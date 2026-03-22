İran, savaşın 23. gününde kapsamlı bir misilleme ile İsrail'i vurdu. Demir Kubbe'nin etkisiz kalmasıyla Arad, Dimona ve Eliat gibi kentlere balistik füzeler isabet etti.
Arad kentinde bir noktaya füzenin doğrudan isabet etmesi sonucu geniş çaplı yıkım yaşandı. Çok sayıda bina yıkıldı, enkaz altında kalanlar olduğu bildirildi.
İran'ın vurduğu Arad'dan görüntüler
İRAN BALİSTİK FÜZELERLE VURDU
İran medyası misillemenin Fettah, Emad ve Kadr balistik füzeleri ile yapıldığını bildirdi. Siyonist basının sansürlerine karşın İsrail'de 200'den fazla ölü ve yaralının olduğu iddia edildi.
Katil Netanyahu, İran'ın İsrail kentlerini hedef alan saldırıları sonrası "Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam yaşıyoruz" açıklamasını yaptı.
'ŞEHRİMDEN DEFOL GİT, SEN BİR NAZİ'SİN'
Öte yandan, yıkım sonrası bölgeyi ziyaret eden İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e, yerel halktan sert bir tepki geldi."Sen bir Nazi'sin, Yahudi-Nazi!"
Ben-Gvir'in etrafındaki koruma ordusunun arasından seslenen bir kadın, İsrailli bakana İbranice, "Bütün bu ölümlerin sorumlusu sensin, burada işin yok... Şehrimden defol git. Sen bir Nazi'sin, Yahudi-Nazi!"dediği görüldü.