İran’dan Nasrallah’ı satmadık operasyonu! Bomba iddia: İsrail casus soruşturmasını yürüten Hizbullah üyesini öldürdü

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında öldürmesi ve İran'ın İsrail'e yönelik saldırıların ardından başkent Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen bir programa katılan İran lideri Ali Hamaney konuşma yaptı. (AA/2 Ekim 2024)



İranlı kaynak, Tahran'ın Lübnan'a seyahat eden Devrim Muhafızlarının belirli üyelerinden şüphelenmeye başladığı ve bu kişilerden birinin Nasrallah'ın nerede olduğunu, özellikle de belirli yerlerde ne kadar kalacağını sormaya başlamasıyla endişelerin arttığı ifade etti.

HİZBULLAH ARTIK İRAN'A GÜVENMİYOR

Yaşananlarla ilgili konuşan üst düzey ilk yetkili, İran istihbarat çevrelerinde alarma geçilmesinin ardından, kişinin birkaç kişiyle birlikte tutuklandığını söyledi. Yetkili, şüphelinin ailesinin İran dışına taşındığını, ancak şüpheliyi veya akrabalarını tanımlamadığını söyledi. İkinci yetkili ise suikastın Tahran ile Hizbullah arasında ve Hizbullah içinde güvensizliğin yayılmasına yol açtığını söyledi. Yetkili, "Her şeyi bir arada tutan güven kayboldu" dedi. İran yönetimine yakın üçüncü bir kaynak ise, Dini Lider Hamaney'in artık kimseye güvenmediğini ifade etti.