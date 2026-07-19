Çekya'da okullarda cep telefonu yasaklanıyor! İşte yeni yasa tasarısının detayları

Çekya hükümetinin, okullarda cep telefonu ve diğer elektronik iletişim cihazlarının kullanımını yasaklamaya yönelik yeni bir düzenleme hazırladığı belirtildi.

Çek basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Andrej Babis ile Eğitim Bakanı Robert Plaga tarafından hazırlanan yasa tasarısı kapsamında, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve çok yıllık liselerde cep telefonu ile diğer elektronik iletişim cihazlarının kullanımına izin verilmeyecek.

TENEFFÜSLER DE DAHİL

Düzenlemenin teneffüsler ile okul sonrası programları da kapsayacağı, tıbbi veya özel eğitim ihtiyaçları nedeniyle elektronik cihaz kullanması gereken öğrencilerin uygulamadan muaf tutulacağı ifade edildi.

OMBUDSMAN KARŞI ÇIKTI

Çocuk Hakları Ombudsmanı Martin Benes, öneriye karşı çıkarak, okulların telefon kullanımını kendi iç kuralları çerçevesinde düzenleme yetkisine sahip olduğunu savundu.

Avrupa'da son yıllarda öğrencilerin ekran süresini azaltmak ve akademik başarıyı artırmak amacıyla benzer telefon kısıtlamaları birçok ülkede gündeme gelirken, Çekya'nın hazırladığı düzenleme de bu eğilimin son örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

*Neden şimdi?

Çek hükümeti, son yıllarda öğrenciler arasında artan ekran süresi, sosyal medya bağımlılığı ve derslerde dikkat dağınıklığına ilişkin tartışmaların ardından böyle bir adım attı. Eğitim uzmanları, telefon kullanımının özellikle küçük yaş gruplarında akademik başarı ve yüz yüze iletişim üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirtiyor.



*Avrupa'dan örnekler:

- Fransa 2018'den beri ilk ve ortaokullarda cep telefonunu büyük ölçüde yasaklıyor.

- Hollanda 2024'ten itibaren sınıflarda telefon kullanımını büyük ölçüde yasakladı.

- İtalya son dönemde sınıflarda telefon kullanımına yönelik daha sıkı kurallar getirdi.

- İngiltere ise okullara telefon yasağı uygulamaları konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Dünya