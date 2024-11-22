Ukrayna’da Rus füzesi alarmı! Meclis oturumu iptal edildi

Ukrayna Savaşı'nda tansiyon her geçen gün daha da artarken Kiev'de alınan bir son dakika kararı gündeme damga vurdu.

Rusya'nın yaklaşık yeni bir balistik füze konuşlandırmasının ardından güvenlik önlemlerinin artırılması nedeniyle Ukrayna parlamentosu cuma günü yapılacak oturumu iptal etti, AFP

UKRAYNA MECLİS OTURUMUNU İPTAL ETTİ

Rusya'nın yaklaşık yeni bir balistik füze konuşlandırmasının ardından güvenlik önlemlerinin artırılması nedeniyle Ukrayna parlamentosu cuma günü yapılacak oturumu iptal etti.

Rusya'nın yaklaşık yeni bir balistik füze konuşlandırmasının ardından güvenlik önlemlerinin artırılması nedeniyle Ukrayna parlamentosu cuma günü yapılacak oturumu iptal etti, AFP

MİLLETVEKİLLERİ DOĞRULADI

Üç Ukraynalı milletvekili, daha önce planlanan parlamento oturumunun Rus füze saldırısı tehdidi nedeniyle iptal edildiğini doğruladı.

ZELENSKİ OFİSİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ofisinin standart güvenlik önlemlerine uygun şekilde çalışmaya devam ettiği bildirildi.

RUSYA'DAN BALİSTİK FÜZE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü yaptığı konuşmada, Rusya'nın, Kiev'in, Rus topraklarının daha derinlerine isabet edebilen ABD ve İngiltere yapımı uzun menzilli füzeleri kullanmasına yanıt olarak yeni bir orta menzilli balistik füze fırlattığını söyledi.

Füze, Ukrayna'nın merkezindeki Dnipro'da bulunan bir füze fabrikasını vurdu. Putin, ABD hava savunma sistemlerinin ses hızının 10 katı hızla uçtuğunu ve ona Oreshnik (Rusçada fındık ağacı) adını verdiğini söylediği yeni füzeyi durduramayacakları konusunda uyardı.

Pentagon, Rusya'nın füzesinin, RS-26 Rubezh kıtalararası balistik füzesine dayanan yeni, deneysel bir orta menzilli füze türü olduğunu belirtti.