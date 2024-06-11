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Blinken’dan Hamas’a ateşkes cevabı! BMGK’nın kararından sonra İsrail’den konuştu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail’e Hamas’ın ateşkes cevabı ile ilgili konuştu. BMGK’nın Gazze’de ateşkes kararının ardından açıklama yapan Hamas, karardan memnuniyetini dile getirmişti. Blinken ise Hamas’ın açıklamasının umut verici olduğunu söyledi. Hamas ise İsrail’in tutumu konusunda Washington’ı işaret etti.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 12:43 Güncelleme 11 Haziran 2024, 14:00
Blinken’dan Hamas’a ateşkes cevabı! BMGK’nın kararından sonra İsrail’den konuştu

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararına destek açıklamasının "umut verici" olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken salı günü İsrail'den yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze'de ateşkes önerisini destekleyen BM kararına destek açıklamasının 'umut verici bir işaret' olduğunu, önemli olanın ise Filistinli terörist grubun Gazze'deki liderliğinden gelen sözler olduğunu söyledi.

HAMAS "HAZIRIZ" DEDİ

Üst düzey Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri günü Reuters'e verdiği demeçte, Hamas'ın BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını kabul ettiğini ve ayrıntılar üzerinde müzakereye hazır olduğunu söyledi.

Blinken, ateşkesin ardından Gazze'ye yönelik planlara ilişkin görüşmelerin salı öğleden sonra ve önümüzdeki birkaç gün içinde devam edeceğini söyledi ve "Bu planlara sahip olmamız zorunludur." dedi.

Blinken ayrıca Başbakan Binyamin Netanyahu'nun pazartesi gecesi ikili arasında yapılan görüşmede mevcut ateşkes teklifine olan bağlılığını yeniden teyit ettiğini söyledi.

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İSRAİL'İN KARARA UYMASI WASHINGTON'A BAĞLI

Üst düzey Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri salı günü Reuters'a verdiği demeçte, Hamas'ın BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını kabul ettiğini ve ayrıntılar üzerinde müzakereye hazır olduğunu söyledi. ve İsrail'in buna uymasını sağlamanın Washington'a bağlı olduğunu ekledi.

Hamas'ın ateşkes, İsrail askerlerinin geri çekilmesi ve rehinelerin İsrail tarafından tutulan tutuklularla takas edilmesiyle ilgili BM Güvenlik Konseyi kararını kabul ettiğini söyledi.

Ebu Zuhri, "ABD yönetimi, BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanması yoluyla işgali savaşı derhal sona erdirmeye zorlama yönündeki taahhütlerini yerine getirme konusunda gerçek bir sınavla karşı karşıyadır" dedi.

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