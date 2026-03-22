İran, savaşın 23. gününde kapsamlı bir misilleme ile İsrail'i vurdu. Demir Kubbe'nin etkisiz kalmasıyla Arad, Dimona ve Eliat gibi kentlere balistik füzeler isabet etti.



Arad kentinde bir noktaya füzenin doğrudan isabet etmesi sonucu geniş çaplı yıkım yaşandı. Çok sayıda bina yıkıldı, enkaz altında kalanlar olduğu bildirildi.

İran'ın vurduğu Arad kentindeki yıkım





İran medyası misillemenin Fettah, Emad ve Kadr balistik füzeleri ile yapıldığını bildirdi. Siyonist basının sansürlerine karşın İsrail'de 200'den fazla ölü ve yaralının olduğu iddia edildi. İran'ın vurduğu Arad'dan görüntüler



Katil Netanyahu, İran'ın İsrail kentlerini hedef alan saldırıları sonrası "Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam yaşıyoruz" açıklamasını yaptı.