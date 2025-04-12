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Beyaz Saray’da bir ilk! Trump Obama’yı kaldırdı kendi portresini astırdı

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da bir ilke imza attı. Beyaz Saray, gelenek gereği bozarak eski Başkan Barack Obama’nın portresini kaldırdı ve yerine kendi portresini astırdı.

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Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 16:34 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 16:38
Beyaz Saray’da bir ilk! Trump Obama’yı kaldırdı kendi portresini astırdı

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ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da bir ilke daha imza attı. Beyaz Saray'da geleneği bozan Trump, eski Başkan Barack Obama'nın portresini kaldırdı ve yerine kendi portresini astırdı.

OBAMA'YI KALDIRDI KENDİ PORTRESİNİ ASTI

Eski Başkan Obama'nın portresinin kaldırılıp yerine Trump'ın geçtiğimiz yaz uğradığı suikast girişiminde çekilen fotoğrafının bir çiziminin konulduğunu Beyaz Saray duyurdu.

Beyaz Saray'ın paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüBeyaz Saray'ın paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"BEYAZ SARAY'A YENİ SANAT ESERİ"

Beyaz Saray, cuma günü yayınlanan kısa bir videoda söz konusu değişimi tanıttı ve "Beyaz Saray'da bazı yeni sanat eserleri" ifadesinin yer aldığı bir video paylaştı.

O İKONİK ANI ÇİZDİRDİ

Pensilvanya'da seçim mitingi sırasında kulağından vurulan Trump yumruğunu havada sallamış ve "Savaş, savaş, savaş" diye haykırmıştı. Tabloda Trump'ın etrafını saran Gizli Servis ajanlarının da yer alması dikkat çekti.

Trump'a suikast girişimi, Takvim Fotoğraf ArşiviTrump'a suikast girişimi, Takvim Fotoğraf Arşivi

BIDEN DA TRUMP'IN PORTRESİNİ ASMAMIŞTI

Trump'ın portresinin gündeme gelmesinin ardından tarihçiler ise ABD'de başkanlar ve eşlerinin portrelerinin görevleri sona erdikten sonra asıldığına dikkat çekti. Öte yandan Joe Biden'ın da Trump'ın portresini asmadığı belirtildi.

Obama'nın portresi de eski Başkan Joe Biden döneminde asılmıştı.

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