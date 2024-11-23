İsrail’den Beyrut’a hava saldırısı! Hedef Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım mı?

İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir saldırı daha düzenledi. İsrail bombardımanında 4 kişinin öldüğü ve 23 kişinin yaralandığı bildirilirken İbranice haber sitelerinde ise Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım'ın hayatını kaybettiği iddia edildi.

İsrail’in Beyrut’ta şehir merkezinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre, 4 kişi öldü ve 23 kişi ise yaralandı, Reuters

İSRAİL'DEN BEYRUT'A SALDIRI

İsrail'in Beyrut'ta şehir merkezinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre, 4 kişi öldü ve 23 kişi ise yaralandı.

İsrail’in Beyrut’ta şehir merkezinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre, 4 kişi öldü ve 23 kişi ise yaralandı, Reuters

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının, Beyrut'un şehir merkezindeki el-Basta bölgesini hedef aldığını bildirdi. 5 füzeyle hedef alınan el-Memun Sokağı'ndaki 8 katlı bir bina yerle bir olurken çevredeki çok sayıda bina hasar gördü.

İsrail’in Beyrut’ta şehir merkezinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre, 4 kişi öldü ve 23 kişi ise yaralandı, Reuters

4 ŞEHİT 23 YARALI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

İsrail'in herhangi bir uyarıda bulunmadan saldırı düzenlediği bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İbranice haber sitelerinde ve sosyal medyada, İsrail'in bu sabah Beyrut'un merkezinde düzenlediği büyük çaplı saldırının hedefinin Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım ya da üst düzey Hizbullah yetkilisi Talal Hamiya olduğu iddia ediliyor, EPA

HEDEF HİZBULLAH LİDERİ NAİM KASIM MI?

İbranice haber sitelerinde ve sosyal medyada, İsrail'in bu sabah Beyrut'un merkezinde düzenlediği büyük çaplı saldırının hedefinin Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım ya da üst düzey Hizbullah yetkilisi Talal Hamiya olduğu iddia ediliyor.