Suyu yok içmeye... Atina su altyapısını beceremedi 12 adayı kuraklık vurdu! Turizm sezonunda OHAL

Yunanistan'da aşırı sıcaklıklar ve yetersiz su planlaması nedeniyle en az 12 adada olağanüstü hal ilan edildi.

Yunanistan Çevre ve Su Kaynakları Genel Sekreteri Petros Varelidis, su sıkıntısının adalarda kalıcı hale geldiğini ve yeni turizm yatırımlarının altyapı kapasitesine göre planlanması gerektiğini açıkladı.

Deprem Planlama ve Koruma Kurumu Başkanı Efthimios Lekkas, yer altı su kaynaklarına deniz suyunun karışması riskinin arttığını bildirdi.

Uzmanlar deniz suyunun arıtılmasını alternatif olarak görse de yüksek maliyet ve enerji tüketimi nedeniyle bu yöntemin tek başına kalıcı çözüm olmadığı belirtildi.