Avrupa’da siyasi kriz! Almanya’da sonra Fransa’da da hükümet düştü

Avrupa'daki hükümetler içerisine düştüğü siyasi krizleri aşamayarak "istikrarsız" bir form grafiği sergiliyor.
Geride bıraktığımız aylarda Almanya'da hükümetin düşmesinin ardından Fransa'da da kriz patlak verdi.
Avrupa'daki hükümetler içerisine düştüğü siyasi krizleri aşamayarak "istikrarsız" bir form grafiği sergiliyor.
Geride bıraktığımız aylarda Almanya'da hükümetin düşmesinin ardından Fransa'da da kriz patlak verdi.
Merkez sağ azınlık hükümeti, güvenoyu alamayarak düştü. Fransız milletvekillerinden 311'i olumsuz yönde oy verirken, 263'ü olumlu yönde oy kullandı.
FRANSA'DA HÜKÜMET DÜŞTÜ
Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin, azınlıklık hükümetinden desteğini çekmesinin ardından Başbakan Michel Barnier, mecliste zorlu güven oylamasıyla karşı karşıya kaldı.
Yaklaşık 3 aydır ülkeyi yöneten azınlık Barnier hükümeti, bugüne kadar sınır güvenliği ve göçle mücadele konularındaki açıklamalarıyla aşırı sağın fikirlerini benimsemekle itham edildi.
Salt çoğunluğu elde edemeyen hükümet, meclisteki yasama faaliyetlerine devam edebilmek için RN vekillerinin işbirliğine ihtiyaç duyuyordu.
Ancak 2025 bütçesinin Parlamentoda görüşülmesi sırasında aşırı sağ ile arasında anlaşmazlık oluştu. Yapılan güven oylaması sonrası hükümet düştü.