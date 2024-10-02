CANLI | İsrail Orta Doğu’yu ateşe verdi! Gazze ve Beyrut’tan sonra Suriye’yi vurdular

İsrail'in Lübnan'da haftalardır devam eden hava saldırılarının ardından kara saldırılarına geçerken İran'dan İsrail'e füzeler ateşlendi. İran'ın füze saldırısında İsrail'e ait askeri üslerde hasar meydana geldiği bildirildi.
İsrail'e ait hava araçlarının Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Ceble ilçesinde birden fazla saldırı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının Akdeniz tarafından saat 04.00 sularında Lazkiye'nin Ceble ilçesinde birden fazla hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.
Saldırılar sonucunda güçlü patlamalar meydana gelirken, Beşşar Esed rejimine ait hava savunma sistemlerinin karşılık vermeye çalıştığı kaydedildi.
Saldırı yerinde yangın çıktığı ve patlamaların devam ettiği ifade edildi.
İsrail makamlarından veya Suriye rejimi tarafından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Rusya'ya ait Hmeymim hava üssünün bulunduğu Lazkiye’nin Ceble ilçesinde İran destekli gruplar da varlık gösteriyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
El Halil'deki sivil toplum kuruluşu İnsan Haklarını Müdafaa Grubu üyesi aktivist Arif Cabir, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saat 18.00'de kentteki birçok mahallede sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini belirtti.
Cabir, "İnsanların sokaklarda dolaşmasını engellediler, dükkanlarını kapatmaya zorladılar. Sadece işten dönenlerin evlerine gitmesine izin verdiler. Yahudi bayramları gerekçesiyle bölgede sokağa çıkma yasağı ve kapatma uygulamasının önümüzdeki pazar gününe kadar devam edeceğini bildirdiler." dedi.
İsrail askerlerinin, 2 bin 500 kişinin yaşadığı, İbrahim Camisini, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı Kiryat Arba'ya bağlayan yol üzerindeki Vadi el-Hasin, Cabir ve Es-Selamiyye mahallelerinin girişlerinin kapatıldığını dile getiren Cabir, şunları söyledi:
"Yaklaşık iki hafta süren iyileşmenin ardından işgal askerleri son günlerde bölge sakinlerine yönelik saldırılarını artırdı. İsrail askerleri evlere, mahallelere baskın yapıyor, halkı gözaltına alıyor, telefonları arıyor ve el koyuyor."
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "İsrail'de hayatı sürdürmenin teminatı, kanla ağır bir bedel ödemeyi gerektiriyor." dedi.
Gallant, İsrail ordusunun, kara saldırısı başlattığı Lübnan'da üçü yüzbaşı olmak üzere 8 askerin öldüğünü duyurmasının ardından sosyal paylaşım sitesi X hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Bakan Gallant, açıklamasında, son 24 saatte hem Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda ölen askerler, hem de Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 7 sivil için üzüldüklerini belirtti.
Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda ölen askerlerin ailelerine "acı haberin ulaştığını ve acı kayıpların katlandıkları ağır bedelleri yansıttığını ifade eden Gallant, "İsrail'de hayatı sürdürmenin teminatı, kanla ağır bir bedel ödemeyi gerektiriyor." ifadesine yer verdi.
İsrail'deki Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Lübnan'dan atılan füzeler, Yukarı Celile'deki Kfar HaNassi'de bir eve doğrudan isabet etti. Saldırı can kaybı ya da yaralanmaya yol açmadı.
Lübnan'dan atılan füzeler, Ayelet Hashahar'daki tarım bölgesinde ise yangına neden oldu.
Ayrıca Yukarı Celile'deki Mahanayim ile Kafr HaNassi'de de elektrik kesintisi yaşandı. İsrail polisi ise füzelerin düşmesinin ardından Yukarı Celile'deki mülklerin bazılarında hasar oluştuğuna dair ihbarlar aldıklarını aktardı.
Bombalamanın ardından saldırıların yapıldığı yerden yükselen yoğun duman, başkent Beyrut'un semalarında geniş bir alanı kapladı.
Başka bir saldırıda da Beyrut'un batısındaki Başura bölgesinde bulunan bir bina hedef alındı.
Yaralananların olduğu saldırılara ilişkin henüz detaylı bilgi edinilemedi.
Öte yandan, İsrail ordu sözcüsü Avichai Adraee, X platformundan yaptığı açıklamada, ordunun Beyrut'ta bazı hedeflere "hassas saldırılar" düzenlediğini ifade etti. Adraee, saldırılarla ilgili detayların daha sonra yayınlanacağını belirtti.
Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, barış istediklerini ancak İsrail karşılık verirse yanıtlarının sert olacağını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan zirve öncesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Pezeşkiyan, İran’ın bölgedeki tutumuna dair "Kesinlikle kan dökülmesine karşıyız. Her zaman şunu söyledik: Biz barış istiyoruz, sükunet istiyoruz. Hiçbir ülkede kan aksın istemiyoruz. Ancak İsrail bizi buna zorluyor." ifadelerini kullandı.
