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Fransa'da yolsuzluk operasyonu! Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet gözaltında

Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, kamu paralarını zimmetine geçirme suçundan yürütülen ön soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 15:28 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 16:03
Fransa’da yolsuzluk operasyonu! Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet gözaltında

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Fransa'da Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, kamu paralarını zimmetine geçirme suçundan yürütülen ön soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, Fotoğraf Le Monde'den alınmıştırLyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, Fotoğraf Le Monde'den alınmıştır

YOLSUZLUKTAN GÖZALTINA ALINDI

Lyon'un Yeşil Partili Belediye Başkanı Gregory Doucet, belediye binasındaki proje yöneticilerinin yürüttüğü görevlerin niteliğine ilişkin mali soruşturmanın bir parçası olarak Çarşamba günü polis gözetiminde sorgulanıyor .

Bu kaynağın JDD'den aldığı bilgiyi doğruladığına göre, kendisi Mart 2024'te belediye binasında yapılan aramaya da yol açan bu soruşturmanın bir parçası olarak çağrılmıştı . Grégory Doucet'in sözcüsü basına yaptığı açıklamada, "Adalet sistemiyle tam işbirliği yapıyor" dedi.

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