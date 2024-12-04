ABD'nin 47. Başkanı seçilen eski Başkan Donald Trump'ın 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a döndükten sonra Ukrayna Savaşı konusunda atacağı adım merakla bekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ve ABD Başkanı Donald Trump, Reuters

TRUMP'IN UKRAYNA PLANI

Seçimden önce 24 saat içinde savaşı bitirme vaadinde bulunan ve zafer konuşmasında da bunu vurgulayan Trump Ukrayna konusunda ne yapacak?

UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİ MASADAN KALKACAK MI?

Reuters'ın Trump'a yakın isimlerle röportajlar ve Trump'ın açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Trump'ın Rusya-Ukrayna temsilcisi ve emekli Ordu Korgeneral Keith Kellogg'un da dahil olmak üzere üç önemli danışmanının önerilerinin Ukrayna'nın NATO üyeliğinin masadan kaldırılmasını içerdiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Takvim Fotoğraf Arşivi

MÜZAKERE YOKSA SİLAH DA YOK

Trump'ın danışmanlarının Moskova ve Kiev'i müzakerelere zorlamaya çalışacağı; Kiev'e askeri yardımın, görüşmeyi kabul etmediği takdirde durdurulacağı iddia edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski son açıklamalarından birinde personel sıkıntısı ve artan toprak kayıplarıyla karşı karşıya kalırken müzakerelere açık olabileceğini belirtti. NATO üyeliğine hala kararlı olduğunu belirten Putin, Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarının bir kısmını geri alabilmek için diplomatik çözümler bulması gerektiğini söyledi.

Analistler ve ABD'li yetkililer ise Putin'in acelesi olmadığını belirtiyor. ABD'nin eski üst düzey istihbarat analistlerinden biri olan Eugene Rumer, Putin'in, Ukrayna'nın NATO'dan vazgeçmesi gibi şartlarının baki olduğunu belirtti.

"PUTİN BEKLEYECEK" İDDİASI

Rumer, Putin'in muhtemelen zamanını bekleyeceğini, daha fazla mesafe kat edeceğini ve Trump'ın kendisini müzakere masasına çekmek için ne gibi tavizler vereceğini görmek için bekleyeceğini söyledi.

TRUMP HENÜZ ÇALIŞMA GRUBU BİLE KURMADI

Özel müzakereleri anlatmak için isimlerinin açıklanmasını istemeyen dört danışmana göre, geçen hafta itibarıyla Trump henüz bir barış planı oluşturmak üzere merkezi bir çalışma grubu toplamamıştı. Danışmanlar daha ziyade kamuya açık forumlarda Trump'a fikirlerini sunduklarını söylediler.

Danışmanlar sonuçta bir barış anlaşmasının Trump, Putin ve Zelenskiy arasındaki doğrudan kişisel angajmana bağlı olacağını söylediler.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, Reuters

ÜÇ ANA ÖNERİ VAR

Trump'ın geçiş sürecinde görev alan eski ulusal güvenlik yetkililerinden biri, üç ana öneri olduğunu söyledi: Kellogg'un taslağı, Başkan Yardımcısı seçilen JD Vance'in taslağı ve Trump'ın eski geçici istihbarat şefi Richard Grenell'in sunduğu taslak.

Kellogg'un eski Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Fred Fleitz ile birlikte hazırladığı ve bu yılın başlarında Trump'a sunduğu plan, mevcut savaş hatlarının dondurulmasını öngörüyor

Ukrayna, Reuters

Trump, Kiev'e yalnızca barış görüşmelerini kabul ederse daha fazla ABD silahı tedarik edecekti. Aynı zamanda, Rusya müzakereleri reddederse Ukrayna'ya ABD yardımını artıracağı konusunda Moskova'yı uyaracaktı. Ukrayna'nın NATO üyeliği askıya alınacaktı.

Öneriye göre, Ukrayna'ya ayrıca anlaşma sağlanması halinde silah tedarikinin artırılmasını da içerebilecek ABD güvenlik garantileri sunulacak.

Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanlarından Sebastian Gorka, haziran ayında İngiliz radyo istasyonu Times Radio'ya verdiği röportajda, Trump'ın kendisine, eğer Putin reddederse Ukrayna'ya benzeri görülmemiş miktarda silah sevkiyatı yapmakla tehdit ederek Putin'i görüşmelere zorlayacağını söylediğini belirtti.

SİLAHSIZLANDIRILMIŞ BÖLGE ÖNERİSİ

ABD'li podcaster Shawn Ryan'a, bir anlaşmanın muhtemelen mevcut cephe hatlarında "ağır bir şekilde güçlendirilmiş" ve daha fazla Rus müdahalesini önleyecek bir silahsızlandırılmış bölge içereceğini söyledi. Teklifi, Kiev'e NATO üyeliğini reddedecekti.

Vance'in temsilcileri kendisinden yorum yapmasını istemedi ve o da henüz ek ayrıntı vermedi.

Ukrayna, Reuters

ÖZERK BÖLGE ÖNERİSİ

Trump'ın Almanya'daki eski büyükelçisi Grenell, temmuz ayında Bloomberg'de düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında doğu Ukrayna'da "özerk bölgeler" oluşturulmasını savundu ancak ayrıntı vermedi. Ayrıca Ukrayna'nın NATO üyeliğinin Amerika'nın çıkarına olmadığını da öne sürdü.

Reuters'a konuşan Trump'ın üst düzey dış politika danışmanlarından biri, yorum talebine yanıt vermeyen Grenell'in yeni yönetimde henüz bir pozisyon elde edemediğini, ancak Avrupa konularında hâlâ Trump'ın kulağının onda olduğunu söyledi.

Söz konusu kişi, Grenell'in Trump ile Zelenskiy arasında Eylül ayında New York'ta gerçekleşen görüşmede bulunan birkaç kişiden biri olduğunu söyledi.

Eski ABD istihbarat görevlisi Rumer, "Kimsenin buna son verecek gerçekçi bir planı olduğunu sanmıyorum" dedi.