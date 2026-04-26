Trump, etkili bir başkan olmanın sıradan bir başkan olmaya kıyasla daha büyük güvenlik riskleri barındırdığını ifade etti.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki saldırı sonrası bir Gizli Servis ajanının yaralandığı ve şüphelinin yakalandığı açıklandı.

İran'ın nükleer silah edinmesini engellemenin kendi yönetimine kalan kritik bir görev olduğunu vurgulayan Trump, bu konuda önceki başkanları eleştirdi.

Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde kendisine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının İran ile yürüttüğü süreçle bağlantılı olabileceğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda ABD'yi "havaya uçuracağını", İsrail'i de "dakikalar içinde yok edeceğini" ileri sürdü.

ABD BaşkanıDonald Koz, Washington DC'de Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği sırasında meydana gelen silahlı saldırı olayının ardından, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı ve Reuters'ten alınmıştır.)

SALDIRIDA HEDEF OLMASINI İRAN'A BAĞLADI

Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, dün gece yaşanan silahlı saldırıda hedef olmasının sebeplerinden bir tanesinin İran'la yaptığı savaş olabileceğini ima etti.

Başkan seçildiğinde kendisine "tehlikeli bir işin var" dediklerini belirten Trump, "Başkanlık için son derece safiyane bir şekilde aday olduğumda, işin bu denli tehlikeli olabileceğini tahmin etmemiştim." dedi.

Trump, "Bilirsiniz, eğer gerçekten etkili, yani icraatlarıyla fark yaratan bir başkansanız, sıradan bir başkan olmanıza kıyasla çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalırsınız." değerlendirmesinde bulundu.