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Daltonlar’ın sözde lideri Caner Koçer’e sokak ortasında infaz! İspanya’da çeteler arası hesaplaşma

Daltonlar çetesinin sözde lideri Caner Koçer, İspanya’da sokak ortasında altı kurşunla infaz edildi. İspanya’nın Torrevieja kentinde pusuya düşürülen Koçer olay yerinde hayatını kaybetti. Peki saldırıyı düzenleyenler Daltonların rakip örgütü Casperlar mı? İşte olay yerinden görüntüler…

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Daltonlar’ın sözde lideri Caner Koçer’e sokak ortasında infaz! İspanya’da çeteler arası hesaplaşma

Daltonlar silahlı suç örgütünün sözde liderlerinden Caner Koçer, İspanya'nın Torrevieja kentinde sokak ortasında infaz edildi.

DALTONLARIN SÖZDE LİDERİ İNFAZ EDİLDİ

Koçer pazar günü saat 19.00 sularında İspanya'nın turistik bölgesindeki Rambla de Juan Mateo García ve Pedro Lorca Caddelerinin kesiştiği noktada pusuya düşürüldü ve altı kurşunla vuruldu. O anları İspanyol basını aktardı.

Caner Koçer, Sosyal medyaCaner Koçer, Sosyal medya

ÇETELER ARASI HESAPLAŞMA

Saldırının, son dönemde İspanya'nın Akdeniz kıyılarında faaliyet gösteren rakip örgüt Casper üyeleri tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.

İspanyol basınının aktardığına göre 30 yaşındaki Koçer, pazar günü kapalı olan bir restoranın önünden geçerken yüzlerini gizlememiş olan saldırganlar tarafından altı kurşunla vuruldu. Saldırganların spor kıyafetler giydiği ve şapka taktıkları belirtildi.

İspanya'da Daltonlara infaz, Fotoğraf The Mirror'dan alınmıştırİspanya'da Daltonlara infaz, Fotoğraf The Mirror'dan alınmıştır

FRANSIZ PLAKALI ARACA BİNİP KAÇTILAR

Pedro Lorca Caddesi'nden Plaza de Oriente'ye doğru kaçan grup, daha sonra Fransız plakalı bir araca bindi. Görgü tanıklarından bilgi alan Sivil Muhafızlar ve Torrevieja Yerel Polisi, aracı takibe aldı.

Üç adam tutuklanmadan önce yaya olarak kaçmaya çalıştı ve bu esnada bir silah ele geçirildi.

Caner Koçer, Sosyal medyaCaner Koçer, Sosyal medya

Koçer, restoranın boş masa ve sandalyeleri arasında yere düşerken sağlık görevlileri onu hayata döndürmek için bir saatten fazla uğraştığı bildirildi.

Soruşturmayı Sivil Muhafızlar yürütüyor ancak henüz resmi detaylar açıklanmadı.

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