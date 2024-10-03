İran’dan Nasrallah’ı satmadık operasyonu! Bomba iddia: İsrail casus soruşturmasını yürüten Hizbullah üyesini öldürdü

Hizbullah'ın üst düzey yetkililerinden Şeyh Nabil Kaouk (Sosyal medya)
Reuters'a konuşan Lübnanlı kaynak, Kaouk'un Hizbullah'ın lojistikte görev alan yetkilileri ile "çağrı cihazları ve telsizlerle teklifler alan, arabuluculuk yapan ve katılan" diğer kişileri sorgulamaya çağırdığını söyledi. Kaynak, Nasrallah ve diğer komutanların öldürülmesinin ardından şimdi "daha derin ve kapsamlı bir soruşturmaya" ve tasfiyeye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Şii toplumu ve Hizbullah'a odaklanan haber sitesi Janoubia'nın genel yayın yönetmeni Ali el-Amin, Hizbullah'ın çağrı cihazı olayının ardından yüzlerce kişiyi sorguya çekmek üzere gözaltına aldığına dair haberler olduğunu söyledi. Haberde Hizbullah'ın, Nasrallah'ın komuta karargahındaki derin sığınağında öldürülmesinden dolayı sarsıldığı, İsrail'in gruba nasıl bu kadar başarılı bir şekilde sızdığının şaşkınlığını yaşadığı bildirildi.
YAŞANANLAR SEBEBİYLE NASRALLAH'IN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENEMİYOR İDDİASI
Hizbullah içindeki tartışmalara yakın dört kaynağa göre, İsrail'in saldırıları ve Hizbullah'a yönelik daha fazla saldırı korkusu, İran destekli grubun Nasrallah'ın dini ve liderlik statüsünü yansıtacak ölçekte ülke çapında bir cenaze töreni düzenlemesini de engelledi. Hizbullah kaynaklarından biri, yetkililerin ve dini liderlerin merhum lideri gerektiği gibi onurlandırmak için öne çıkamamalarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bu koşullar altında hiç kimse bir cenaze törenine izin veremez" dedi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesine günlerdir düzenlediği saldırılar sonucu bölgede büyük yıkıma neden oldu. Bölgenin her tarafında İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın posterleri görülüyor. (AA)
KOMUTANLAR GİZLİCE TOPRAĞA VERİLDİ
Geçtiğimiz hafta öldürülen komutanlardan birkaçı pazartesi günü gizlice toprağa verildi. Çatışmalar sona erdiğinde ise uygun bir dini tören yapılması planlanıyor. Dört Lübnanlı kaynak, Hizbullah'ın Nasrallah'ın cenazesini geçici olarak defnetmek ve durum elverdiğinde resmi bir cenaze töreni düzenlemek için dini bir kararname çıkarma seçeneğini değerlendirdiğini söyledi.
YENİ LİDERİ SEÇMEK İÇİN ACELE EDİLMİYOR
Hizbullah'ın, Nasrallah'ın yerine geçecek kişiyi resmen belirlemekten kaçındığı, bunun da muhtemelen İsrail'in suikast hedefi haline gelmesini önlemek için olduğu belirtiliyor.
İRAN SENİ SATTI
Bu noktada Nasrallah'ın büyük bir sızma operasyonunun ortasında kaldığı değerlendirilirken Arap İslam Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Ali el-Hüseyni'nin suikasttan önce yaptığı açıklamalar akıllara geldi.
ORTAKLARIN SENİ SATTI
İran'ın Nasrallah'a ihanet ettiğini belirten Hüseyni, 24 Eylül'de Al Arabiya'ya yaptığı açıklamada, "Aile topla, vasiyetini yaz çünkü Kudüs'e girme hayallerin seni aldattı, ortakların da seni sattı." ifadelerini kullanmıştı.
SAATLER ÖNCE İRAN'A KARŞI UYARDI
Nasrallah'ı öldürülmeden saatler önce uyaran Hüseyni, "Nasrallah, İran'ın senin hakkında ne dediğini bilseydin, denklem tersine dönerdi." ifadelerini kullandığı görüldü.