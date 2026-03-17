MEB robot yarışması başvuru ekranı: Son kayıt tarihi ve ödül listesi

18. Uluslararası MEB Robot Yarışması "Yeşil Vatan, Mavi Gelecek" temasıyla 6-8 Mayıs 2026'da Antalya Spor Salonu'nda düzenleniyor. 16 kategoride gerçekleştirilecek yarışmaya başvurular 27 Mart 2026'ya kadar devam edecek. İşte başvuru ekranı ve ödül listesi.

18. Uluslararası MEB Robot Yarışması "Yeşil Vatan, Mavi Gelecek" temasıyla 6-8 Mayıs 2026'da Antalya Spor Salonu'nda başlıyor. 16 kategoride düzenlenecek yarışmaya katılmak için başvurular 27 Mart 2026'ya kadar devam edecek.

Türkiye'nin en büyük, dünyada sayılı büyük robot yarışmalarından biri olan bu organizasyon Millî Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve TİKA iş birliğiyle düzenlenmektedir.

Yarışmada ortaokul ve dengi okullara yönelik 16 farklı kategori yer alıyor:

  • Çizgi İzleyen Temel Seviye
  • Su Üstü Robot
  • Tasarla-Çalıştır Temel Seviye
  • Tozkoparan Robot
  • Endüstriyel Robotik Kol
  • Hızlı Çizgi İzleyen
  • İnsansız Hava Aracı (Mini Drone)
  • Labirent Ustası
  • Mini Sumo
  • Otonom Araç
  • RC Sabit Kanat Uçak
  • Serbest Proje
  • Su Altı Robot (SAR)
  • Tasarla-Çalıştır
  • Yumurta Toplama
  • Siber Güvenlik
📢 SON BAŞVURU TARİHİ UZATILDI

Yoğun talep üzerine son başvuru tarihi 27 Mart 2026, saat 18.00 olarak güncellenmiştir. Bu tarihe kadar başvurular tamamlanabilir.

📅 GÜNCEL TAKVİM

  • Kategori Raporları Teslimi: 27 Mart 2026, 18.00
  • Kategori Raporları Ek Düzeltme: 30 Mart 2026, 09.00-18.00
  • Ön Eleme Sonuçları: 30-31 Mart 2026
🏆 ÖDÜLLER

Toplam ödül havuzu: 1.700.000 TL

ÖĞRENCİ DERECELERİ (16 KATEGORİ):

  • 1.'lik: 35.000 TL
  • 2.'lik: 25.000 TL
  • 3.'lük: 20.000 TL
DANIŞMAN ÖĞRETMEN ÖDÜLLERİ (16 KATEGORİ):

  • 1.'lik: 10.000 TL
  • 2.'lik: 7.500 TL
  • 3.'lük: 5.000 TL
ÖZEL ÖDÜLLER:

  • Jüri Özel Ödülü: 15.000 TL (Danışman: 5.000 TL)
  • En İyi Tasarım Ödülü: 15.000 TL (Danışman: 5.000 TL)
  • Fair Play Ödülü: 15.000 TL (Danışman: 5.000 TL)
Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan ve https://robot.meb.gov.tr'den servis edilmiştir.

Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan ve https://robot.meb.gov.tr'den servis edilmiştir.

