Yunanistan Başbakanı Miçotakis bisiklet kullanırken kaza geçirdi
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Girit Adası'nda bisiklet kullanırken kaza geçirdi. Düşme sonucu elinden hafif yaralanan ve vücudunda sıyrıklar oluşan Miçotakis, kaldırıldığı Hanya Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından taburcu edildi.
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Yunan basınına yansıyan haberlere göre, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün bisiklet kullanırken Girit Adası'nda küçük bir kaza geçirdi.
ELİNDEN YARALANDI
Düşmeden kaynaklanan sıyrıkları bulunan ve Girit Adası'ndaki Hanya Hastanesi'ne götürülen Miçotakis, elinden hafif şekilde yaralandı.
Miçotakis, yapılan müdahalelerin ardından hastaneden ayrıldı.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Dünya