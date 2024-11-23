Putin’in elleri gündeme damga vurdu! 8 dakikalık videoda ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son konuşması gündeme damga vurdu.

Kremlin tarafından yayımlanan ve Putin'in bir masanın arkasında oturup resmi bir duyuru yaptığı video spekülasyona yol açtı, Takvim ekran görüntüsü

PUTİN'İN VİDEOSU GÜNDEME DAMGA VURDU

Kremlin tarafından yayımlanan ve Putin'in bir masanın arkasında oturup resmi bir duyuru yaptığı video spekülasyona yol açtı.

8 DAKİKA BOYUNCA ELLERİNİ KIPIRDATMADI

Putin'in konuşurken başı ve vücudunun doğal bir kolaylıkla hareket ettiği fakat ellerinin 8 dakika boyunca hiç kıpırdamadığı dikkat çekti.

Ukrayna'nın eski İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, X hesabında yaptığı paylaşımda "Videoyu hızlandırdığınızda Putin'in ellerinin hareket etmediği, sanki vücudundan ayrıymış gibi göründüğü görülüyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın eski İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, X hesabında yaptığı paylaşımda ʺVideoyu hızlandırdığınızda Putin'in ellerinin hareket etmediği, sanki vücudundan ayrıymış gibi göründüğü görülüyor.ʺ ifadelerini kullandı, Takvim ekran görüntüsü

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Sosyal medyada yapılan bir diğer paylaşımda ise "Bazen ellerinde şiddetli titreme oluyor. Çoğu zaman bu durumu saklamak için masaya ya da sandalyeye tutunuyor" ifadeleri yer aldı. Öte yandan bazı kullanıcılar videoda oynama olduğuna dikkat çekti.

Sosyal medyada yapılan bir diğer paylaşımda ise ʺBazen ellerinde şiddetli titreme oluyor. Çoğu zaman bu durumu saklamak için masaya ya da sandalyeye tutunuyorʺ ifadeleri yer aldı. Öte yandan bazı kullanıcılar videoda oynama olduğuna dikkat çekti, Takvim ekran görüntüsü

ELLERİ Mİ TİTRİYOR?

Putin'in videosu hakkındaki yorumlarda ciddi bir sağlık sorunu yaşadığı ve muhtemelen elindeki titremeyi kontrol edemediği iddia edildi.