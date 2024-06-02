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Donald Trump ile Khabib Nurmagomedov’dan samimi poz! Dünya şampiyonu sordu eski başkan ‘Filistin’de savaşı durduracağım’ dedi

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze’de soykırıma devam eden İsrail’e verdiği destek ve ateşkes oyunları ile gündem olmaya devam ederken Kasım 2024’te başkanlık koltuğu için yarışacağı Donald Trump’tan “Filistin’de savaşı durduracağım” çıkışı geldi. Eski Başkan Donald Trump, UFC 302’de Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagoedov ile bir araya geldi. Khabib Numagomedov, Trump’a “Filistin’deki savaşı durduracağınızı biliyorum” derken Trump ise Khabib’e “Durduracağız. Savaşı durduracağım” şeklinde cevap verdi.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 16:19 Güncelleme 02 Haziran 2024, 16:37
Donald Trump ile Khabib Nurmagomedov’dan samimi poz! Dünya şampiyonu sordu eski başkan ‘Filistin’de savaşı durduracağım’ dedi

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ABD ve İsrail yeni ateşkes oyunu ile sahneye çıkarken Kasım 2024 seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın rakibi olan eski Başkan Donald Trump "Filistin savaşını durduracağım" dedi.

TRUMP: FİLİSTİN SAVAŞINI DURDURACAĞIM

UFC Dünya Şampiyonu Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov, UFC 302'de eski ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Khabib Nurmagomedov ile Trump kameralara samimi pozlar verirken ikili arasında geçen diyalog oldukça dikkat çekti.

Khabib, Trump'a doğru eğilirken "Filistin'deki savaşı durduracağınızı biliyorum." dedi.

Trump ise Khabib'e "Durduracağız. Savaşı durduracağım." şeklinde cevap verdi.

ABD'DE GAZZE KRİZİ: BIDEN'IN KOLTUĞU GİDİCİ

ABD'de Kasım 2024'te düzenlenecek olan başkanlık seçimi için geri sayım devam ederken Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının etkisi devam ediyor. ABD soykırımın suç ortağı olarak suçlanırken Joe Biden ise eleştiri oklarının bir numaralı hedefi haline geldi. Öyle ki Biden'ın koltuğunu sadece Gazze'de ateşkesi sağlayamadığı için bile kaybedebileceği konuşuluyor.

Demokratların adayı Biden, Gazze'de İsrail'e verdiği destek ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu korumak için düzenlediği sözde ateşkes oyunları ile gündemden düşmüyorken Cumhuriyetçi Donald Trump ise "Savaşı durduracağım" çıkışı ile gündeme geldi.

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