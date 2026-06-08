Trump ve Putin’in ardından Şi’den Kuzey Kore hamlesi: Çin Devlet Başkanı 7 yıl aradan sonra Pyongyang’da

Xi Jinping'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ikili ilişkiler, Kore Yarımadası'ndaki güvenlik durumu ve ekonomik iş birliği konularında görüşmeler yapması bekleniyor.

Şi'ye ziyarette eşi Peng Liyuan'ın yanı sıra Çin Komünist Partisi'nin üst düzey isimleri ve Dışişleri Bakanı Wang Yi eşlik ediyor. Ziyaret, Çin liderinin bu yıl gerçekleştirdiği ilk yurt dışı seyahat olma özelliği taşıyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 7 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği Kuzey Kore ziyareti kapsamında başkent Pyongyang'a ulaştı. Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre Şi, sabah saatlerinde Pekin'den hareket ederek Kuzey Kore'ye giriş yaptı.

Çin liderinin ziyaret kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile hem baş başa hem de heyetler arası görüşmeler yapması bekleniyor. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Kore Yarımadası'ndaki güvenlik durumu, bölgesel gelişmeler ve ekonomik iş birliği konularının ele alınacağı değerlendiriliyor.

KİM JONG-UN GEÇEN SENE PEKİN'DEYDİ

İki ülke arasındaki diplomatik trafik son dönemde dikkat çekici biçimde arttı. Kim Jong-un, Eylül 2025'te İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Pekin'de düzenlenen askeri geçit törenine katılmıştı.

Törende Kim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer liderlerle bir araya gelirken, çok taraflı bir uluslararası etkinlikte ilk kez yer almıştı. Şi'nin törende Putin ve Kim ile birlikte en ön sırada görüntü vermesi, Batılı çevrelerde ABD ve müttefiklerine yönelik siyasi bir mesaj olarak değerlendirilmişti.

Ardından Çin Başbakanı Li Qiang, Ekim 2025'te Kore İşçi Partisi'nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri için Kuzey Kore'ye gitmişti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de nisan ayında Pyongyang'da temaslarda bulunmuş ve Kim Jong-un tarafından kabul edilmişti.