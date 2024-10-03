İsrail’in Şam saldırısında Nasrallah’ın damadı Hasan Cafer Kassir hayatını kaybetti

İsrail güçleri, Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesindeki birden fazla askeri noktaya hava saldırısı düzenledi. Düzenlenen saldırı sonucu bazı araç ve iş yerleri hasar gördü. (AA)

NASRALLAH'IN DAMADI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in düzenlediği saldırıdaki hedefin Hasan Nasrallah'ın damadı Hasan Cafer Kassir olduğu iddia edildi. Kassir'in saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi. Şam'daki hava saldırısında Nasrallah'ın damadı Hasan Kasir'in öldürüldüğü haberi, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı sivil toplum kuruluşu tarafından da doğrulandı. Kuruluşun açıklamasında, "Hasan Nasrallah'ın damadı Hasan Cafer Kasir, Şam'ın Mezzeh semtindeki bir apartman dairesini hedef alan İsrail saldırısında hayatını kaybeden iki Lübnanlıdan biriydi" denildi.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.