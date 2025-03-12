Pakistan’da tren katliamı! Makinisti vurup yolcuları rehin almışlardı: 190 kişi kurtarıldı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir yolcu treninin kaçırılması ve trendeki yaklaşık 300 rehinenin mahsur kalmasının ardından, Pakistan güvenlik güçleri ile ayrılıkçı militanlar arasında ölümcül bir çatışma çıktı. Pakistan güvenlik kaynakları çarşamba günü ordunun, güneybatıdaki dağlık bölgede kuşatmanın ikinci gününde silahlı kişiler tarafından rehin alınan 190 tren yolcusunu kurtardığını bildirdi.

Pakistan'da trene saldırı, Reuters

190 YOLCU KURTARILDI

Güvenlik yetkilileri, şimdiye kadar 450 yolcudan 150'den fazlasının, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu kurtarıldığını bildirmişti. Son bilgiye göre 190 yolcu kurtarıldı.

Pakistan'da trene saldırı, Reuters

ARALARINDA CANLI BOMBALAR VAR

Saldırganların patlayıcı yüklü intihar yelekleri giydiği bildirildiği için kalan rehinelerin de hala risk altında olduğu belirtiliyor.

Beluç Kurtuluş Ordusu (BLA), saldırıyı üstlenerek rehinelerin serbest bırakılması karşılığında esir takası konusunda pazarlık yapmaya hazır olduğunu duyurdu. Pakistan hükümetinden ise henüz bir yanıt gelmedi.

Pakistan'da trene saldırı, Reuters

KETTA'DAN PEŞAVER'E GİDİYORDU

Salı günü saldırıya uğrayan trenin, Ketta'dan kuzeydeki Peşaver şehrine gittiği ve Cafer Ekspresi olduğu bildirildi.

TRENE ATEŞ AÇTILAR

Polis ve demir yolu yetkilileri dün, saldırı sırasında trenin tünelde mahsur kaldığını, trene ateş açıldığını ve makinistin yaralandığını söyledi.

Hükümet sözcüsü Shahid Rind, militanların güvenlik görevlilerine ateş açmadan önce demir yolu raylarını havaya uçurduklarını bildirdi.

Pakistan'da trene saldırı, Reuters

BELUCİSTAN KURTULUŞ ORDUSU ÜSTLENDİ

Saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlenirken, yetkililer birçok yolcunun da BLA tarafından rehin alındığını aktarmıştı. Yetkililer, trenin durdurulduğu bölgenin dağlık alan olduğu, bunun da zanlıların saklanmasını ve saldırı planlamasını kolaylaştırdığını ifade etmişti.

Güvenlik yetkilileri, BLA'nın treni tünel içerisinde pusuya düşürdüğünü ve kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullandığını açıklayarak, saldırının BLA tarafından yapıldığını doğrulamıştı.

Pakistan ordusu kaynakları, gazetecilere yaptıkları açıklamada, bunu bir "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, güvenlik güçlerinin, saldırganların etrafını kuşattığını ve aralarındaki çatışmanın sürdüğünü aktarmıştı.

Kaynaklar, saldırganların zorlu arazi koşullarında kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle operasyonun son derece titiz yürütüldüğünü ifade etmişti.

PAKİSTAN'DA TERÖR KRİZİ

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise BLA saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.