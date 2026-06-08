Donald Trump NBC röportajını terk etti: Ya sahtekarsınız ya da aptalsınız
ABD Başkanı Donald Trump, NBC News kanalına verdiği röportajı California valilik ön seçimlerinde hile yapıldığını iddia ederek ve sunucuya sert tepki göstererek yarıda kesti. Trump, oy sayım sürecinin yavaş ilerlemesini eleştirerek medya mensuplarını ve seçim yetkililerini "hilebaz" olmakla suçladı. Sunucunun kanıt sorması üzerine öfkelenen ve medyayı hedef alan ABD Başkanı, "Ya sahtekarsınız ya da aptalsınız." ifadelerini kullandıktan sonra röportajı terk etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan televizyonuna verdiği röportajı yarıda keserek stüdyoyu terk etti.
Trump, NBC News'e verdiği röportajın sonuna doğru, sunucuyla California valilik ön seçimlerinin "hileli" olup olmadığına dair tartışmanın ardından röportajı erken sonlandırdı.
2020 BAŞKANLIK SEÇİMİ HATIRLATMASI: HİLELİYDİ
ABD Başkanı, Wisconsin eyaletindeki gezisi sırasında verdiği röportajda, 2020'de kaybettiği başkanlık seçimlerinin hileli olduğu yönündeki iddiasını tekrarlayarak, "Şu anda California'da yine aynı şey oluyor." ifadelerini kullandı.
"SEÇİMDE HİLE YAPIYORLAR"
Eyalette devam eden oy sayımının yavaş ilerlediğine dikkati çeken Trump, "Dört gün geçti ve sonuçlara yaklaşmaya bile yaklaşamadılar. Bunu neden yaptıklarını biliyor musunuz? Çünkü seçimde hile yapıyorlar." dedi.
SUNUCU KANIT SORDU TRUMP ÇILDIRDI
Trump, sunucunun seçimlerin hileli olduğuna dair kanıtı olup olmadığı yönündeki sorusuna, "Tek yapmam gereken bakmak. Seçim yapıp beş gün sonra kazananı belirlemeye bile yaklaşamamış olmaları sizce uygun mu?" yanıtını verdi.
Sunucuya tepki gösteren Trump, California'daki seçim yetkililerinin ve ABD medya mensuplarının çoğunun "hilebaz" olduğunu öne sürdü.
Trump, "Onlar da sizin gibi sahtekar, basınınız da sahtekar." sözleriyle savundu.
"YA SAHTEKARSINIZ YA DA APTAL"
Sunucunun savunmaya geçmesi üzerine Trump, "Ya sahtekarsınız ya da aptalsınız. Bu saçmalıkla onların oyununa geliyorsunuz. Bu seçimlerin hileli olduğunu biliyorsunuz. Sizin televizyon kanallarınız da hileli olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.
Trump, televizyon kanalının sunucusuyla, ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche hakkında da tartışmasının ardından, "Üzgünüm. Artık yeter, bırakalım. Teşekkürler canım. İyi eğlenceler." diyerek oturduğu yerden kalktı ve çekim alanını terk etti.