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CIA ajanı Rubin'den MİT'e küstah teklif! Başkan Erdoğan'a "idam sehpası" tehdidi: Yunan basınında kalleş yazı

CIA aparatı Michael Rubin, yolsuzluktan tutuklanan CHP’li Ekrem İmamoğlu için bir kez daha sahnede. Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın akıbetinin merhum Başbakan Adnan Menderes gibi olacağına yönelik skandal bir yazı yazan Rubin, bu kez de Milli İstihbarat Teşkilatı’nı (MİT) hedef gösterdi. Yunan gazetesinde tetikçilik yapan Rubin, MİT’in ortadan kaldırılması gerektiğini yazdı. Bununla da kalmayan Rubin, MİT’e resmen ahlaksız teklifte bulundu.

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Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 13:18 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 14:05
CIA ajanı Rubin’den MİT’e küstah teklif! Başkan Erdoğan’a idam sehpası tehdidi: Yunan basınında kalleş yazı

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Türkiye düşmanı CIA aparatı Michael Rubin, yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu için bir kez daha sahnede. Geçtiğimiz haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "Akıbetin Menderes gibi olur" diyerek tehdit eden Rubin, bu kez de Milli İstihbarat Teşkilat'ına (MİT) göz dikti ve MİT'e resmen "ahlaksız teklifte" bulundu.

CIA ajanı Michael Rubin, Takvim Fotoğraf ArşiviCIA ajanı Michael Rubin, Takvim Fotoğraf Arşivi

YUNAN GAZETESİNDE CIA TETİKÇİSİ: RUBİN'DEN SKANDAL YAZI

Yunan gazetesi Hellas Journal'da tetikçiliğe soyunan Rubin, "Türk istihbarat servislerine, reddedemeyecekleri bir teklif yapma zamanı: Erdoğan'ın suçlarını şimdi açıklayın ki, onu hapiste veya mezarda takip etmeyin." dedi ve MİT'e resmen CIA ile birlikte Başkan Erdoğan'ı görevden almak hatta yargılamak için çalışması için teklifte bulunulmasını önerdi.

Michael Rubin, Yunan basınında tetikçiliğe soyundu, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüMichael Rubin, Yunan basınında tetikçiliğe soyundu, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

YOLSUZ İMAMOĞLU İÇİN YİNE SAHNEDE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için Saraçhane başta olmak üzere pek çok ilin meydanlarında açıkça provokasyon çağrısı yapsa da sokaklarda marjinal grupların yoğunluğu fark edildikçe eylemler de boşa düştü. Rubin ise sokak eylemlerini parlatmaya çalışmakla kalmadı Başkan Erdoğan'a yönelik skandal ifadeler kullandı.

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TRUMP BAŞKAN ERDOĞAN'I ÖVDÜ CIA HAREKETE GEÇTİ

Rubin "Tüm diktatörlükler sona eriyor ve Türkiye de bir istisna olmayacak. Erdoğan eceliyle öldüğünde, Moskova ya da Katar'a sığındığında ya da idam sehpasına çıktığında, Başkan Donald Trump'ın Türk despotuyla olan aşk ilişkisine rağmen, ona yardım edenlerden hesap sorulacaktır." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

MİT'İ ORTADAN KALDIRMA ÇAĞRISI

Türkiye'nin Azerbaycan, Suriye, Somali gibi ülkelerle iş birliğini ve Filistin'e yönelik desteğini "teröristlere destek" olarak tanımlayan CIA aparatı, MİT'i hedef gösterdi.

Rubin "Hem özgür Türkler hem de Amerikan ya da Avrupa güvenlik servisleri, Türkiye'yi ve bölgeyi terörize ettikleri sürece tüm MİT çalışanlarını 20 yıl boyunca hapsetmeye hazır olmalıdır. Ardından Libya, Suriye, Somali, Almanya, Malezya, Pakistan ve hatta belki de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki teröristler hakkında bildiklerini itiraf ederek özgürlüklerini satın almalarına izin verebilirler. Türkiye'nin teröre destek veren istihbarat kurumlarının ortadan kaldırılması gölgede sessizce yapılabilir ve şimdi başlamalıdır." Şeklinde skandal ifadeler kullandı ve açıkça MİT'i ortadan kaldırma çağrısı yaptı.

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ÖNCE HEDEF GÖSTERDİ SONRA AHLAKSIZ TEKLİF YAPTI

MİT'İ hedef göstermekle yetinmeyen CIA aparatı Rubin, MİT ajanlarına resmen ahlaksız teklifte bulundu ve "MİT ajanları aileleriyle birlikte özgür bir gelecek istiyorlarsa, yabancı elçiliklere ya da Batılı ve Arap istihbarat teşkilatlarındaki irtibat noktalarına başvurarak lehlerine bir şeyler elde edebilir, hatta verecekleri bilgiler eski terörist ve aşırılık yanlısı müşterilerinin ortadan kaldırılmasına yol açacaksa dokunulmazlık bile kazanabilirler." dedi.

Rubin, yazısını MİT'e "Şimdi gelin ve Erdoğan yıllarının hasarını gidermeye yardımcı olun ya da Erdoğan'ı hapse veya mezara kadar takip edin." şeklindeki skandal çağrı ile sonlandırdı.

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