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Avrupa'da siyasi kriz! Almanya'da sonra Fransa'da da hükümet düştü

Avrupa başkentleri "siyasi" krizlerle çalkalanıyor. Almanya'dan sonra Fransa'da da hükümet düştü. Merkez sağ azınlık hükümeti, güvenoyu alamadı. Fransız milletvekillerinden 311'i olumsuz yönde oy verirken, 263'ü olumlu yönde oy kullandı.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 22:35 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 23:11
Avrupa’da siyasi kriz! Almanya’da sonra Fransa’da da hükümet düştü

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Avrupa'daki hükümetler içerisine düştüğü siyasi krizleri aşamayarak "istikrarsız" bir form grafiği sergiliyor.

Geride bıraktığımız aylarda Almanya'da hükümetin düşmesinin ardından Fransa'da da kriz patlak verdi.

Macron tarafından göreve getirilen Başbakan Barnier (AA)Macron tarafından göreve getirilen Başbakan Barnier (AA)

FRANSA'DA HÜKÜMET DÜŞTÜ

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin, azınlıklık hükümetinden desteğini çekmesinin ardından Başbakan Michel Barnier, mecliste zorlu güven oylamasıyla karşı karşıya kaldı.

Merkez sağ azınlık hükümeti, güvenoyu alamayarak düştü. Fransız milletvekillerinden 311'i olumsuz yönde oy verirken, 263'ü olumlu yönde oy kullandı.
Fransa'da hükümet düştü (AA)Fransa'da hükümet düştü (AA)


Fransa'daki solcular, 5 Eylül'de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından göreve getirilen Başbakan Barnier ve hükümetinin aşırı sağla işbirliği içinde olduğunu savunuyor.

Yaklaşık 3 aydır ülkeyi yöneten azınlık Barnier hükümeti, bugüne kadar sınır güvenliği ve göçle mücadele konularındaki açıklamalarıyla aşırı sağın fikirlerini benimsemekle itham edildi.

Salt çoğunluğu elde edemeyen hükümet, meclisteki yasama faaliyetlerine devam edebilmek için RN vekillerinin işbirliğine ihtiyaç duyuyordu.

Ancak 2025 bütçesinin Parlamentoda görüşülmesi sırasında aşırı sağ ile arasında anlaşmazlık oluştu. Yapılan güven oylaması sonrası hükümet düştü.



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