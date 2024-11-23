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CIA analistinden Joe Biden yorumu! ‘İntihar bombacısı gibi’ dedi: Trump iktidarını baltalamaya çalışıyor

ABD’de Donald Trump yeni dönemi için Beyaz Saray’a dönmeyi beklerken mevcut Başkan Joe Biden ise Ukrayna’ya, Rusya’ya saldırma onayı verdi ve kıyamet savaşının fitilini ateşledi. Kiev-Moskova hattında tansiyon had safhaya ulaşırken eski CIA analistinden gündeme damga vuran Biden yorumu geldi. Eski CIA analisti Larry Johnson Rus basınına verdiği röportajda Biden'ın ABD'yi Rusya ile savaşa sürüklemekten korkmadığını ve Donald Trump'ın gelecekteki başkanlığını baltalamaya çalıştığını söyledi ve “Biden bir intihar bombacısı gibi” dedi.

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 12:44 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 12:54
CIA analistinden Joe Biden yorumu! ‘İntihar bombacısı gibi’ dedi: Trump iktidarını baltalamaya çalışıyor

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ABD'de 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a dönecek olan Cumhuriyetçi Donald Trump ile yeni döneme geri sayım devam ederken eski CIA analistinden gündeme damga vuran Joe Biden yorumu geldi.

Eski CIA analisti Larry Johnson Rus basınına verdiği röportajda Biden'ın ABD'yi Rusya ile savaşa sürüklemekten korkmadığını ve Donald Trump'ın gelecekteki başkanlığını baltalamaya çalıştığını söyledi ve “Biden bir intihar bombacısı gibi” dedi, Takvim ekran görüntüsüEski CIA analisti Larry Johnson Rus basınına verdiği röportajda Biden'ın ABD'yi Rusya ile savaşa sürüklemekten korkmadığını ve Donald Trump'ın gelecekteki başkanlığını baltalamaya çalıştığını söyledi ve “Biden bir intihar bombacısı gibi” dedi, Takvim ekran görüntüsü

CIA ANALİSTİ LARRY: BIDEN TRUMP'IN BAŞKANLIĞINI BALTALIYOR

Eski CIA analisti Larry Johnson, RT'ye yaptığı açıklamada, mevcut Başkan Joe Biden'ın ABD'yi Rusya ile savaşa sürüklemekten korkmadığını ve Donald Trump'ın gelecekteki başkanlığını ve Ukrayna ihtilafına barışçıl bir çözüm şansını baltalamak için risk almaya hazır olduğunu söyledi.

ABD'nin mevcut Başkanı Joe BidenABD'nin mevcut Başkanı Joe Biden

KİEV-MOSKOVA HATTINDA YÜKSEK GERİLİM

Ukrayna ABD'den onay alıp Rusya'ya saldırdıktan sonra Rus ordusu Ukrayna'daki bir endüstriyel tesise "Oreshnik" (Hazel) adlı yeni hipersonik balistik füzesini fırlattı. Başkan Vladimir Putin, saldırıyı Washington'ın Kiev'in ATACMS füzelerini Rusya'nın 2014 öncesi sınırları içinde saldırılar için kullanmasını onaylayan "NATO üye ülkelerinin saldırgan eylemlerine" yönelik bir uyarı olarak nitelendirdi.

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BIDEN SIKIYÖNETİM Mİ İLAN EDECEK?

Johnson ise RT'ye verdiği röportajda Biden'ın Ukrayna ihtilafını, durumu 24 saat içinde çözebileceğini iddia eden seçilmiş Başkan Trump'ı "utandırmak" için tırmandırdığını savundu.

Johnson ayrıca Biden için "Daha uç bir olasılık ise ABD'de sıkıyönetim ilan edecek ve Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasını imkansız hale getirecek bir savaşı kışkırtmayı ummasıdır. Bu insanlar ABD'nin ulusal güvenliği ya da dünya barışı için hareket etmiyorlar." şeklinde konuştu.

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"BIDEN İNTİHAR BOMBACISI GİBİ"

CIA analisti "Bu noktada Trump'ın güçlü bir şekilde konuşmak ve Biden yönetiminin 'çekilmesini' talep etmek dışında yapabileceği çok az şey var ancak kaybedecek hiçbir şeyleri yok." diye ekledi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

Zaten kaybettiler. Bu, ölümcül bir hastalık, teşhisi konmuş biri gibi; daha önce almadıkları riskleri almaya istekliler. Nasıl olsa iki ay içinde görevden alınacak. Neden umursasın ki? Yani, bu noktada bir intihar bombacısı gibi.

UKRAYNA DEĞİL TEKSAS YA DA ARIZONA OLSAYDI…

Johnson, Batı'nın, "istihbarat tarafındaki teyit önyargısı ve raporlama önyargısı" nedeniyle Rusya'nın hem kabiliyetlerini hem de karşılık verme istekliliğini tamamen yanlış anladığını ve hafife aldığını iddia etti. "Açıkçası, Rus yetkililerin buna katlanma konusundaki sabrına hayret ediyorum" diyen Johnson şöyle konuştu:

Durumu tersine çevirelim: Eğer Rusya Meksikalı narkotik çetelerine Teksas-Meksika, Arizona ya da New Mexico sınırı boyunca ABD topraklarına fırlatılmak üzere füzeler tedarik etseydi ABD bunu bir savaş nedeni olarak görür ve derhal misillemede bulunurdu. Ancak biz bunu Rusya'ya yapabileceğimizi ve Rusya'nın da arkasına yaslanıp bunu sineye çekeceğini düşünüyoruz.

Eski CIA analisti Larry Johnson Rus basınına verdiği röportajda Biden'ın ABD'yi Rusya ile savaşa sürüklemekten korkmadığını ve Donald Trump'ın gelecekteki başkanlığını baltalamaya çalıştığını söyledi ve “Biden bir intihar bombacısı gibi” dedi, Takvim ekran görüntüsüEski CIA analisti Larry Johnson Rus basınına verdiği röportajda Biden'ın ABD'yi Rusya ile savaşa sürüklemekten korkmadığını ve Donald Trump'ın gelecekteki başkanlığını baltalamaya çalıştığını söyledi ve “Biden bir intihar bombacısı gibi” dedi, Takvim ekran görüntüsü

"PUTİN İNGİLTERE'YE KADAR ULAŞABİLECEK"

Vladimir Putin ABD'ye ve Avrupa'ya çok açık bir mesaj veriyordu: Rusya artık Batı'nın karşı koyamayacağı bir silah sistemiyle, İngiltere'ye kadar ulaşabilecek, Avrupa'nın her yerine ulaşabilecek bir silah sistemiyle karşılık verme kabiliyetine sahip. İngiliz ve Fransızların Rus topraklarına fırlatılan füzeleri kullanmakta ısrar etmeleri halinde Rusya bunu yapmaya hazırdır.
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