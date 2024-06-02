Devrim Muhafızlarının eski komutanı cumhurbaşkanı adayı oldu: Hamaney’in görünmez eli Vahid Haghanian! İran basını ‘geçmişi karanlık’ diye duyurdu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Tahran'da yeni cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvuruları devam ediyor.

Geçmişte adaylığı Anayasa Koruyucular Konseyi tarafından veto edilen eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yanı sıra aday listesinde bir isim oldukça dikkat çekti. Medyada bugüne kadar çok az görünen bir isim olan Haghanian, 1 Haziran'da İçişleri Bakanlığı seçim merkezinde kameralar önünde kimlik belgesini göstererek adaylığını resmen duyurdu.

HAMANEY'İN GÖRÜNMEZ ELİ DE ADAY OLDU

VAHİD HAGHANİAN KİMDİR?

"Hamaney'in görünmez eli" olarak nitelendirilen ve ABD'nin yaptırım uyguladığı eski Devrim Muhafızları Komutanı Vahid Haghanian'ın da cumhurbaşkanlığı adaylığına başvurması dikkat çekti. Peki, Vahid Haghanian kimdir?

KRİTİK DOKUZ KİŞİDEN BİRİ!

ABD Hazinesi Haghanian'ın 2019'da Hamaney'in yakın çevresinden "iç ve dış baskıyı ilerletmekten sorumlu" dokuz kişiden biri olduğunu belirtti. İran ise ABD yaptırımlarının çoğunun asılsız suçlamalardan kaynaklandığını söyledi.

Vahid Haghanian ve Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney

DEVRİM MUHAFIZLARINI KOMUTA ETMİŞTİ

1961 yılında Tahran'da doğan Haghanian, 1979 devriminin ardından İslam Devrimi Komitelerine katıldı ve muhalif grupları kanlı bir şekilde bastırmasıyla bilinen Batı Tahran Grev Gruplarına katıldı. 1984 yılında Devrim Muhafızları Birliği'ne katılan Haghanian, kısa bir süre sonra ise Devrim Muhafızlarının Tahran'daki Sarallah Devriyelerini komuta etti.

İranlı bir aktivist Haghanian'ın Hamaney ile tanışıklığının 1979 ve 1980 yıllarına dayandığını belirtti. Haghanian'ın bu dönemde İslami Cumhuriyetçi Parti Merkez Konseyi üyesi Abdullah Jasbi'nin şoförlüğünü yaptığı ve ardından Hamaney'in şoförü olduğu belirtildi.

İRAN MEDYASI "KARANLIK SİCİLLİ EN GÜÇLÜ ADAY" DEDİ

İran haber sitesi Iran.org Haghanian'ın geçmişini "Vahid Haghanian'ın karanlık sicili" şeklinde duyurdu ve Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'den bile daha nüfuzlu olduğunu, 28 Haziran'da yapılması beklenen seçimlerde en güçlü aday olduğunu belirtti.

Haghanian'ın gücü göz önünde bulundurulduğunda cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Hamaney'in seçimi iptal edebileceği belirtiliyor zira Hamaney'in seçim sonuçlarını tanımama yetkisi bulunuyor.