Trump ve Putin’in ardından Şi’den Kuzey Kore hamlesi: Çin Devlet Başkanı 7 yıl aradan sonra Pyongyang’da
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 7 yıl aradan sonra Kuzey Kore’ye giderek lider Kim Jong-un ile kritik temaslara başladı. Ziyaretin Trump ve Putin'in Çin temaslarının ardından gerçekleşmesi dikkat çekerken, görüşmede, Pyongyang’ın nükleer programı ve bölgesel dengeler ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.
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- Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 7 yıl aradan sonra Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.
- Xi Jinping'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ikili ilişkiler, Kore Yarımadası'ndaki güvenlik durumu ve ekonomik iş birliği konularında görüşmeler yapması bekleniyor.
- Ziyaret, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen ay Çin'e yaptıkları ziyaretlerin hemen ardından gerçekleşti.
- Kim Jong-un, Eylül 2025'te Pekin'deki İkinci Dünya Savaşı'nın 80. yıl dönümü askeri geçit törenine katılmış, ardından Çin Başbakanı Li Qiang Ekim 2025'te Pyongyang'ı ziyaret etmişti.
- Xi Jinping'e ziyarette eşi Peng Liyuan, Çin Komünist Partisi üst düzey isimleri ve Dışişleri Bakanı Wang Yi eşlik ediyor.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 7 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği Kuzey Kore ziyareti kapsamında başkent Pyongyang'a ulaştı. Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre Şi, sabah saatlerinde Pekin'den hareket ederek Kuzey Kore'ye giriş yaptı.
Şi'ye ziyarette eşi Peng Liyuan'ın yanı sıra Çin Komünist Partisi'nin üst düzey isimleri ve Dışişleri Bakanı Wang Yi eşlik ediyor. Ziyaret, Çin liderinin bu yıl gerçekleştirdiği ilk yurt dışı seyahat olma özelliği taşıyor.
KİM JONG-UN İLE KRİTİK GÖRÜŞMELER YAPILACAK
Çin liderinin ziyaret kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile hem baş başa hem de heyetler arası görüşmeler yapması bekleniyor. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Kore Yarımadası'ndaki güvenlik durumu, bölgesel gelişmeler ve ekonomik iş birliği konularının ele alınacağı değerlendiriliyor.
Şi, Kuzey Kore'ye son ziyaretini 2019 yılında gerçekleştirmişti. Kovid-19 salgınının ardından iki ülke arasındaki üst düzey temaslar uzun süre sınırlı kalmıştı.
KİM JONG-UN GEÇEN SENE PEKİN'DEYDİ
İki ülke arasındaki diplomatik trafik son dönemde dikkat çekici biçimde arttı. Kim Jong-un, Eylül 2025'te İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Pekin'de düzenlenen askeri geçit törenine katılmıştı.
Törende Kim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer liderlerle bir araya gelirken, çok taraflı bir uluslararası etkinlikte ilk kez yer almıştı. Şi'nin törende Putin ve Kim ile birlikte en ön sırada görüntü vermesi, Batılı çevrelerde ABD ve müttefiklerine yönelik siyasi bir mesaj olarak değerlendirilmişti.
Ardından Çin Başbakanı Li Qiang, Ekim 2025'te Kore İşçi Partisi'nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri için Kuzey Kore'ye gitmişti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de nisan ayında Pyongyang'da temaslarda bulunmuş ve Kim Jong-un tarafından kabul edilmişti.
TRUMP VE PUTİN ZİYARETLERİNİN ARDINDAN GELDİ
Şi'nin Pyongyang ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçen ay Çin'e yaptıkları ziyaretlerin hemen ardından gerçekleşmesi nedeniyle dikkat çekiyor.
Trump'ın Pekin temaslarında taraflar, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedefi konusunda ortak görüş bildirmişti. Putin'in ziyaretinde ise Moskova ve Pekin, yayımladıkları ortak açıklamada Kuzey Kore'ye yönelik diplomatik izolasyon ve ekonomik yaptırımlara karşı olduklarını vurgulamıştı.
ÇİN'DEN HASSAS DENGE ARAYIŞI
Şi Cinping'in Pyongyang temasları, Çin'in bölgesel stratejisinde önemli bir dönemeç niteliği taşıyor. Pekin yönetimi bir yandan ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine ilişkin baskılarını dikkate almak, diğer yandan ise Rusya ve Kuzey Kore ile geliştirdiği stratejik ilişkileri korumak zorunda.
Bu nedenle Şi'nin ziyaretinde, Kore Yarımadası'ndaki güvenlik dengeleri kadar Çin'in küresel güç rekabetindeki konumuna ilişkin mesajların da öne çıkması bekleniyor.