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Trump tarifesi Apple’ı vurdu: ABD'de gündem iPhone fiyatları Çinliler alaya aldı: Fabrikalarda obezler…

Beyaz Saray Başkan Donald Trump’ın gümrük vergisi çıkışının ardından Beyaz Saray Çin, Vietnam gibi ülkelerde yapılan üretimi ABD’ye taşıyacaklarını açıkladı. Uzmanlar ise bu sürecin çok uzun ve pahalı olacağını belirtiyor. Apple gibi dünya devi markaların hisselerinde büyük düşüşler yaşanırken Çinli sosyal medya hesaplarından ortalığı karıştıran bir video geldi. Kısa sürede viral olan video üretimin ABD’ye taşınma ihtimalini alaya alıyor. Ticaret savaşı söz konusu olunca ABD'nin bir numaralı gündemi ise iPhone fiyarları oldu. ABD'nin en zayıf noktalarından birinin ise soya fasulyesi olduğu iddia ediliyor.

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Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 11:29 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 16:36
Trump tarifesi Apple’ı vurdu: ABD’de gündem iPhone fiyatları Çinliler alaya aldı: Fabrikalarda obezler…

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ABD Başkanı Donald Trump ticaret savaşının fitilini ateşlerken Çin, Vietnam gibi ülkeleri yeni vergi tarifeleriyle açıkça hedef aldı. ABD'li pek çok dünya devi şirket üretimi Çin ve Vietnam'da yaparken üretimin ne olacağı ise merak konusu oldu. Şirketlerin hisseleri bir bir düşerken Çin ise bir yapay zekayla hazırlanmış bir video ile ABD'yi alaya aldı.

Çinliler ABD'nin vergi tehdidine böyle dalga geçti

ABD'DE GÜNDEM IPHONE

Trump'ın Çin'e yönelik gümrük vergisi tarifesinden en çok etkilenen şirketlerden biri Apple oldu. Apple hisseleri salı günü yaklaşık yüzde 5 düştü. Apple, üretimin büyük bir kısmını Hindistan'a taşıma çabalarına rağmen telefonların çoğunu Çin'de üretiyor. Hal böyleyken ABD'de ticaret savaşı konusu açıldığında bir numaralı gündem iPhone oldu. Wall Street Journal, Çin ile ticaret savaşının iPhone fiyatlarını uçuracağını yazdı.

BEYAZ SARAY "ÜRETİM ABD'DE OLACAK" DİYOR

Beyaz Saray basın sözcüsü Karoline Leavitt, salı günü düzenlediği basın toplantısında Trump'ın iPhone üretimini ABD'ye getirmek için "işgücünün ve kaynaklarının olduğuna inandığını" söyledi. Beyaz Saray üretimi ABD'ye taşıma planları yapsa da büyük şirketleri büyük bir yıkım bekliyor. Pek çok ABD gazetesinde görüşüne yer verilen uzmanlara göre bunu yapmak yıllar alacak ve iPhone fiyatları ise fırlayacak.

AB VE ÇİN'İN SİLAHI SOYA FASULYESİ Mİ?

ABD'nin en büyük tarımsal ihracat kalemi olan soya fasulyesinin devam eden gümrük vergileri anlaşmazlığında Washington'ın en savunmasız noktası olabileceği belirtiliyor.

Soya, bütün fasulye, hayvan yemi veya yağ formunda, ABD tarım sektörünün temel taşlarından biridir ve Amerika'nın en büyük tarımsal gelir kaynaklarından birini temsil ediyor.

AB, değeri 26 milyar avroya (28 milyar dolar) kadar olan ABD mallarına misilleme vergileri uygulayacağını belirtti. Söz konusu tarifelerin aşamalı olarak uygulanması beklenirken, AB'nin listesinde yer alan ürünlerden biri de soya.

Soya fasülyesi, Fotoğraf El Cezire'den alınmıştırSoya fasülyesi, Fotoğraf El Cezire'den alınmıştır

ÇİN ABD'Yİ ALAYA ALDI

Trump'ın gümrük vergileri gündeminin ardından, Çinli hesaplar tarafından yapay zekayla oluşturulan ve Amerikalıların fabrika işlerinde çalışma olasılığıyla alay eden bir video altı milyondan fazla izlendi.

Amerikalılar, yapay zeka tarafından tasarlanmış, sonu gelmeyen bir fabrika zemininde dikiş dikerken tasvir ediliyor, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştırAmerikalılar, yapay zeka tarafından tasarlanmış, sonu gelmeyen bir fabrika zemininde dikiş dikerken tasvir ediliyor, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

FABRİKALARDA KİMLER ÇALIŞACAK? OBEZLER Mİ?

Trump yönetiminin gümrük vergileri kullanarak ABD'de imalat sektöründe istihdam yaratma vaadiyle dalga geçen videoda, depresif görünümlü, iri yapılı "Amerikalılar" terzihane benzeri ortamlarda, geleneksel Çin müziğinin tiz notalarıyla çalışırken gösteriliyor.

TikTok kullanıcısı Ben Lau'nun paylaştığı videoda, ABD'li işçiler dikiş makinelerinde otururken obez, orta yaşlı ve zeka geriliği olan kişiler olarak tasvir ediliyor. Lau, yapay zeka klibi için "Amerika'yı tekrar harika yap #gümrük tarifesi #amerika" ifadelerini kullandı.

Donald Trump, DHADonald Trump, DHA

O VİDEO MİLYONLARCA GÖRÜNTÜLENDİ

Videodaki diğer "Amerikalılar" ise gerçek Çin fabrikalarının maketinde bir montaj hattında iPhone'ları lehimlerken Foxconn'a benzer gri üniformalar giyiyorlar.

X'te de paylaşılan TikTok videosu, altı milyondan fazla görüntülendi.

Bu ʺAmerikalıʺ, tıpkı Çin'deki Foxconn fabrikalarındaki işçiler gibi bir montaj hattında iPhone lehimliyor, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştırBu ʺAmerikalıʺ, tıpkı Çin'deki Foxconn fabrikalarındaki işçiler gibi bir montaj hattında iPhone lehimliyor, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

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