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Antalya Diplomasi Forumu'nda kritik görüşme! Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya Diplomasi Forumu’nda (ADF) bir araya geldi. Enerji alanında işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğiyle ilgili konular ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlamaya yönelik çabalar konuşuldu.

Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 13:12 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 13:41
Antalya Diplomasi Forumu’nda kritik görüşme! Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü.

GÜNDEMDE UKRAYNA VAR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakanın görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.

Enerji alanında işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğiyle ilgili konular ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlamaya yönelik çabalar konuşuldu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan FidanRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Görüşmede ayrıca, Suriye'deki güncel gelişmeler ve Gazze'deki son durum da değerlendirildi.

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