57 yıllık gizem yeniden alevlendi: "Buradalar ve bizi görebiliyorlar"

ABD hükümeti, Pentagon ve NASA, UFO'ların ya da uzaylı varlıkların varlığını doğrulayan hiçbir fiziksel kanıt bulunmadığını açıkladı. 🛑 Resmi Açıklamalar Net: Kanıt Yok ABD hükümeti, Pentagon ve NASA, bugüne kadar UFO'ların ya da uzaylı varlıkların varlığını doğrulayan hiçbir fiziksel kanıt bulunmadığını defalarca açıkladı. Ancak bu açıklamalar komplo teorilerinin önüne geçmeye yetmedi. Gentile'e göre bazı eski CIA medyumları ve astronotlar, 1972'de Ay görevlerinin aniden sona ermesinden bu yana bir şeylerin gizlendiğini düşünüyor.

Ay'ın Karanlık Yüzü 1970'li ve 80'li yıllarda CIA'in "uzaktan görme" deneyleri yaptığı biliniyor. Bu deneylerin en ünlü isimlerinden biri olan Ingo Swann, 1975'te Ay'ın karanlık yüzünde kuleler, yapılar ve insan benzeri varlıkların çalıştığı gizli bir kompleks gördüğünü iddia etmişti. Swann, bu varlıkların kendisinin farkında olduğunu ve Dünya'dan onu "izlediklerini" düşündüğünü söylemişti. Bu iddialar 1998'de yayımlanan Penetration adlı kitabında yer aldı.

Eski CIA medyumu Ingo Swann, 1975'te Ay'ın karanlık yüzünde kuleler ve insan benzeri varlıkların çalıştığı bir kompleks gördüğünü iddia etmişti. ( Fotoğraf:AA) UFO'lar Gerçek mi? Gentile ayrıca Apollo 14 astronotu Edgar Mitchell'in, UFO'ların gerçek olduğuna ve dünya dışı varlıkların Dünya'yı ziyaret ettiğine inandığını hatırlattı. Mitchell, bu bilgilerin hükümetler tarafından gizlendiğini açıkça dile getirmişti. "Bu Ay'da yürüyen altıncı insan. Bir komplo delisi değil, bir Amerikan kahramanı,"diyen Gentile, uzayda açıklanamayan olayların yaygın olduğunu savundu.

Apollo 14 astronotu Edgar Mitchell, UFO'ların gerçek olduğuna ve dünya dışı varlıkların Dünya'yı ziyaret ettiğine inandığını açıklamıştı. ( Fotoğraf:AA) Artemis II Neden Ertelendi? NASA Başkanı Jared Isaacman, Artemis II görevinin testler sırasında sıvı hidrojen sızıntısı tespit edilmesi nedeniyle Mart ayına ertelendiğini açıkladı. Test, roketin ateşlenmeden önce tamamen yakıtla doldurulduğu "ıslak prova" aşamasında durduruldu. Görev için şu an 6–11 Mart tarihleri arasında yeni fırlatma pencereleri değerlendiriliyor. Gerekirse Nisan ayının ilk haftası da alternatif olarak masada.