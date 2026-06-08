Donald Trump NBC röportajını terk etti: Ya sahtekarsınız ya da aptalsınız

Donald Trump NBC röportajını terk etti

SUNUCU KANIT SORDU TRUMP ÇILDIRDI

Trump, sunucunun seçimlerin hileli olduğuna dair kanıtı olup olmadığı yönündeki sorusuna, "Tek yapmam gereken bakmak. Seçim yapıp beş gün sonra kazananı belirlemeye bile yaklaşamamış olmaları sizce uygun mu?" yanıtını verdi.

Sunucuya tepki gösteren Trump, California'daki seçim yetkililerinin ve ABD medya mensuplarının çoğunun "hilebaz" olduğunu öne sürdü.

Trump, "Onlar da sizin gibi sahtekar, basınınız da sahtekar." sözleriyle savundu.

"YA SAHTEKARSINIZ YA DA APTAL"

Sunucunun savunmaya geçmesi üzerine Trump, "Ya sahtekarsınız ya da aptalsınız. Bu saçmalıkla onların oyununa geliyorsunuz. Bu seçimlerin hileli olduğunu biliyorsunuz. Sizin televizyon kanallarınız da hileli olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.

Trump, televizyon kanalının sunucusuyla, ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche hakkında da tartışmasının ardından, "Üzgünüm. Artık yeter, bırakalım. Teşekkürler canım. İyi eğlenceler." diyerek oturduğu yerden kalktı ve çekim alanını terk etti.

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