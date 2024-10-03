Başkan Erdoğan ’Gözünü Türkiye’ye dikecek’ demişti! İsrail Hatay’a bir saat uzaklıktaki Lazkiye’yi vurdu

İsrail'in Gazze, Lübnan ve ardından Suriye'ye yönelik saldırılara başlaması ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsrail Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü Türkiye'ye dikecek" şeklindeki sözleri yeniden akıllara geldi. Başkan Erdoğan "Antakya ile Gazze arası Ankara ile Aydın arası kadardır" dedikten iki gün sonra İsrail, Hatay sınırına sadece 80 kilometre uzaklıkta olan Lazkiye'yi vurdu.

İSRAİL LÜBNAN'DA İLHAK PLANI YAPIYOR

İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliama devam ederken şimdi de gözünü Lübnan'a dikti. Hizbullah'ın hava saldırılarını bahane eden İsrail, önce Beyrut'ta sivilleri bombaladı ve ardından kara saldırısına geçti. İsrail Lübnan'da ilhak planları yaparken bir yandan da Suriye'ye hava saldırısı düzenliyor.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine bir dizi hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi, 3.10.2024, AA