İsrail’e Fransız darbesi: Silah firmaları Paris Eurosatory Fuarı’na katılamayacak

Fransa Savunma Bakanlığı, İsrail ordusunun Refah'a düzenlediği saldırılar dolayısıyla önümüzdeki ay Paris yakınlarındaki Villepinte'da düzenlenecek olan Eurosatory silah ve savunma sanayii fuarına İsrailli şirketlerin katılmasını yasakladı.

Eurosatory'nin organizatörlerin bir sözcüsü e-posta yoluyla, "Hükümet yetkililerinin aldığı bir kararın ardından Eurosatory 2024 salonunda İsrail standı olmayacak." ifadeleriyle İsrail 'in fuara katılmasının yasaklandığını duyurdu.

REFAH SALDIRISINA TEPKİ

Savunma Bakanlığı, "Cumhurbaşkanının (Emmanuel Macron) İsrail'e Refah'taki operasyonlarını durdurması çağrısında bulunduğu bir dönemde İsrail şirketlerini fuarda ağırlanmayacağını" bildirdi.

Yasaktan önce İsrail'den 74'e yakın sanayi şirketinin etkinliğe katılması bekleniyordu. 17-21 Haziran tarihleri arasında Paris'in kuzeyindeki Villepinte'de düzenlenecek olan uluslararası savunma ve kara güvenliği fuarı Eurosatory'ye 2 binden fazla firma iştirak edecek.

MACRON SALDIRILARI DURDURMASINI İSTEMİŞTİ

Fransız Cumhurbaşkanı Macron, geçtiğimiz haftan İsrail'in, Gazze'nin güneyinde bir buçuk milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli sivilin sığındığı Refah'ta çadır kente düzenlediği ve 45 kişinin diri diri yanarak hayatını kaybettiği saldırının ardından İsrail'e tepki göstermiş ve saldırıları durdurmasını istemişti.