Suyu yok içmeye... Atina su altyapısını beceremedi 12 adayı kuraklık vurdu! Turizm sezonunda OHAL
Yunanistan aşırı sıcaklıklar sebebiyle tarihi su krizi yaşıyor. Turistik bölgeleri kapsayan 12 adada olağanüstü hal ilan edildi. Şebekelerdeki su kaybı yüzde 60 seviyesine ulaşırken tatlı su rezervlerine deniz suyu karışma riski büyüyor. Yetkililer sorunun kalıcı hale geldiğini belirterek altyapı yenileme çalışmalarına öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı. Deniz suyu arıtma projeleri yüksek maliyet engeline takılırken belediyeler acil tasarruf önlemlerini devreye sokuyor.
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- Yunanistan'da aşırı sıcaklıklar ve yetersiz su planlaması nedeniyle en az 12 adada olağanüstü hal ilan edildi.
- Yunanistan Çevre ve Su Kaynakları Genel Sekreteri Petros Varelidis, su sıkıntısının adalarda kalıcı hale geldiğini ve yeni turizm yatırımlarının altyapı kapasitesine göre planlanması gerektiğini açıkladı.
- İçme suyu şebekelerindeki kayıpların bazı adalarda yüzde 60 seviyesine ulaştığı tespit edildi.
- Deprem Planlama ve Koruma Kurumu Başkanı Efthimios Lekkas, yer altı su kaynaklarına deniz suyunun karışması riskinin arttığını bildirdi.
- Uzmanlar deniz suyunun arıtılmasını alternatif olarak görse de yüksek maliyet ve enerji tüketimi nedeniyle bu yöntemin tek başına kalıcı çözüm olmadığı belirtildi.
Aşırı sıcaklıklar ve Atina yönetiminin beceriksiz su planlaması Yunanistan'ın bayrak çektiği adalarda hayatı durma noktasına getirdi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre artan hava sıcaklıkları şiddetli kuraklığa yol açtı. Turistik bölgeleri kapsayan en az 12 adada su kaynaklarındaki azalma sebebiyle olağanüstü hal ilan edildi. El Nino sıcaklarının tetiklediği kriz artan su tüketimiyle birleşerek zaten yetersiz olan altyapı sistemlerini çökme noktasına getirdi.
SORUN GEÇİCİ DEĞİL KALICI
Yunanistan Çevre ve Su Kaynakları Genel Sekreteri Petros Varelidis su sıkıntısının adalar için geçici durum olmaktan çıkıp kalıcı nitelik taşıdığını aktardı.
Yeni turizm yatırımlarının mevcut altyapı kapasitesi dikkate alınarak planlanması gerektiğinin altını çizdi.
Verelidis böylelikle adalardaki otel yatırımlarının durdurulmasını, su stoklarının ancak yerel halka yettiğini ima etti.
YARIDAN FAZLASI YOK
İçme suyu şebekelerindeki kayıpların bazı adalarda yüzde 60 seviyesine kadar ulaştığı saptandı.
Varelidis yeni tesis inşasından önce mevcut su altyapısının yenilenmesine öncelik verilmesi gerektiğini bildirdi.
DENİZ SUYU İÇME SUYUNA KARIŞABİLİR
Deprem Planlama ve Koruma Kurumu Başkanı Efthimios Lekkas yer altı su kaynaklarına deniz suyunun karışması riskinin arttığını dile getirdi.
Bu durumun belirli bölgelerde tatlı su rezervlerini doğrudan tehdit ettiği kaydedildi.
DENİZ SUYUNU ARITMAK 'PAHALI' DİYE KAÇINIYORLAR
Uzmanların su ihtiyacının karşılanması amacıyla deniz suyunun arıtılmasını önemli alternatif olarak gördüğü belirlendi.
Yüksek maliyetle enerji tüketimi sebebiyle bu yöntemin tek başına kalıcı çözüm oluşturmadığı belirtiliyor.
BELEDİYELER DUŞA KARŞI
Turizm faaliyetlerindeki artış su kaynakları üzerindeki baskıyı artırırken birçok Yunan belediyesinin yaz sezonu öncesinde sıkı su tasarrufu tedbirlerini gündemine aldığı öğrenildi.