radyo kaydına dikkat çekti. Gentile'e göre Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay'a iniş sırasında ana frekanstan çıkarak özel bir tıbbi kanala geçti ve burada çarpıcı bir gözlem paylaştı. İddiaya göre astronotlar, Ay yüzeyindeki bir kraterde "park etmiş" halde duran ve kendilerini izleyen bilinmeyen varlıklar gördüklerini bildirdi.
"Buradalar ve Bizi Görüyorlar"
Gentile, The Tucker Carlson Show'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Anlatılanlara göre tıbbi kanala geçip 'Buradalar. Kraterin üzerindeler ve bizi görebiliyorlar.' Bu hikâye onlarca yıldır anlatılsa da Apollo 11 mürettebatının böyle bir yedek kanal kullandığını kanıtlayan resmi bir kayıt bugüne kadar ortaya çıkmadı.
🛑 Resmi Açıklamalar Net: Kanıt Yok
ABD hükümeti, Pentagon ve NASA, bugüne kadar UFO'ların ya da uzaylı varlıkların varlığını doğrulayan hiçbir fiziksel kanıt bulunmadığını defalarca açıkladı. Ancak bu açıklamalar komplo teorilerinin önüne geçmeye yetmedi. Gentile'e göre bazı eski CIA medyumları ve astronotlar, 1972'de Ay görevlerinin aniden sona ermesinden bu yana bir şeylerin gizlendiğini düşünüyor.
Ay'ın Karanlık Yüzü
1970'li ve 80'li yıllarda CIA'in "uzaktan görme" deneyleri yaptığı biliniyor. Bu deneylerin en ünlü isimlerinden biri olan Ingo Swann, 1975'te Ay'ın karanlık yüzünde kuleler, yapılar ve insan benzeri varlıkların çalıştığı gizli bir kompleks gördüğünü iddia etmişti. Swann, bu varlıkların kendisinin farkında olduğunu ve Dünya'dan onu "izlediklerini" düşündüğünü söylemişti. Bu iddialar 1998'de yayımlanan Penetration adlı kitabında yer aldı.
UFO'lar Gerçek mi?
Gentile ayrıca Apollo 14 astronotu Edgar Mitchell'in, UFO'ların gerçek olduğuna ve dünya dışı varlıkların Dünya'yı ziyaret ettiğine inandığını hatırlattı. Mitchell, bu bilgilerin hükümetler tarafından gizlendiğini açıkça dile getirmişti. "Bu Ay'da yürüyen altıncı insan. Bir komplo delisi değil, bir Amerikan kahramanı,"diyen Gentile, uzayda açıklanamayan olayların yaygın olduğunu savundu.
Artemis II Neden Ertelendi?
NASA Başkanı Jared Isaacman, Artemis II görevinin testler sırasında sıvı hidrojen sızıntısı tespit edilmesi nedeniyle Mart ayına ertelendiğini açıkladı. Test, roketin ateşlenmeden önce tamamen yakıtla doldurulduğu "ıslak prova" aşamasında durduruldu. Görev için şu an 6–11 Mart tarihleri arasında yeni fırlatma pencereleri değerlendiriliyor. Gerekirse Nisan ayının ilk haftası da alternatif olarak masada.
Ertelenme kararı sonrası sosyal medyada şüpheci yorumlar hızla yayıldı. Bazı kullanıcılar, NASA'nın Ay'a aslında hiç gitmediğini, Artemis programının da bunun bir devamı olduğunu öne sürdü. "SpaceX yılda onlarca roket fırlatıyor, NASA üç yılda bir deniyor" yorumları dikkat çekti.
Apollo 11'in gerçekten Ay'a indiği bilimsel olarak kabul ediliyor. Ancak kayıp kayıtlar, açıklanamayan sessizlikler ve çelişkili tanıklıklar bu tür teorilerin her yeni gecikmeyle birlikte yeniden gündeme gelmesine neden oluyor. Artemis II'nin akıbeti netleşirken, Ay'ın sırları da bir kez daha insanlığın merakını tetikliyor.