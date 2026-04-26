Donald Trump'ın nükleer senaryosu: ABD havaya uçar İsrail yok olur | Hedefinde yine İran var

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer bir İran'ın dünya haritasını nasıl değiştireceğini bir senaryoyla anlattı. Trump "ABD havaya uçar, İsrail dakikalar içinde yok olur!" dedi. Ayrıca 47 yıldır süregelen ihmalkarlığa son verdiğini iddia eden Trump, kendisine yönelik silahlı saldırının arkasındaki "İran gölgesini" işaret etti.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının ABD'yi ve İsrail'i doğrudan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakacağını belirtti.
  • Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde kendisine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının İran ile yürüttüğü süreçle bağlantılı olabileceğini iddia etti.
  • İran'ın nükleer silah edinmesini engellemenin kendi yönetimine kalan kritik bir görev olduğunu vurgulayan Trump, bu konuda önceki başkanları eleştirdi.
  • Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki saldırı sonrası bir Gizli Servis ajanının yaralandığı ve şüphelinin yakalandığı açıklandı.
  • Trump, etkili bir başkan olmanın sıradan bir başkan olmaya kıyasla daha büyük güvenlik riskleri barındırdığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda ABD'yi "havaya uçuracağını", İsrail'i de "dakikalar içinde yok edeceğini" ileri sürdü.

ABD BaşkanıDonald Koz, Washington DC'de Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği sırasında meydana gelen silahlı saldırı olayının ardından, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı ve Reuters'ten alınmıştır.)

SALDIRIDA HEDEF OLMASINI İRAN'A BAĞLADI

Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, dün gece yaşanan silahlı saldırıda hedef olmasının sebeplerinden bir tanesinin İran'la yaptığı savaş olabileceğini ima etti.

Başkan seçildiğinde kendisine "tehlikeli bir işin var" dediklerini belirten Trump, "Başkanlık için son derece safiyane bir şekilde aday olduğumda, işin bu denli tehlikeli olabileceğini tahmin etmemiştim." dedi.

Trump, "Bilirsiniz, eğer gerçekten etkili, yani icraatlarıyla fark yaratan bir başkansanız, sıradan bir başkan olmanıza kıyasla çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalırsınız." değerlendirmesinde bulundu.

NÜKLEER MESELESİ

Daha önceki ABD başkanlarının İran konusunda üzerine düşeni yapmadığını ve İran'ın nükleer silah sahibi olmaması konusunda işin kendine kaldığını ifade eden Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek zorundayız; zira aksi takdirde tüm dünya büyük bir tehlike altına girerdi." diye konuştu.

"ABD HAVAYA UÇAR İSRAİL YOK EDİLİRDİ"

Trump, "Biz havaya uçardık. İsrail de İran'ın o silaha sahip olduğu andan itibaren dakikalar içinde yok edilirdi. Bu nedenle, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı şunları kaydetti:

"47 yıldır devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Ama hiç kimse bu konuda kılını bile kıpırdatmadı. Bu işi üstlenmek bize düştü. Ülke tarihindeki en güçlü ekonomiyi inşa etmişken şimdi rotamızdan biraz sapıp, bu felaketin gerçekleşmesini engellemek zorundayız.

Ve tam olarak da bunu yaptık. Harika bir iş çıkardık. Bu süreç çok yakında nihayete erecek ve biz bu mücadeleden büyük bir zaferle ayrılacağız."

BEYAZ SARAY MUHABİRLERİ DERNEĞİ YEMEĞİNDEKİ SALDIRI

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.

Trump olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Olayda 1 Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını vermişti.

Başkan Erdoğan'dan Trump saldırısına kınama: ABD yönetimi ve halkına geçmiş olsun
Erdoğan'dan Trump saldırısına kınama

