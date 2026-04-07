İsrail’in tehditleri sonrası İran’da kritik noktalara akın: Santral önünde “Vatanım” konseri

İsrail'in İran'daki köprüleri vuracağını açıklamasının ardından İranlılar kritik köprülere ve elektrik santrallerine akın etti. Köprülerde ve santrallerin önünde İran bayrakları açan eylemciler ABD ve İsrail'i protesto etti. Besteci ve tar sanatçısı Ali Gamsari, bir elektrik santrali önünde Perviz Meşkatiyan’ın bestesi olan "Vatan Men" (Vatanım) adlı eseri icra etti.

  • İsrail ordusu İran'da silah ve askeri teçhizat taşımak için kullanıldığını öne sürdüğü Tahran, Kerec, Tebriz, Kaşan ve Kum'daki 8 köprüyü hedef aldığını iddia etti.
  • ABD Başkanı Donald Trump İran medeniyetinin yok olacağını ve en büyük saldırıların yapılacağını söyledi.
  • İran'da binlerce kişi ABD ve İsrail'i protesto etmek için kritik köprülere ve elektrik santrallerine akın etti.
  • Besteci ve tar sanatçısı Ali Gamsari, Tahran'daki bir elektrik santrali önünde 'Vatan Men' adlı eseri icra etti.
  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kullanıldığını ileri sürdüğü demiryollarına ve köprülere saldırdıklarını açıkladı.

İsrail İran'da köprüleri ve enerji santrallerini vurmakla tehdit ediyor. Bir yandan ise ABD Başkanı Donald Trump bu gece İran medeniyetinin yok olacağını ve en büyük saldırıların yapılacağını söyleyerek tehditler savuruyor.

ABD ve İsrail tehditlere devam ederken İran'da halk kritik köprülere ve elektrik santrallerine akın etti.

İranlılar kritik noktalara akın etti, Fotoğraflar: Takvim

Köprülerde ve santrallerin önünde İran bayrakları açan eylemciler ABD ve İsrail'i protesto etti.

Dünyaca ünlü tar sanatçısı Ali Gamsari’den dev santralde "Vatan" nöbeti

Besteci ve tar sanatçısı Ali Gamsari, Amerikan-Siyonist güçlerin Tahran'ın elektrik altyapısına yönelik tehditlerine karşı durmak amacıyla bir elektrik santrali önünde Perviz Meşkatiyan'ın bestesi olan "Vatan Men" (Vatanım) adlı eseri icra etti.

İSRAİL "SEKİZ KÖPRÜYÜ VURDUK" DEDİ

İsrail ordusu, İran'da silah ve askeri teçhizat taşımak için kullanıldığını öne sürdüğü 8 köprünün hedef alındığını iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıların Tahran yönetiminin silah ve askeri teçhizat nakliyesini önlemek için yapıldığı ileri sürüldü.

Tahran, Kerec, Tebriz, Kaşan ve Kum dahil olmak üzere İran'ın farklı bölgelerinde 8 köprünün vurulduğu öne sürülen açıklamada, hedef alınan 8 köprülerden silah ve askeri teçhizat nakliyesi yapıldığı savunuldu.

ABD ve İsrail, İran'da sivil altyapıyı da hedef alan saldırılara devam ederken İsrail, İran'daki demir yolu altyapısını hedef alacağını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kullanıldığını ileri sürdüğü demiryollarına ve köprülere saldırdıklarını söylemişti.

İran basını, ülke genelinde 4 köprünün vurulduğunu; İsrail basını, 10 köprü ve demiryolunun hedef alındığını iddia etmişti.

SONRAKİ HABER

