Başkan Erdoğan ’Gözünü Türkiye’ye dikecek’ demişti! İsrail Hatay’a bir saat uzaklıktaki Lazkiye’yi vurdu

İsrail'in Gazze, Lübnan ve ardından Suriye'ye yönelik saldırılara başlaması ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsrail Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü Türkiye'ye dikecek" şeklindeki sözleri yeniden akıllara geldi. Başkan Erdoğan "Antakya ile Gazze arası Ankara ile Aydın arası kadardır" dedikten iki gün sonra İsrail, Hatay sınırına sadece 80 kilometre uzaklıkta olan Lazkiye'yi vurdu.
İSRAİL LÜBNAN'DA İLHAK PLANI YAPIYOR
İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliama devam ederken şimdi de gözünü Lübnan'a dikti. Hizbullah'ın hava saldırılarını bahane eden İsrail, önce Beyrut'ta sivilleri bombaladı ve ardından kara saldırısına geçti. İsrail Lübnan'da ilhak planları yaparken bir yandan da Suriye'ye hava saldırısı düzenliyor.
İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine bir dizi hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi, 3.10.2024, AA
ÖNCE ŞAM SONRA LAZKİYE
Lübnan'da saldırısına geçen İsrail, bu sabah 04:00 sularında Lazkiye'nin Ceble ilçesine birden fazla hava saldırısı düzenledi. Suriye rejimine yakın kaynaklar Suriye hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık vermeye çalıştığını belirtti.
İsrail'in düzenlediği saldırıların ardından bölgede yangın çıktığı belirtilirken Suriye rejiminin ajansı SANA ise İsrail'in yerel saatle 17:25 sularında Mezze Mahallesi'ndeki bir binayı hava saldırısında hedef aldığını belirtti. Haberde "Saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Bölgede maddi hasar oluştu." ifadelerine yer verildi.
Şam, SANA
BAŞKAN ERDOĞAN UYARMIŞTI
Başkan Erdoğan TBMM'de 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında yaptığı konuşmada Hatay'ın Yayladağ ilçesindeki Suriye sınırından Lübnan sınırının 170 kilometre uzaklıkta olduğunu; Türkiye-Lübnan arasındaki mesafenin ise sadece 2,5 saatte katedilebildiğini söylemiş ve sözlerine şu şekilde devam etmişti:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1.10.2024, AA
"ANTAKYA İLE GAZZE ARASI ANKARA İLE AYDIN ARASI KADAR"
Antakya ile Gazze arası, Ankara ile Aydın arası kadardır. Yani işgal, terör, saldırganlık hemen yanı başımızdadır. 'Türkiye İsrail'in yanında dursun.', 'Türkiye bu işlere karışmasın.', 'Türkiye tarafsız olsun.' diyenlere sesleniyorum, özellikle 'Hamas bir terör örgütüdür.' diyenlere sesleniyorum, 360 gündür yaşanan barbarlığı 7 Ekim vakasıyla meşrulaştırmaya çalışanlara sesleniyorum: Karşımızda hukukla mukayyet bir devlet değil, kandan beslenen, işgalle semiren bir katil sürüsü var.