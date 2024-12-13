Gazze’de kanlı saldırı! Katil İsrail Nuseyrat Kampını vurdu: 30 ölü, 40 yaralı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan bir binaya yönelik saldırısında çoğu çocuk en az 30 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu (İHA) KATİL İSRAİL KANA DOYMUYOR Uluslararası toplumun tepkisine rağmen Filistin'de sivillere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, katliamlarına bir yenisini daha ekledi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan çok katlı bir binaya yönelik saldırı gerçekleştirdi.