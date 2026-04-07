İran’da binlerce kişi köprü ve santrallere akın etti

İsrail İran'da köprüleri ve enerji santrallerini vurmakla tehdit ediyor. Bir yandan ise ABD Başkanı Donald Trump bu gece İran medeniyetinin yok olacağını ve en büyük saldırıların yapılacağını söyleyerek tehditler savuruyor.

Köprülerde ve santrallerin önünde İran bayrakları açan eylemciler ABD ve İsrail'i protesto etti.

Besteci ve tar sanatçısı Ali Gamsari, Amerikan-Siyonist güçlerin Tahran'ın elektrik altyapısına yönelik tehditlerine karşı durmak amacıyla bir elektrik santrali önünde Perviz Meşkatiyan'ın bestesi olan "Vatan Men" (Vatanım) adlı eseri icra etti.

İSRAİL "SEKİZ KÖPRÜYÜ VURDUK" DEDİ

İsrail ordusu, İran'da silah ve askeri teçhizat taşımak için kullanıldığını öne sürdüğü 8 köprünün hedef alındığını iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıların Tahran yönetiminin silah ve askeri teçhizat nakliyesini önlemek için yapıldığı ileri sürüldü.

Tahran, Kerec, Tebriz, Kaşan ve Kum dahil olmak üzere İran'ın farklı bölgelerinde 8 köprünün vurulduğu öne sürülen açıklamada, hedef alınan 8 köprülerden silah ve askeri teçhizat nakliyesi yapıldığı savunuldu.

ABD ve İsrail, İran'da sivil altyapıyı da hedef alan saldırılara devam ederken İsrail, İran'daki demir yolu altyapısını hedef alacağını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kullanıldığını ileri sürdüğü demiryollarına ve köprülere saldırdıklarını söylemişti.

İran basını, ülke genelinde 4 köprünün vurulduğunu; İsrail basını, 10 köprü ve demiryolunun hedef alındığını iddia etmişti.