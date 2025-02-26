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Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik’e hapis cezası: Cumhurbaşkanlığından men edilecek

Bosna Hersek mahkemesi, Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik'i, Balkan ülkesinde barışı gözeten uluslararası barış yetkilisinin kararlarına karşı geldiği gerekçesiyle bir yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 15:41 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 15:50
Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik’e hapis cezası: Cumhurbaşkanlığından men edilecek

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    Bosna Hersek mahkemesi, Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik'i, Balkan ülkesinde barışı gözeten uluslararası barış yetkilisinin kararlarına karşı geldiği gerekçesiyle bir yıl hapis cezasına çarptırdı.

    Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, ReutersBosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, Reuters

    DODİK CUMHURBAŞKANLIĞINDAN MEN EDİLİYOR

    Mahkeme Çarşamba günü ayrıca kendisine altı yıl süreyle cumhurbaşkanlığı görevinden men cezası verdi.

    Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, ReutersBosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, Reuters

    SCHMIDT'İN KARARLARINI ASKIYA ALAN YASAYI İMZALAMIŞTI

    Bosna'daki özerk Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Dodik, 2023 yılında Anayasa Mahkemesi ve uluslararası barış elçisi Christian Schmidt'in kararlarını askıya alan yasaları imzalamak suçundan dava edilmişti.

    NİHAİ KARAR YIL SONUNDA

    Bosna Hersek basını kararın henüz kesin olmadığını hem savunma hem de savcılık temyiz başvurusunda bulunduktan ve nihai karar Bosna Hersek Mahkemesi'nin ikinci derece heyeti tarafından verildikten sonra kesinleşeceğini belirtti. İkinci derece kararın yıl sonuna kadar açıklanacağı bildirildi.

    Son karar ilk derece mahkemesinin kararıyla aynı olursa, Dodik önümüzdeki altı yıl boyunca RS Cumhurbaşkanlığı görevini yürütemeyecek demektir. Hapis cezasına gelince, bir yıl hapis cezasına çarptırıldığı göz önüne alındığında, mevcut yasaya göre yaklaşık 36.000 BAM karşılığında bunu kurtarabilecektir.

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