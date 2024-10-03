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Dudak uçuklatan savunma maliyeti! İran'ın füze saldırısı İsrail'in kasasına ağır zarar verdi

İran İsrail'e yönelik balistik füzeli saldırı gerçekleştirdi. İran saldırıda 500'den fazla füze kullanırken, İsrail'e faturası ağır oldu. Hatırlanacağı üzere İran'ın nisan ayında düzenlediği ilk missilemede İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi’nin eski mali danışmanı, bir Arrow füzesinin genellikle 3.5 milyon dolara ve Davud Sapanı’nın önleyicilerinin ise 1 milyon dolara mal olduğunu açıklamıştı. Peki o gecenin İran ve İsrail'e maliyeti ne oldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 09:19 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 09:29
Dudak uçuklatan savunma maliyeti! İran’ın füze saldırısı İsrail’in kasasına ağır zarar verdi

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti. Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti.

İran'dan İsrail'e füze saldırısı (AA)İran'dan İsrail'e füze saldırısı (AA)

TEL AVİV'DE SİRENLER ÇALDI

İran devlet televizyonu da İsrail'e yaklaşık 200 füze atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

İran'dan İsrail'e füze saldırısı (AA)İran'dan İsrail'e füze saldırısı (AA)

DEMİR KUBBE SORGULANMAYA BAŞLANDI

İran'ın önceki akşam İsrail'e en az 200 balistik füze göndermesinin ardından İsrail'deki tüm kesimler İran'ın canını yakacak bir misilleme yapılmasını talep ederken İsrail'in sahip olduğu hava savunma sistemleri bir kez daha gündeme geldi. İran'ın gönderdiği füzelerin birçoğu İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından engellense de onlarca füze İsrail topraklarına düştü. Bu da tarafların maliyetleri karşılaştırıldığında İsrail'in 'meşhur' hava savunma sisteminin başarısının sorgulanmasına yol açtı.

İran'dan İsrail'e füze saldırısı (AA)İran'dan İsrail'e füze saldırısı (AA)

İSRAİL HAVA SAVUNMASI ÜÇ AŞAMADAN OLUŞUYOR

İsrail'in hava savunma sistemi üç aşamadan oluşuyor. 'Demir Kubbe', roket, füze ve havan toplu gibi kısa menzilli saldırılara karşı kullanılıyor. 'Davut'un Sapanı'; uçak, insansız hava aracı ve orta menzilli füzeler gibi tehditlere karşı geliştirilirken, diğerleri; atmosferin en üst katmanlarına kadar ulaşan Arrow (Ok) 2 ve atmosfer dışına çıkabilen Arrow 3 olarak sıralanıyor.

İran'dan İsrail'e füze saldırısı (AA)İran'dan İsrail'e füze saldırısı (AA)

2006 YILI MİLAT OLDU

Demir Kubbe, 2006'da Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki topraklara yönelik 2 binden fazla roket saldırısında 43 sivilin yaşamını yitirmesinden sonra 2007'de geliştirilmeye başlandı. 2008 ve 2009'daki testlerden sonra ilk Demir Kubbe bataryaları 2011'de kullanıldı. Sistem, İsrailli Rafael Advanced Defense Systems şirketi ve İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi tarafından geliştirildi.

İran'dan İsrail'e füze saldırısı (AA)İran'dan İsrail'e füze saldırısı (AA)

FETTAH-2 İLK KEZ ATILDI

Demir Kubbe nisan ayındaki İran saldırısının bazı unsurlarını püskürtmekte kullanılırken, büyük ihtimalle son saldırıda işin büyük kısmı ülkenin "katmanlı" hava savunma sistemlerine düştü. ABD'yle ortaklaşa geliştirilen Davut'un Sapanı sistemi orta ve uzun menzilli roketleri engellemek için kullanılırken atmosfer dışında yol alan uzun menzilli, balistik füzelere karşı ise Arrow 2 ve Arrow 3 sistemleri devreye giriyor. İran'ın resmi haber ajansı Mehr, saldırıda yeni Fettah-2 hipersonik füzelerinin ilk kez kullanıldığını aktardı. Haberde, "Devrim Muhafızları Ordusu, ilk kez Fettah hipersonik füzelerle, Arrow 2 ve 3 savunma kalkanını yok etti" ifadelerine yer verildi. Hipersonik füzeler, saatte 6.400 km hıza çıkabiliyor.

İran'dan İsrail'e füze saldırısı (AA)İran'dan İsrail'e füze saldırısı (AA)

MALİYET UÇURUMU

İran'ın nisan ayındaki ilk misilleme sonrasında İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin eski mali danışmanı, bir Arrow füzesinin genellikle 3.5 milyon dolara (120 milyon TL) ve Davud Sapanı'nın önleyicilerinin ise 1 milyon dolara (34,2 milyon TL) mal olduğunu açıklamıştı. Bu hesaba göre onlarca füzeyi etkisiz hale getirmek İsrail için yüz milyonlarca doların harcanması anlamına geliyor. İsrail'de rakamlar bu denli yüksekken İran'ın balistik füzesinin ise 100 bin dolarlık bir maliyeti olduğu tahmin ediliyor.

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