Yapay zeka Gemini şarkıcı oldu: Market alışverişinizi rap parçasına dönüştürüyor
Basit bir market alışveriş listesi bir anda rap şarkısına dönüşebilir mi? Google’ın en yeni yapay zekâ müzik modeli Lyria 3, Gemini ile entegre edilerek yaratıcılığı günlük hayatın sıradan anlarına taşıyor. Kullanıcılar yalnızca kısa bir metin yazarak ya da bir görsel yükleyerek saniyeler içinde özgün müzik parçaları üretebiliyor.
Hızlı Özet Göster
- Google DeepMind tarafından geliştirilen müzik üretme yapay zekası Lyria 3, Gemini'nin masaüstü sürümünde dünya genelinde kullanıma açıldı.
- Sistem metin ve görselleri aynı anda analiz ederek fotoğrafların atmosferinden ilham alarak beste oluşturabiliyor ve otomatik şarkı sözü yazabiliyor.
- Her 30 saniyelik parça için otomatik kapak görseli hazırlanıyor ve müzikler indirilebiliyor ya da paylaşılabiliyor.
- Google, üretilen tüm müzikleri SynthID adlı dijital işaretle etiketliyor ve kullanıcılar ses dosyalarının yapay zeka tarafından üretilip üretilmediğini analiz edebiliyor.
- Lyria 3, 18 yaş üstü kullanıcılara 8 dilde sunuluyor ve Google AI Plus, Pro ve Ultra aboneleri daha yüksek kullanım limitlerine sahip.
Google DeepMind tarafından geliştirilen Lyria 3, dünya genelinde Gemini'nin masaüstü sürümünde erişime açıldı. Yakın zamanda mobil uygulamada da kullanıma sunulması bekleniyor. Metin ve görselleri aynı anda analiz edebilen çok modlu yapısı sayesinde sistem yalnızca yazılı komutlardan değil fotoğrafların atmosferinden de ilham alarak besteler oluşturabiliyor.
Sözleri de besteyi de yapay zeka yazıyor
Lyria 3'ün öne çıkan yeniliklerinden biri Otomatik Şarkı Sözü özelliği. Kullanıcıların ayrıca söz yazmasına gerek kalmıyor verilen komuta uygun şarkı sözleri yapay zekâ tarafından oluşturuluyor. Üstelik tempo (BPM), müzik türü ve vokal detayları gibi unsurlar üzerinde detaylı kontrol sağlanabiliyor. Bu da ortaya daha zengin ve profesyonel sonuçlar çıkarıyor.
Her 30 saniyelik parça için sistem otomatik olarak özel bir kapak görseli de hazırlıyor.
Oluşturulan müzikler anında indirilebiliyor ya da bağlantı yoluyla paylaşılabiliyor.
Gündelik mesajlardan müzik üretmek mümkün
"Eve gelirken bir şey ister misin?" sorusuna verilen basit bir yanıt ( cips, soda, çikolata, ekmek ve yoğurt ) birkaç saniye içinde enerjik bir rap parçasına dönüşebiliyor.Yani sıradan bir alışveriş listesi bile artık ritimli bir hikâyeye dönüşme potansiyeline sahip.
Fotoğraflara özel soundtrack oluşturuyor
Lyria 3 yalnızca metinle sınırlı değil. Kullanıcılar yükledikleri bir fotoğrafın renklerine, ruh hâline ve içeriğine uygun müzikler talep edebiliyor. Böylece görseller için kişisel bir "soundtrack" oluşturmak mümkün hâle geliyor.
Güvenlik için dijital damga
Google, Gemini üzerinden üretilen tüm müzikleri insan kulağının algılayamayacağı bir dijital işaretle (SynthID) etiketliyor. Ayrıca kullanıcılar herhangi bir ses dosyasını sisteme yükleyerek bu içeriğin Google yapay zekâsı tarafından üretilip üretilmediğini analiz ettirebiliyor.
Kimler kullanabiliyor?
Lyria 3; İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Hintçe, Japonca, Korece ve Portekizce dillerinde, 18 yaş üstü kullanıcılara sunulmuş durumda. Google AI Plus, Pro ve Ultra aboneleri ise daha yüksek kullanım limitlerinden faydalanabiliyor. Bu özelliği kullanmak için yapay zekaya vermeniz gereken komut ise aşağıdaki gibi olmalı;
"[Müzik tarzı, tempo ve duygu] özelliklerine sahip, [şarkının konusu veya hikayesi] hakkında bir parça oluştur. Vokallerin [ses karakteri: kadın/erkek/robotik] olmasını ve liriklerde [özel olarak geçmesini istediğin kelimeler] kullanılmasını istiyorum."