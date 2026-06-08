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Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapıldı.

Giriş Tarihi:
Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı-2

USGS, depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.

Filipinler'de meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda binada yıkım meydana geldiFilipinler'de meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda binada yıkım meydana geldi

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Depremin ardından 4,8 ile 6,5 büyüklüğünde 6 artçı sarsıntı kaydedildi, bölgede ve çevre ülkelerde tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.

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