İşgalci İsrail merkezli Kanal 12 televizyonundaki haberde, dün düzenlenen Güvenlik Kabinesi toplantısında İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırılarına verilecek karşılığın ele alındığı belirtildi.
Haberde, İran saldırısına ABD yönetimi ile koordine edildikten sonra "güçlü bir karşılık" verilmesi kararının alındığı iddia edildi.
Haberde, İsrail'in İran'daki "stratejik bölgeleri" hedef almayı planladığı da öne sürüldü.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a ait nükleer tesislere olası saldırısını desteklemediğini ve Tahran'a "orantılı" karşılık vermesi gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Biden, Helene Kasırgası'nın vurduğu eyaletlerden Güney Carolina ile Kuzey Carolina'yı ziyareti için uçağına binmeden önce basın mensuplarına, Orta Doğu'daki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.
Biden, bir soru üzerine, İsrail'in İran'a ait nükleer tesislere olası bir saldırısını desteklemediğini belirtti.
İsrailli muhataplarıyla görüşmelerin devam ettiğini ve İran'a nasıl bir karşılık verileceğini ele aldıklarını aktaran Biden, ayrıca G7 liderleriyle bugün ortak telekonferans görüşmesi yaptıklarını ve İsrail'in "orantılı şekilde" karşılık vermesi konusunda mutabık olduklarını kaydetti.
Biden, İran'ın son saldırılarının ardından "İran çok yoldan çıktı." yorumunu yaptı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ayterun beldesinde bir tıp merkezini hedef alması sonucu aralarında sağlık görevlilerinin de bulunduğu 7 kişi yaşamını yitirdi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde İsrail'in saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
Saldırıda aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de kayıp olduğu belirtildi.
İsrail savaş uçaklarının saldırısında Ayterun beldesindeki sağlık merkezi tamamen yıkıldı.
İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan Mezze Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.
Suriye rejiminin ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 17.25 sularında Mezze Mahallesi'ndeki bir binayı hava saldırısıyla hedef aldığı iddia edildi.
Haberde, "Saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Bölgede maddi hasar oluştu." ifadesi kullanıldı.
İsrail güçlerinin önceki gece de Mezze'de birden fazla askeri noktaya hava saldırıları düzenlediği iddia edilmişti.
İsrail makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
İsrail ordusu, Güney Lübnan'da Hizbullah tarafından 7 askerin daha öldürüldüğünü bildirdi.
İsrail'in kara harekâtının başlamasından bu yana ölü sayısı 8'e yükseldi.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 689'a yükseldi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 362 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "5 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 51 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 165 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Kiyzan en-Neccar, el-Menara ve Maan bölgelerine düzenlediği kara saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 51'e, yaralananların sayısının da 82'ye çıktığı ifade edildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 689'a, yaralı sayısının da 96 bin 625'e çıktığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Yarun beldesine sızmaya çalışan İsrail askerlerini patlayıcılarla hedef aldığını duyurdu.
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait birliklerin Yarun beldesinin ormanlık alanından sızmaya çalıştığı belirtildi.
Hizbullah mensuplarının, sızma girişiminde bulunan İsrail askerlerini "özel patlayıcılarla" hedef aldığı bildirildi.
Açıklamada, İsrail askerlerinden ölenlerin olduğu ve tümünün isabet alındığı ifade edildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’ın güneyindeki kara harekatında Eitan Itzhak Oster adlı askerin öldüğünü duyurdu.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’u havadan vurmaya devam eden İsrail, kara harekatında ilk can kaybını verdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’ın güneyindeki kara harekatında Eitan Itzhak Oster adlı askerin öldüğünü duyurdu.
EGZOZ KOMANDO TAKIM KOMUTANI
Egoz Komando Birliğinde takım komutanı olarak görev alan Oster’in 22 yaşında olduğu açıklandı. IDF, Oster’in Lübnan'ın güneyindeki köylerde Hizbullah ile yaşanan çatışmada öldüğünü bildirdi.
İsrail basını Safed şehrinde ve Yukarı Celile'deki kasabalarda sirenler çaldığını bildirdi.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 689'a yükseldi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 362 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "5 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 51 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 165 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Kiyzan en-Neccar, el-Menara ve Maan bölgelerine düzenlediği kara saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 51'e, yaralananların sayısının da 82'ye çıktığı ifade edildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 689'a, yaralı sayısının da 96 bin 625'e çıktığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
İsrail ordusunun Arapça sözcüsü Avichay Adraee, Lübnan'ın güneyindeki 24 köyde yaşayan halka "evlerini derhal boşaltmaları" emrini verdi.
X hesabından paylaşım yapan Adraee, "Hizbullah unsurlarının, tesislerinin ve savaş ekipmanlarının yakınında olan herkes hayatını riske atıyor. Hizbullah'ın askeri ihtiyaçları için kullandığı herhangi bir evin hedef alınması bekleniyor" ifadelerini kullandı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant, yaptıkları telefon görüşmesinde İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını değerlendirdi.
