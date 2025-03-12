Gazze eylemlerinin lideri! ABD gözaltına aldı: Yeşil kartı var ama sınır dışı edilecek! Kim bu Mahmud Halil

ABD'de geçtiğimiz yıl neredeyse tüm üniversiteleri saran Gazze protestolarına öncülük ettiği öne sürülerek gözaltına alınan öğrenci Mahmud Halil tutuklanırken ifade Batı'nın ifade özgürlüğü palavrası bir kez daha tartışma konusu oldu.

Mahmud Halil için eylemler, AA

FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

29 yaşındaki Filistinli öğrenci Halil, hafta sonu New York'un Manhattan'ın üst kesimindeki üniversite yurdundan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanları tarafından gözaltına alındı. Ajanlar, Dışişleri Bakanlığı'nın emriyle kalıcı ikametgahını (yeşil kart) iptal edeceklerini söylediler. Ancak Halil'e karşı federal bir suçlama yapılmadı.

Mahmud Halil için eylemler, AA

TRUMP'TAN TEHDİT: BU DAHA İLK

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü Truth Social platformunda Halil'i "radikal, Hamas yanlısı yabancı bir öğrenci" olarak tanımlayarak "Bunun daha ilk tutuklama" olduğunu yazdı.

Mahmud Halil, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TRUMP SINIR DIŞI EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Trump, başkanlığının ilk haftasında, geçen yıl ABD üniversite kampüslerini kasıp kavuran İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto gösterilerine katılan öğrencileri sınır dışı etme sözü vermişti. Öğrenciler, Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Medya Ofisi'ne göre, üniversitelerin İsrail ile bağlantılı şirketlerden yatırımlarını çekmesini ve 61.000'den fazla insanı öldüren savaşı sona erdirmek için ateşkes talep etti.

COLUMBIA ÜNİVERSİTESİ'NİN FONUNU KESTİ

Trump ayrıca, okullar, kolejler ve üniversiteleri "yasadışı protestolar" olarak adlandırdığı eylemlere izin verirlerse federal fonlamayı durdurmakla tehdit etti. Halil'in tutuklanmasından birkaç gün önce Trump, Columbia Üniversitesi'ne 400 milyon dolarlık federal fonu kesti.

Mahmud Halil için eylemler, AA

YEŞİL KARTI OLAN ÖĞRENCİ NASIL KOVULUYOR?

Peki, yeşil kart iptal edilebilir mi? Sahipleri ne tür korumalara sahip? Ve bu, ABD'deki öğrenci protestoları ve ifade özgürlüğünün daha geniş bağlamına nasıl uyuyor?

Halil, Columbia'daki Filistin yanlısı öğrenci protestocuları için baş müzakereci olarak görev yaptı. Halil'in avukatı Amy Greer, Time dergisine müvekkilinin siyasi aktivizmi ve İsrail politikalarına karşı çıkması nedeniyle hedef alındığını söyledi. Halil'in herhangi bir suç işlemediğini veya ikamet şartlarını ihlal etmediğini ekledi.

Mahmud Halil, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

BEYAZ SARAY'DAN SINIR DIŞI AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, Halil'in tutuklanmasının, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 1952 tarihli Soğuk Savaş dönemi Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın ilgili hükmü uyarınca verdiği karara dayandığını belirtti. Bu yasa, bir göçmenin ABD'deki varlığının veya faaliyetlerinin ülke için ciddi olumsuz dış politika sonuçları doğurabileceğine dair makul bir gerekçe bulunması halinde sınır dışı edilmesine olanak tanımaktadır.

KİM BU MAHMUD HALİL?

Geçtiğimiz yıl CNN'e verdiği demeçte, "Filistinli bir öğrenci olarak, Filistin halkının ve Yahudi halkının kurtuluşunun iç içe geçtiğine ve el ele gittiğine inanıyorum. Biri olmadan diğeri başarılamaz" demişti.

Halil, Aralık 2024'te Columbia Üniversitesi Uluslararası ve Kamu İşleri Okulu'ndan yüksek lisans derecesini tamamladı. Geçtiğimiz yıl kendisine yeşil kart verildi. ABD vatandaşı olan eşi sekiz aylık hamile.

Filistinli öğrenci, büyük anne ve babasının Tiberias'tan (günümüzde İsrail) kaçtıktan sonra taşındığı Suriye'de doğdu ve büyüdü. 1948'de İsrail'in doğuşuna giden süreçte 750 binden fazla Filistinli Yahudi milisler tarafından etnik olarak temizlendi. Filistinliler, anavatanlarından sürgün edilmelerini Nakba, yani felaket olarak hatırlıyor.

LinkedIn profiline göre, Lübnan Amerikan Üniversitesi'ne gitti ve bilgisayar bilimi alanında lisans derecesi aldı.

Yeşil kartı olsa da ABD Halil'i sınır dışı etmeye çalışıyor.