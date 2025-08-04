Türk Kızılay Refah Sınır Kapısında! 165 tır gıra malzemesi ile Gazze’ye giriş yapıyor

Türk Kızılay , 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail 'in yardım geçişine müsaade etmediği Gazze 'ye giriş yapıyor.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Gazze 'de tüm zorluklara rağmen insani acıyı hafifletmek için çalışan Türk Kızılay, İsrail güçlerinin insani yardım geçişine geçici olarak izin vermesinin ardından tırların geçişini başlattı.

Türk Kızılay , kıtlıkla mücadele eden Gazzeliler için gönderilen ve yaklaşık 3 bin ton gıda taşıyan 165 tırın, Refah Sınır Kapısı'ndan bölgeye giriş yapmaya başladığını bildirdi.

Türk Kızılay Refah Sınır Kapısında

50 BİN KİŞİNİN BİR AYLIK İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Yaklaşık 3 bin ton gıdadan oluşan yardım, 50 bin kişinin bir aylık gıda ihtiyacına denk geliyor. Mısır Kızılayı ile iş birliği içinde çalışan Türk Kızılay ekipleri, yardımların en kısa sürede Gazze halkına ulaşması için çalışmayı sürdürüyor.

Çatışmaların ilk gününden bu yana Gazze'de aşevi faaliyetiyle günlük sıcak yemek desteği sağlayan Türk Kızılay, bölgeye Ürdün üzerinden yardım girişi sağlamak için de Ürdün Kızılayı ile koordinasyon halinde çalışıyor.