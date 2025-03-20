Yolsuzluk ve terör suçlarından gözaltına alınan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'na destek CIA'den geldi. CIA ve Pentagon 'un psikolojik harp elemanı olarak bilinen azılı Türkiye düşmanı Michael Rubin , skandal sözlerle İmamoğlu'na arka çıktı.

CHP'nin sokakları kaşımasından yüz bulup Saraçhane'deki gösteriler üzerinden ikinci Gezi Parkı hayaline kapılan Rubin, X hesabından 2021 tarihli bir yazısını paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Akıbetin Adnan Menderes gibi olur" tehdidinde bulunup "Ekrem İmamoğlu'nun yasa dışı alıkonulması nedeniyle protestolar patlak verirken 2021'den bu parçayı tekrar paylaşalım: "Erdoğan Nereye Gömülecek? Menderes'in 2.0 versiyonu mu?" dedi.





MİLLİ İRADEYİ VE BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALAN SKANDAL YAZI



Rubin'in "Erdoğan nereye gömülecek?" başlıklı yazısında ise milli iradeyi ve Başkan Erdoğan'ın şahsını hedef alan skandal ifadeler yer alıyor.



"Erdoğan barışçıl bir ölümden de emin olamaz" tehditler savuran CIA artığı Rubin, "Erdoğan, Türkiye'nin en nefret edilen adamıdır. Her demokrat görev süresinin ne zaman sona ereceğini bilerek uyanır; diktatörler ise her günün son günleri olabileceğini bir düzeyde fark ederek uyanırlar. Erdoğan son günlerini sürgünde de yaşayabilir" demişti.

Rubin, 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimine sonuna kadar arka çıkmış, "İyi bir şey" demişti.