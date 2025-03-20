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CHP'nin masa ortağı CIA Ekrem İmamoğlu'na arka çıktı! Başrolde yine Michael Rubin: Başkan Erdoğan'a "Akıbetin Menderes gibi olur" tehdidi

Azılı Türkiye düşmanı CIA ajanı Michael Rubin, yolsuzluk ve terör suçlarından gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'na arka çıktı. X hesabından "Erdoğan nereye gömülecek?" başlıklı bir yazı paylaşan Rubin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Akıbetin Adnan Menderes gibi olur" tehdidinde bulundu. Rubin aynı zamanda CHP'nin masa ortağı... 15 Temmuz'dan önce 17-25 Aralık ihanetinden sonra İstanbul ve Ankara'da CHP'li yetkililerle bir araya geldiği biliniyor.

Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 15:14 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 15:32
CHP’nin masa ortağı CIA Ekrem İmamoğlu’na arka çıktı! Başrolde yine Michael Rubin: Başkan Erdoğan’a Akıbetin Menderes gibi olur tehdidi

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Yolsuzluk ve terör suçlarından gözaltına alınan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek CIA'den geldi.

CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olarak bilinen azılı Türkiye düşmanı Michael Rubin, skandal sözlerle İmamoğlu'na arka çıktı.



CHP'nin sokakları kaşımasından yüz bulup Saraçhane'deki gösteriler üzerinden ikinci Gezi Parkı hayaline kapılan Rubin, X hesabından 2021 tarihli bir yazısını paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Akıbetin Adnan Menderes gibi olur" tehdidinde bulunup "Ekrem İmamoğlu'nun yasa dışı alıkonulması nedeniyle protestolar patlak verirken 2021'den bu parçayı tekrar paylaşalım: "Erdoğan Nereye Gömülecek? Menderes'in 2.0 versiyonu mu?" dedi.



MİLLİ İRADEYİ VE BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALAN SKANDAL YAZI

Rubin'in "Erdoğan nereye gömülecek?" başlıklı yazısında ise milli iradeyi ve Başkan Erdoğan'ın şahsını hedef alan skandal ifadeler yer alıyor.

"Erdoğan barışçıl bir ölümden de emin olamaz" tehditler savuran CIA artığı Rubin, "Erdoğan, Türkiye'nin en nefret edilen adamıdır. Her demokrat görev süresinin ne zaman sona ereceğini bilerek uyanır; diktatörler ise her günün son günleri olabileceğini bir düzeyde fark ederek uyanırlar. Erdoğan son günlerini sürgünde de yaşayabilir" demişti.

Rubin, 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimine sonuna kadar arka çıkmış, "İyi bir şey" demişti.

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CHP'NİN MASA ARKADAŞI MICHAEL RUBIN

Öte yandan azılı Türkiye düşmanı Michael Rubin'in 2014'te CHP'nin davetiyle MOSSAD'la birlikte İstanbul ve Ankara'ya geldiği biliniyor.

Takvim.com.tr'nin deşifre ettiği sır görüşmenin 15 Temmuz'dan önce 17-25 Aralık ihanetinden sonra yapıldığı ortaya çıktı.

21 Haziran 2014'te İstanbul'daki toplantıda CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, Chatham House'dan Heather Hurlburt ve Rezan Epözdemir bir araya geldi.



CIA - MOSSAD - CHP'DEN ANKARA'DA YUVARLAK MASA

24 Haziran 2014'te Ankara'da yapılan toplantıya ise CHP geniş katılım gösterdi.

CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Faik Öztrak ve CHP'li Osman Korutürk, MOSSAD, CIA ve İngiliz düşünce kuruluşlarıyla masaya oturdu. Masanın baş köşesinde ise şimdilerde "İsrail, Türklere karşı PKK/YPG'ye silah versin" diyen CIA ajanı Michael Rubin var idi.

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