Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapıldı.
Giriş Tarihi:
Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
USGS, depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.
TSUNAMİ UYARISI YAPILDI
Depremin ardından 4,8 ile 6,5 büyüklüğünde 6 artçı sarsıntı kaydedildi, bölgede ve çevre ülkelerde tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı.
"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Dünya