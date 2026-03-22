Savaşın gerçek yüzünü gören İsrailliler şokta! Itamar Ben-Gvir'e kendi halkından linç: Sen bir Nazi'sin, Yahudi-Nazi!

İran Fettah, Emad ve Kadr balistik füzeleri ile İsrail'e karşı bugüne kadarki en sert misillemesini gerçekleştirdi. Demir Kubbe delik deşik oldu, İsrail'in Arad kentinden büyük yıkımlar gözlemlendi. Bölgeyi ziyaret eden İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, linç edildi. Savaşın gerçek yüzünü gören İsrailliler Ben-Gvir'e "Bütün bu ölümlerin sorumlusu sensin. Sen bir Nazi'sin, Yahudi-Nazi!" diyerek tepki gösterdi.

İran, savaşın 23. gününde kapsamlı bir misilleme ile İsrail'i vurdu. Demir Kubbe'nin etkisiz kalmasıyla Arad, Dimona ve Eliat gibi kentlere balistik füzeler isabet etti.

Arad kentinde bir noktaya füzenin doğrudan isabet etmesi sonucu geniş çaplı yıkım yaşandı. Çok sayıda bina yıkıldı, enkaz altında kalanlar olduğu bildirildi.

İran'ın vurduğu Arad kentindeki yıkım (Haberin fotoğrafları ajanslardan alınmıştır)


İRAN BALİSTİK FÜZELERLE VURDU

İran medyası misillemenin Fettah, Emad ve Kadr balistik füzeleri ile yapıldığını bildirdi. Siyonist basının sansürlerine karşın İsrail'de 200'den fazla ölü ve yaralının olduğu iddia edildi.

İran'ın vurduğu Arad'dan görüntüler



Katil Netanyahu, İran'ın İsrail kentlerini hedef alan saldırıları sonrası "Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam yaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

Füzelerin vurduğu Arad'da İsrailliler Ben Gvir'i linçledi


'ŞEHRİMDEN DEFOL GİT, SEN BİR NAZİ'SİN'

Öte yandan, yıkım sonrası bölgeyi ziyaret eden İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e, yerel halktan sert bir tepki geldi.

"Sen bir Nazi'sin, Yahudi-Nazi!"

Ben-Gvir'in etrafındaki koruma ordusunun arasından seslenen bir kadın, İsrailli bakana İbranice, "Bütün bu ölümlerin sorumlusu sensin, burada işin yok... Şehrimden defol git. Sen bir Nazi'sin, Yahudi-Nazi!"dediği görüldü.

