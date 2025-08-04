Son Dakika
Başkan Erdoğan'dan LGS açıklaması: "Evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum"
PODCAST CANLI YAYIN

Türk Kızılay Refah Sınır Kapısında! 165 tır gıra malzemesi ile Gazze’ye giriş yapıyor

Türk Kızılay İsrail ablukası altında kıtlıkla mücadele eden Gazze’ye giriş yapıyor. Gazze'ye gıda malzemesi taşıyan 165 tırı Refah Sınır Kapısı'ndan geçmeye başladı. Türk Kızılay, İsrail güçlerinin insani yardım geçişine geçici olarak izin vermesinin ardından tırların geçişini başlattı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türk Kızılay Refah Sınır Kapısında! 165 tır gıra malzemesi ile Gazze’ye giriş yapıyor

Türk Kızılay, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yardım geçişine müsaade etmediği Gazze'ye giriş yapıyor.

Türk Kızılay Refah Sınır Kapısında, AATürk Kızılay Refah Sınır Kapısında, AA

3 BİN TON GIDA TAŞIYAN TIR REFAH SINIR KAPISI'NDA

Türk Kızılay, kıtlıkla mücadele eden Gazzeliler için gönderilen ve yaklaşık 3 bin ton gıda taşıyan 165 tırın, Refah Sınır Kapısı'ndan bölgeye giriş yapmaya başladığını bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Gazze'de tüm zorluklara rağmen insani acıyı hafifletmek için çalışan Türk Kızılay, İsrail güçlerinin insani yardım geçişine geçici olarak izin vermesinin ardından tırların geçişini başlattı.

Türk Kızılay Refah Sınır KapısındaTürk Kızılay Refah Sınır Kapısında

50 BİN KİŞİNİN BİR AYLIK İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Yaklaşık 3 bin ton gıdadan oluşan yardım, 50 bin kişinin bir aylık gıda ihtiyacına denk geliyor. Mısır Kızılayı ile iş birliği içinde çalışan Türk Kızılay ekipleri, yardımların en kısa sürede Gazze halkına ulaşması için çalışmayı sürdürüyor.

Çatışmaların ilk gününden bu yana Gazze'de aşevi faaliyetiyle günlük sıcak yemek desteği sağlayan Türk Kızılay, bölgeye Ürdün üzerinden yardım girişi sağlamak için de Ürdün Kızılayı ile koordinasyon halinde çalışıyor.

Türk Kızılay Refah Sınır KapısındaTürk Kızılay Refah Sınır Kapısında

HAN YUNUS'TAKİ SALDIRIYA KINAMA

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İsrail güçlerinin dün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistin Kızılayı merkezine düzenlediği saldırıyı kınadı.

Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, şunları ifade etti:

Yardım ulaştırmak için büyük çaba harcanan Gazze'de, bu yardımları canı pahasına dağıtan Filistin Kızılayı çalışanlarının hedef alınması bizler için derin bir üzüntü kaynağı. Ne yazık ki bir yardım çalışanı yaşamını yitirdi, ikisi ağır yaralandı. Kardeş kuruluşumuz Filistin Kızılayı'na yönelik bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. 6 Ekim'den bu yana Gazze'de hayatını kaybeden insani yardım çalışanı sayısı 480'e ulaştı. Yardım çalışanları hedef değildir ve bu saldırılar sadece uluslararası hukukun değil, insanlığın da açık bir ihlalidir. Türk Kızılay olarak bir kez daha çağrımızı yineliyoruz, Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanmalı, siviller ve yardım çalışanları korunmalıdır.

Gazzeye giren yardımlar yağmalandı! Hamasın elindeki İsrailli rehine İsrail yüzünden iskelete döndü: Netanyahuyu şoke eden görüntüGazzeye giren yardımlar yağmalandı! Hamasın elindeki İsrailli rehine İsrail yüzünden iskelete döndü: Netanyahuyu şoke eden görüntü

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Terörsüz Türkiye'de kritik eşik! Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu mesaiye başlıyor: Kararlar nasıl alınacak?
MEB.GOV.TR LGS TERCİH SONUÇLARI 2025 | e-Okul LGS okul yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? Lise boş kontenjanlar...
Borsa İstanbul
Avrupa'da Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor
Kremlin'den Putin-Zelenskiy görüşmesine işaret! Ukrayna dün İstanbul'u işaret etmişti
EMEKLİ MEMUR ZAMMINDA 3 TAHMİN 3 ORAN: TÜİK'ten ilk veri geldi hesap değişti! Ocakta SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne alacak?
Türk Telekom
TÜİK 2025 yılı temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! Bakan Şimşek duyurdu: 44 ayın en düşük seviyesinde
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem Aktürkoğlu ile beraber gelecek
Rusya’dan Donetsk Havalimanı’nda hazırlık! İHA’lar için özel pist uydu görüntülerinde
YPG'den Deyrizor ve Rakka pazarlığı! Entegrasyon sürecine "öz yönetim" takozu... Şam "katılım" diyor Abdi "ortaklık" istiyor
Kraliyet sapkınlığı o kitapta ayyuka çıktı! Epstein’ın Prens Andrew sözleri: İkimiz de bağımlıyız
İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç ve vasilerine Emine Alangoya'dan suç duyurusu!
CHP'li Rıza Akpolat yasak aşkına düğünü rüşvet fonundan yaptı!
Damla Kent projesinde gayrimenkul sertifikası için talep toplama bugün başlıyor!
Emekliye 28 bin 500 lira promosyon! Ağustos ayı kampanyaları açıkladı: Hangi banka ne kadar veriyor?
Meteoroloji’den 39 ile yağış 4 ile sarı kod uyarısı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak için tarih verildi
TSK'nın komuta kademesi şekilleniyor! Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak: Hangi kararlar alınacak?
Kim Milyoner Olmak İster'de 104 bin takipçili Habibe teyze 1 milyon TL değerindeki soruyu açmayı başardı! "TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği deyim yoktur" sorusunda çekildi...
Başkan Erdoğan'dan LGS açıklaması: "Evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum"