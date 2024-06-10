Biden’dan rehine teklifi! İsrail ‘Hamas ile anlaştı’ dedi: Washington-Tel Aviv’den yeni ateşkes oyunu mu?

ABD ve İsrail basını, Washington'ın İsrail'i devreden çıkararak Hamas ile bir ateşkes anlaşması yapmak üzere olduğunu iddia etti.

HAMAS İLE DOĞRUDAN MÜZAKERE

NBC'nin pazartesi günü dört ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Biden yönetimi Gazze'de esaret altında tutulan Amerikalı rehinelerin serbest bırakılması konusunda Hamas ile doğrudan müzakere yapmayı değerlendiriyor.

İSRAİL SÜREÇTE OLMAYACAK

Söz konusu rapora göre müzakereler arabulucular aracılığıyla yapılacak ve İsrail süreçte olmayacak.

Raporda, yetkililerin, ABD'nin Hamas'a karşılık olarak ne vereceklerinden emin olmadıkları belirtildi.

Gazze'de Amerikan vatandaşlığına sahip beş rehine tutuluyor.

SOYKIRIM KABİNESİ ÇILDIRDI

İsrailli Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise anlaşma için "toplu intihar" ifadesini kullandı ve desteklemeyeceğini söyledi.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich