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Gazze’de kanlı saldırı! Katil İsrail Nuseyrat Kampını vurdu: 30 ölü, 40 yaralı

Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı, soykırımcı İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda adeta cehenneme döndü. Çoğu çocuk olmak üzere en az 30 kişi hayatını kaybederken, 40’tan fazla kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 03:25 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 05:49
Gazze’de kanlı saldırı! Katil İsrail Nuseyrat Kampını vurdu: 30 ölü, 40 yaralı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan bir binaya yönelik saldırısında çoğu çocuk en az 30 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu (İHA) İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu (İHA)

KATİL İSRAİL KANA DOYMUYOR

Uluslararası toplumun tepkisine rağmen Filistin'de sivillere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, katliamlarına bir yenisini daha ekledi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan çok katlı bir binaya yönelik saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu (İHA) İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu (İHA)

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Saldırıda çoğu çocuk en az 30 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi ise yaralandı. Yaralıların Gazze'deki El-Avda Hastanesi ve El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

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