Yapay zeka Gemini şarkıcı oldu: Market alışverişinizi rap parçasına dönüştürüyor

Her 30 saniyelik parça için otomatik kapak görseli hazırlanıyor ve müzikler indirilebiliyor ya da paylaşılabiliyor. Gündelik mesajlardan müzik üretmek mümkün "Eve gelirken bir şey ister misin?" sorusuna verilen basit bir yanıt ( cips, soda, çikolata, ekmek ve yoğurt ) birkaç saniye içinde enerjik bir rap parçasına dönüşebiliyor.Yani sıradan bir alışveriş listesi bile artık ritimli bir hikâyeye dönüşme potansiyeline sahip.

Google, üretilen tüm müzikleri SynthID adlı dijital işaretle etiketliyor ve kullanıcılar ses dosyalarının yapay zeka tarafından üretilip üretilmediğini analiz edebiliyor. Fotoğraflara özel soundtrack oluşturuyor Lyria 3 yalnızca metinle sınırlı değil. Kullanıcılar yükledikleri bir fotoğrafın renklerine, ruh hâline ve içeriğine uygun müzikler talep edebiliyor. Böylece görseller için kişisel bir "soundtrack" oluşturmak mümkün hâle geliyor.