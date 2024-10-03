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İsrail'in Şam saldırısında Nasrallah'ın damadı Hasan Cafer Kassir hayatını kaybetti

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırıdaki hedefin Hasan Nasrallah'ın damadı Hasan Cafer Kassir olduğu iddia edildi. Uluslararası basında yer alan iddialara göre Kassir saldırıda hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 02:40 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 02:40
İsrail’in Şam saldırısında Nasrallah’ın damadı Hasan Cafer Kassir hayatını kaybetti

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İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan Mezze Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ
Suriye rejiminin ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 17.25 sularında Mezze Mahallesi'ndeki bir binayı hava saldırısıyla hedef aldığı iddia edildi.

Hasan Nasrallah ve damadı Hasan Cafer Kassir Hasan Nasrallah ve damadı Hasan Cafer Kassir

3 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Haberde, "Saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Bölgede maddi hasar oluştu." ifadesi kullanıldı.

İsrail güçleri, Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesindeki birden fazla askeri noktaya hava saldırısı düzenledi. Düzenlenen saldırı sonucu bazı araç ve iş yerleri hasar gördü. (AA)İsrail güçleri, Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesindeki birden fazla askeri noktaya hava saldırısı düzenledi. Düzenlenen saldırı sonucu bazı araç ve iş yerleri hasar gördü. (AA)

NASRALLAH'IN DAMADI ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail'in düzenlediği saldırıdaki hedefin Hasan Nasrallah'ın damadı Hasan Cafer Kassir olduğu iddia edildi. Kassir'in saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi. Şam'daki hava saldırısında Nasrallah'ın damadı Hasan Kasir'in öldürüldüğü haberi, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı sivil toplum kuruluşu tarafından da doğrulandı. Kuruluşun açıklamasında, "Hasan Nasrallah'ın damadı Hasan Cafer Kasir, Şam'ın Mezzeh semtindeki bir apartman dairesini hedef alan İsrail saldırısında hayatını kaybeden iki Lübnanlıdan biriydi" denildi.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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