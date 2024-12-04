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Beşar Esad Netanyahu’dan yardım mı istedi? İsrail basınından flaş iddia! Tel Aviv’den Golan Tepeleri’nde özel hazırlık

Suriye’de muhalifler Hama’ya doğru ilerlerken İsrail’de ise Golan Teleperi korkusu başladı. Tel Aviv Golan Tepeleri için özel bir birlik kurduğunu duyurdu. Bölgede hareketlilik devam ederken İsrail basınından ise flaş bir iddia geldi. Maariv gazetesi Beşar Esad’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan yardım istediğini iddia etti. İddiaya göre Tel Aviv ise Şam’a yardım için tek bir şart koştu. İşte, İsrail basınının Beşar Esad iddiası…

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 11:15 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 11:28
Beşar Esad Netanyahu’dan yardım mı istedi? İsrail basınından flaş iddia! Tel Aviv’den Golan Tepeleri’nde özel hazırlık

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Suriye'de muhalifler ve Suriye Milli Ordusu (SMO) Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'ya doğru ilerlerken İsrail'de ise Golan Tepeleri Hazırlığı başladı. Siyonist İsrail basınında Suriye'deki gelişmelerle ilgili dikkat çeken bir haber yayımlandı. Maariv, Beşar Esad'ın muhalefet güçlerine karşı İsrail'den yardım istediğini iddia etti.

Suriyeli muhalifler Halep Havalimanı'nda kontrolü sağladı, EPASuriyeli muhalifler Halep Havalimanı'nda kontrolü sağladı, EPA

TEL AVİV'DE SURİYE ÇIKMAZI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, muhaliflerin Suriye'deki operasyonunun hemen ardından cuma gecesi savunma kuruluşlarının başkanlarını toplamıştı.

İsrail basını ise bir yandan Suriye'deki karışıklığın Hizbullah'ı etkisiz bırakacağını ve bu yüzden Tel Aviv'in işine geleceğini belirtirken diğer yandan ise açıkça "Esad rejiminin çöküş senaryosu İsrail için önemli askeri tehditlerin büyümesine verimli bir zemin oluşturabilir" demişti.

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İsrail'de yayımlanan bir diğer haberde ise Tel Aviv'in Suriye konusunda büyük bir ikilemde olduğu belirtilmişti.

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ESAD NETANYAHU'DAN YARDIM MI İSTEDİ?

İsrail gazetesi Maariv'in son haberi ise gündeme damga vurdu. Esad'ın muhalif güçlerle mücadele için İsrail'den yardım istediği iddia edildi. Esad'ın mesajının Avrupa'daki önde gelen danışmanlarından biri aracılığıyla iletildiği belirtildi.

Maariv’in kaynağına göre Tel Aviv, Suriye’de olup bitenlerle ilgilenmediğini ancak Şam’a bir koşulla yardım edeceğini belirtti. İsrail’in Şam’a yardım şartı İran güçlerinin ve milislerinin Suriye’den çekilmesiydi, Takvim Ekran GörüntüsüMaariv’in kaynağına göre Tel Aviv, Suriye’de olup bitenlerle ilgilenmediğini ancak Şam’a bir koşulla yardım edeceğini belirtti. İsrail’in Şam’a yardım şartı İran güçlerinin ve milislerinin Suriye’den çekilmesiydi, Takvim Ekran Görüntüsü

TEL AVİV'DEN ŞAM'A TEK ŞART

Maariv'in kaynağına göre Tel Aviv, Suriye'de olup bitenlerle ilgilenmediğini ancak Şam'a bir koşulla yardım edeceğini belirtti. İsrail'in Şam'a yardım şartı İran güçlerinin ve milislerinin Suriye'den çekilmesiydi.

Muhalifler, kontrolü sağladıkları Halep'te Beşar Esad posterlerini yırtıyor ve heykellerini söküyor, , ReutersMuhalifler, kontrolü sağladıkları Halep'te Beşar Esad posterlerini yırtıyor ve heykellerini söküyor, , Reuters

İSRAİL SÖYLEDİ İSRAİL YALANLADI

Maariv'in belirttiğine göre İsrailli bir kaynak ise söz konusu iddiaları yalanladı.

GOLAN TEPELERİ'NDE ÖZEL HAZIRLIK

Muhaliflerin Suriye'de ilerleyişi, İsrail'de de endişelere yol açtı ki sınırda ciddi bir hareketlilik başladı.

Muhalifler, kontrolü sağladıkları Halep'te Beşar Esad posterlerini yırtıyor ve heykellerini söküyor, , ReutersMuhalifler, kontrolü sağladıkları Halep'te Beşar Esad posterlerini yırtıyor ve heykellerini söküyor, , Reuters

İsrail ordusu, gerektiğinde Suriye'den gelebilecek tehditleri savuşturmak amacıyla Golan Tepeleri'nde özel bir hızlı müdahale birimi kuracağını duyurdu. 210. Başan Tümeni Komutanı Yarbay Yair Palai, birliğin, saniyeler içinde harekete geçebilen ve Hamas'ın 7 Ekim 2023'te başlattığı İsrail'e yönelik tehditlere benzer tehditleri önleyebilen etkili bir saldırı gücü olarak faaliyet göstereceğini söyledi ve "Birim, olaylar ne olursa olsun, haftanın 7 günü, 24 saat hazır olacak" dedi.

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