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Austin ile Gallant'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.
Açıklamaya göre, İran'ın İsrail'e füze saldırısının ele alındığı görüşmede Austin, ABD'nin, İran karşısında İsrail'e desteğini yineledi.
İran'ın saldırılarına karşı "koordine şekilde savunma" yapılması konusunda memnuniyetini ifade eden Austin, ayrıca Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
İsrail Savunma Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Herzi Halevi’nin İran'dan gelen saldırının ardından salı günü Centcom komutanı General Michael Eric Kurila ile görüştüğünü bildirdi.
İsrail’in bildirdiğine göre IDF ve ABD ordusu, İran saldırısından birkaç gün önce, saldırı sırasında ve sonrasında savunma ve iş birliği amacıyla birlikte hareket etti.
Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde dün akşam düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, dün akşam düzenlenen saldırıda yaralanan bir kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.
Böylece, Yafa'da 2 kişinin düzenlediği silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye çıktı.
İsrail polisi dün Yafa'daki silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğünü, 17 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.
Saldırganların olay yerinde "etkisiz hale getirildiği" ifade etmişti.
İsrail ordu radyosunun haberinde saldırganların 20'li yaşlarda Muhammed Halef Receb ve Hasan Muhammet et-Temimi olduğu kaydedilmişti.
İran'ın İsrail'e saldırı emrini verdiği görüntüler ortaya çıktı.
Lübnan Afet Risk Yönetimi Birimi, İsrail'in geçen yıl 8 Ekim'den bu yana ülkede gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 1.873 kişinin öldüğünü ve 9.134 kişinin yaralandığını açıkladı.
Raporda, “İsrail saldırılarına maruz kalan bölgelerde yerinden edilenlerin sayısı, sığınaklarda kayıtlı 155.600 kişi de dahil olmak üzere bir milyonu aştı” denildi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Lübnan ve İsrail'deki gelişmeleri ele almak üzere acil oturumla toplanacağı bildirildi.
Bugün BMGK dönem başkanlığını devralan İsviçre Daimi Temsilciliği, oturuma ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, BMGK acil oturumunun 2 Ekim'de TSİ 17.00'da gerçekleşeceği ifade edildi.
Oturumun önce açık, daha sonra üye ülkeler arasında istişareler için kapalı formatta geçeceği belirtildi.
Acil oturum, Fransa tarafından talep edildi.
BMGK, Lübnan'daki durumu acil oturumla ele almak için 20 ve 24 Eylül'de de toplanmıştı.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA tarafından yayınlanan görüntülü konuşmasında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ayrıntılarını anlattı.
Hamas lideri İsmail Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikast sonrası ABD, Avrupa ve bazı diğer ülkelerin Gazze'de ateşkes sağlanana kadar İran'a tansiyonu yükseltmekten kaçınmaları talebinde bulunduklarını ve bu nedenle karşılık vermekten geri durdukları zor bir dönemi geride bıraktıklarını dile getiren Bakıri, İsrail'in bu dönemde de ABD'nin desteği ve yeşil ışık yakmasıyla cinayetlerini; özellikle Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile Devrim Muhafızları Ordusunun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürülmesi başta olmak üzere Lübnan halkına yönelik saldırılarını arttırdığını belirtti.
Söz konusu duruma daha fazla tahammül etmenin mümkün olmadığını ifade eden Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusunun füze operasyonuyla İsrail'in önemli üslerini hedef aldığını vurguladı.
İsrail'in işlediği suçlara rağmen uluslararası hukuka bağlı kalınarak sivil yerleşim bölgelerini vurmaktan kaçındıklarına ve sadece askeri üslerin hedef alındığına değinen Bakıri, "İsrail'in 3 ana hava üssü hedef alındı. Hasan Nasrallah'a saldırının başlangıç noktası Hatzerim Hava Üssü, stratejik radarlar ve tank merkezi, F 35 ve Mossad karargahı, Gazze çevresindeki personel taşıyıcılar ve askerlerinin bulunduğu Nevatim Hava Üssü hedef alındı." dedi.
Söz konusu operasyonda vurulması mümkün olmasına rağmen İsrail rejimi ve halkının ekonomik altyapısını etkileyecek sanayi bölgelerine saldırı düzenlenmediğine dikkati çeken Bakıri, "Delirmiş İsrail'i, ABD ve Avrupa zapt etmez ve ülkemizin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırıda bulunursa, bu gece düzenlediğimiz operasyonun birkaç katı fazlasıyla cevap verir ve tüm altyapıları hedef alınır." ifadelerini kullandı.
Bakıri, "Umut ediyoruz ki, ABD önceki tavrından vazgeçer, bu suç makinasını (İsrail'i) durdurur da bölge huzur bulur." şeklinde konuştu.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.
Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.
İran devlet televizyonu daha sonra İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.