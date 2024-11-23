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Putin’in elleri gündeme damga vurdu! 8 dakikalık videoda ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sekiz dakikalık videosu gündeme damga vurdu. Kremlin’in yayımladığı videoda Putin’in dakikalarca ellerini hiç hareket ettirmediği dikkat çekti. Putin’in videosu sosyal medyada çok kez paylaşılırken Rus liderin ellerinin titremesini kontrol edemediği öne sürüldü. Putin’in sağlık sorunları olduğu iddia edilirken bazı kullanıcılar video üzerindeki oynamaya da dikkat çekti. İşte, Putin’in o videosu…

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 15:02 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 15:23
Putin’in elleri gündeme damga vurdu! 8 dakikalık videoda ortaya çıktı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son konuşması gündeme damga vurdu.

Kremlin tarafından yayımlanan ve Putin'in bir masanın arkasında oturup resmi bir duyuru yaptığı video spekülasyona yol açtı, Takvim ekran görüntüsüKremlin tarafından yayımlanan ve Putin'in bir masanın arkasında oturup resmi bir duyuru yaptığı video spekülasyona yol açtı, Takvim ekran görüntüsü

PUTİN'İN VİDEOSU GÜNDEME DAMGA VURDU

Kremlin tarafından yayımlanan ve Putin'in bir masanın arkasında oturup resmi bir duyuru yaptığı video spekülasyona yol açtı.

Putin'in elleri gündeme damga vurdu!

8 DAKİKA BOYUNCA ELLERİNİ KIPIRDATMADI

Putin'in konuşurken başı ve vücudunun doğal bir kolaylıkla hareket ettiği fakat ellerinin 8 dakika boyunca hiç kıpırdamadığı dikkat çekti.

Ukrayna'nın eski İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, X hesabında yaptığı paylaşımda "Videoyu hızlandırdığınızda Putin'in ellerinin hareket etmediği, sanki vücudundan ayrıymış gibi göründüğü görülüyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın eski İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, X hesabında yaptığı paylaşımda ʺVideoyu hızlandırdığınızda Putin'in ellerinin hareket etmediği, sanki vücudundan ayrıymış gibi göründüğü görülüyor.ʺ ifadelerini kullandı, Takvim ekran görüntüsüUkrayna'nın eski İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, X hesabında yaptığı paylaşımda ʺVideoyu hızlandırdığınızda Putin'in ellerinin hareket etmediği, sanki vücudundan ayrıymış gibi göründüğü görülüyor.ʺ ifadelerini kullandı, Takvim ekran görüntüsü

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Sosyal medyada yapılan bir diğer paylaşımda ise "Bazen ellerinde şiddetli titreme oluyor. Çoğu zaman bu durumu saklamak için masaya ya da sandalyeye tutunuyor" ifadeleri yer aldı. Öte yandan bazı kullanıcılar videoda oynama olduğuna dikkat çekti.

Sosyal medyada yapılan bir diğer paylaşımda ise ʺBazen ellerinde şiddetli titreme oluyor. Çoğu zaman bu durumu saklamak için masaya ya da sandalyeye tutunuyorʺ ifadeleri yer aldı. Öte yandan bazı kullanıcılar videoda oynama olduğuna dikkat çekti, Takvim ekran görüntüsüSosyal medyada yapılan bir diğer paylaşımda ise ʺBazen ellerinde şiddetli titreme oluyor. Çoğu zaman bu durumu saklamak için masaya ya da sandalyeye tutunuyorʺ ifadeleri yer aldı. Öte yandan bazı kullanıcılar videoda oynama olduğuna dikkat çekti, Takvim ekran görüntüsü

ELLERİ Mİ TİTRİYOR?

Putin'in videosu hakkındaki yorumlarda ciddi bir sağlık sorunu yaşadığı ve muhtemelen elindeki titremeyi kontrol edemediği iddia edildi.

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