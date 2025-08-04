Daltonlar’ın sözde lideri Caner Koçer’e sokak ortasında infaz! İspanya’da çeteler arası hesaplaşma

Daltonlar silahlı suç örgütünün sözde liderlerinden Caner Koçer, İspanya'nın Torrevieja kentinde sokak ortasında infaz edildi.
DALTONLARIN SÖZDE LİDERİ İNFAZ EDİLDİ
Koçer pazar günü saat 19.00 sularında İspanya'nın turistik bölgesindeki Rambla de Juan Mateo García ve Pedro Lorca Caddelerinin kesiştiği noktada pusuya düşürüldü ve altı kurşunla vuruldu. O anları İspanyol basını aktardı.
ÇETELER ARASI HESAPLAŞMA
Saldırının, son dönemde İspanya'nın Akdeniz kıyılarında faaliyet gösteren rakip örgüt Casper üyeleri tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.
İspanyol basınının aktardığına göre 30 yaşındaki Koçer, pazar günü kapalı olan bir restoranın önünden geçerken yüzlerini gizlememiş olan saldırganlar tarafından altı kurşunla vuruldu. Saldırganların spor kıyafetler giydiği ve şapka taktıkları belirtildi.
FRANSIZ PLAKALI ARACA BİNİP KAÇTILAR
Pedro Lorca Caddesi'nden Plaza de Oriente'ye doğru kaçan grup, daha sonra Fransız plakalı bir araca bindi. Görgü tanıklarından bilgi alan Sivil Muhafızlar ve Torrevieja Yerel Polisi, aracı takibe aldı.
Üç adam tutuklanmadan önce yaya olarak kaçmaya çalıştı ve bu esnada bir silah ele geçirildi.