Daltonlar’ın sözde lideri Caner Koçer’e sokak ortasında infaz! İspanya’da çeteler arası hesaplaşma

Daltonlar silahlı suç örgütünün sözde liderlerinden Caner Koçer, İspanya'nın Torrevieja kentinde sokak ortasında infaz edildi. DALTONLARIN SÖZDE LİDERİ İNFAZ EDİLDİ Koçer pazar günü saat 19.00 sularında İspanya'nın turistik bölgesindeki Rambla de Juan Mateo García ve Pedro Lorca Caddelerinin kesiştiği noktada pusuya düşürüldü ve altı kurşunla vuruldu. O anları İspanyol basını aktardı.

Caner Koçer, Sosyal medya ÇETELER ARASI HESAPLAŞMA Saldırının, son dönemde İspanya'nın Akdeniz kıyılarında faaliyet gösteren rakip örgüt Casper üyeleri tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor. İspanyol basınının aktardığına göre 30 yaşındaki Koçer, pazar günü kapalı olan bir restoranın önünden geçerken yüzlerini gizlememiş olan saldırganlar tarafından altı kurşunla vuruldu. Saldırganların spor kıyafetler giydiği ve şapka taktıkları belirtildi.