Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Cupertino'daki bir hot pot restoranında dans gösteri yapan insansı robot kontrolden çıkarak masalara çarptı ve tabakları savurdu.

Restoran yetkilileri olayın teknik arıza değil, yüksek enerjili dans modunun dar alanda yanlış kullanımından kaynaklandığını açıkladı.

Üç personel robotu fiziksel olarak durdururken bir çalışan kontrol sistemi üzerinden müdahale etti.

Olay yapay zeka destekli robotların günlük yaşamda güvenliği ve acil durdurma sistemlerinin yeterliliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Restoran sektöründe robot kullanımı yaygınlaşırken insansı robotların hareket kabiliyeti ve fiziksel gücü kalabalık ortamlarda risk oluşturabiliyor.

Kaliforniya'daki bir restoranda dans eden insansı robotun kontrolden çıkması eğlenceli bir gösteriyi kısa sürede kaosa dönüştürdü. Olay yapay zeka destekli robotların günlük yaşamda ne kadar güvenli olduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Cupertino'daki bir hot pot restoranında dans gösteri yapan insansı robot kontrolden çıkarak masalara çarptı. Fotoğraf: sosyal medya RESTORANDA BEKLENMEDİK ANLAR TechCrunch'da yer alan habere göre Cupertino'daki bir hot pot restoranında gerçekleşen olayda dans gösterisi yapan humanoid robot aniden çevresine zarar vermeye başladı. Masalara çarpan robot tabakları ve çubukları savurdu. O sırada içeride bulunan müşteriler şaşkınlık yaşarken çalışanlar hızla müdahale etti. Üç personelin fiziksel olarak robotu durdurmaya çalıştığı bir başka çalışanın ise kontrol sistemi üzerinden müdahale ettiği görüldü. Olası bir kazada sıcak yemeklerin devrilmesi ciddi yaralanmalara yol açabilirdi.