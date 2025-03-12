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Bosnalı Sırp lider Dodik hakkında tutuklama kararı! Darbe hamlesinden sonra geldi

Bosna Hersek özerk Sırp Cumhuriyeti’nin ayrılıkçı Cumhurbaşkanı Milorad Dodik tutuklanacak. Bosnalı devlet savcıları Dodik ve yardımcılarının mahkeme celbini görmezden geldikleri gerekçesiyle tutuklanmalarını emretti.

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 15:02 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 15:02
Bosnalı Sırp lider Dodik hakkında tutuklama kararı! Darbe hamlesinden sonra geldi

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Bosnalı devlet savcıları, çarşamba günü Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik ve yardımcılarının mahkeme celbini görmezden geldikleri gerekçesiyle tutuklanmalarını emretti.

Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik, ReutersBosnalı Sırp lider Milorad Dodik, Reuters

DODİK HAKKINDA SORUŞTURMA

Bosna'daki özerk Sırp Cumhuriyeti'nin ayrılıkçı Cumhurbaşkanı Dodik, bölgede devlet yargısı ve polisinin faaliyetini yasaklayan yasaların kabulüne önayak olması nedeniyle, anayasal düzene saldırıda bulunmakla suçlanarak savcılık tarafından soruşturuluyor.

Devlet Soruşturma ve Koruma Ajansı sözcüsü Jelena Miovcic, "Bosna-Hersek adliye polisinden kendilerine yardımcı olmamız yönünde bir talep aldık" dedi.

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HAPİS CEZASINDAN SONRA YASAKLARI BAŞLATMIŞTI

Dodik, uluslararası bir barış elçisinin kararlarına karşı geldiği için bir yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından yasakları başlatmış, devlet yargısı ve polisi dava etmişti. Dodik'in bu karara itiraz etmek için iki haftası var. Planın Dodik'i gözaltına almak mı yoksa çağrıya cevap vermek için ona eşlik etmek mi olduğu henüz belli değil.

Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik, ReutersBosnalı Sırp lider Milorad Dodik, Reuters

Sırp Cumhuriyeti televizyonu, bölgesel hükümete dayandırdığı haberinde, devlet savcılığının, anayasal düzene saldırı olayında mahkeme çağrılarını dikkate almadıkları gerekçesiyle Sırp Cumhuriyeti Başbakanı Radovan Viskoviç ve bölgesel parlamento başkanı Nenad Stevandic'in de tutuklanmasını emrettiğini bildirdi.

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