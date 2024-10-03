Dudak uçuklatan savunma maliyeti! İran’ın füze saldırısı İsrail’in kasasına ağır zarar verdi

İran'dan İsrail'e füze saldırısı (AA)



İSRAİL HAVA SAVUNMASI ÜÇ AŞAMADAN OLUŞUYOR İsrail'in hava savunma sistemi üç aşamadan oluşuyor. 'Demir Kubbe', roket, füze ve havan toplu gibi kısa menzilli saldırılara karşı kullanılıyor. 'Davut'un Sapanı'; uçak, insansız hava aracı ve orta menzilli füzeler gibi tehditlere karşı geliştirilirken, diğerleri; atmosferin en üst katmanlarına kadar ulaşan Arrow (Ok) 2 ve atmosfer dışına çıkabilen Arrow 3 olarak sıralanıyor.

İran'dan İsrail'e füze saldırısı (AA)



2006 YILI MİLAT OLDU Demir Kubbe, 2006'da Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki topraklara yönelik 2 binden fazla roket saldırısında 43 sivilin yaşamını yitirmesinden sonra 2007'de geliştirilmeye başlandı. 2008 ve 2009'daki testlerden sonra ilk Demir Kubbe bataryaları 2011'de kullanıldı. Sistem, İsrailli Rafael Advanced Defense Systems şirketi ve İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi tarafından geliştirildi.

İran'dan İsrail'e füze saldırısı (AA)



FETTAH-2 İLK KEZ ATILDI Demir Kubbe nisan ayındaki İran saldırısının bazı unsurlarını püskürtmekte kullanılırken, büyük ihtimalle son saldırıda işin büyük kısmı ülkenin "katmanlı" hava savunma sistemlerine düştü. ABD'yle ortaklaşa geliştirilen Davut'un Sapanı sistemi orta ve uzun menzilli roketleri engellemek için kullanılırken atmosfer dışında yol alan uzun menzilli, balistik füzelere karşı ise Arrow 2 ve Arrow 3 sistemleri devreye giriyor. İran'ın resmi haber ajansı Mehr, saldırıda yeni Fettah-2 hipersonik füzelerinin ilk kez kullanıldığını aktardı. Haberde, "Devrim Muhafızları Ordusu, ilk kez Fettah hipersonik füzelerle, Arrow 2 ve 3 savunma kalkanını yok etti" ifadelerine yer verildi. Hipersonik füzeler, saatte 6.400 km hıza çıkabiliyor.