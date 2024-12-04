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Donald Trump’ın kabinesine güvenlik soruşturması! Beyaz Saray için imzalar atıldı

ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump’ın kabine için belirlediği isimler güvenlik soruşturmasından geçecek. Adalet Bakanlığı ile Trump’ın aday gösterilen isimlere yönelik "güvenlik soruşturması" yapılması konusunda anlaştığı bildirildi.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 12:44 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 12:44
Donald Trump’ın kabinesine güvenlik soruşturması! Beyaz Saray için imzalar atıldı

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ABD'de 47. Başkan seçilen ve 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a dönmeyi bekleyen eski Başkan Donald Trump, Kabine'sini belirledi. Adalet Bakanlığı ile Trump'ın aday gösterilen isimlere yönelik "güvenlik soruşturması" yapılması konusunda anlaştığı bildirildi.

ABD’de 47. Başkan seçilen ve 20 Ocak’ta Beyaz Saray’a dönmeyi bekleyen eski Başkan Donald Trump, Kabine’sini belirledi, AFPABD’de 47. Başkan seçilen ve 20 Ocak’ta Beyaz Saray’a dönmeyi bekleyen eski Başkan Donald Trump, Kabine’sini belirledi, AFP

TRUMP İMZAYI ATTI: KABİNEYE GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Trump'ın geçiş sürecindeki ekibi, yeni kabine adaylarının Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) "güvenlik soruşturmasından" geçmesine ilişkin Adalet Bakanlığı ile anlaşma imzalandığını duyurdu.

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Trump'ın özel kalem müdürü olarak görev yapacak Susie Wiles, yaptığı yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı ile yapılan bu anlaşmanın, Trump ve ekibinin ilk günden görevlerini yerine getirmeleri için hazır olmalarını sağlayacağını ifade etti.

Öte yandan, seçilmiş Başkan Trump'ın bu adımla mevcut Başkan Joe Biden'dan devralacağı yönetimin geçiş sürecinin "sorunsuz" gerçekleşmesini umduğu belirtiliyor.

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BEYAZ SARAY İLE İKTİDAR ANLAŞMASI

Trump'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazandıktan sonra iktidar değişimi için gereken mutabakat zaptını imzalamada ağır davranması eleştirilere neden olmuş, Başkan Biden'ın Trump ile 13 Kasım'da Oval Ofis'te yaptığı görüşmede mutabakat zaptının önemini vurguladığı belirtilmişti.

Söz konusu mutabakat metninin gecikmesi nedeniyle iktidar değişimi için ilgili kurumlar gerekli bilgi paylaşımını başlatamamıştı.

Trump, Beyaz Saray ile 20 Ocak'ta yapılacak iktidar değişimi öncesinde yeni ekibin bakanlık ve kurumlardaki görevi devralacakları ekiple bir araya gelmelerine olanak sağlayacak mutabakat zaptını 27 Kasım'da imzalamıştı.

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