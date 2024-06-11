Rusya Devlet Başkanı Putin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti! BRICS mesaisi... "Memnuniyetle karşılıyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.
Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.
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BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenen BRICS+ Oturumuna katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la da bir araya geldi.
İKİLİ İLİŞKİLER VE İŞ BİRLİĞİ MASADA
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Fidan'la bir araya gelen Lavrov'un, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve iş birliği alanlarının araştırılması için etkileşimin sürdürülmesi ihtiyacına özel vurgu yaptığı aktarıldı.
"BRICS İLE İŞ BİRLİĞİMİZE DEĞER VERİYORUZ"
Lavrov'la bir araya gelen Fidan, daha sonrasında BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen BRICS+ oturumunda katılımcılara hitap etti.
Recep Tayyip Erdoğan'ın "dünya beşten büyüktür" mottosu ışığında Türkiye'nin, BM Güvenlik Konseyi ve BM'nin yanı sıra diğer çok taraflı örgütlerde de reformlar yapılması için çaba sarf ettiğini vurgulayan Fidan, "Bu bağlamda BRICS ile iş birliğimize değer veriyoruz. BRICS içindeki çeşitliliğin kalkınma ve istikrarı artırmak için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz." dedi
KÜRESEL İLİŞKİLERDE YÜKSEK TÜRBÜLANSLI DÖNEM
Fidan, küresel ilişkilerde yüksek türbülanslı dönemden geçildiğine işaret ederek, "Küresel ekonomi, pandemi sonrası dönemde direnç göstermeye devam ederken, jeoekonomik görünüm hala zayıf. Hala yüksek enflasyonla karşı karşıyayız. Kırılganlıklar devam ediyor ve jeopolitik gerilimler tırmanabilir." dedi.
Bakan Fidan, "kurallara dayalı uluslararası sistem" olarak adlandırılan düzenin, bu çağda dengeli ve hızlı çözümler sunma konusunda yetersiz kaldığını söyledi.
Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananlara ve bunun küresel yönetişim üzerindeki etkilerine dikkati çeken Fidan, "Birkaç kişinin ikiyüzlülüğü ve stratejik körlüğü nedeniyle 36 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi ve Gazze Şeridi tamamen yok olmanın eşiğinde. İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali, istila, kitlesel yerinden etme, etnik temizlik ve savaş suçları ile genişlemektedir." ifadelerini kullandı.
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU
Fidan, ABD'nin üç aşamalı ateşkes önerisi doğrultusunda Birleşmiş Miletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından alınan bir kararın olduğunu hatırlatarak, "Bu olumlu bir adım olmakla birlikte yeterli değildir. İki devletli çözüm gerçekleşmeden ne İsrail'in ne de Filistin'in güvenliğinden söz etmek mümkün değildir." diye konuştu.
Gazze'de son sekiz aydır herkesin gözlerinin önünde cereyan edenlerin, norm ve değerlerin aşındığını açıkça gösterdiğini belirten Fidan, uluslararası düzenin çifte standartlarla yönetilmesine izin verilemeyeceğini, uluslararası ilişkilerde daha fazla iş birliği ve diplomasinin, daha az çatışmanın desteklenmesi gerektiğini söyledi.
SURİYE, GAZZE, UKRAYNA...
Fidan geride bıraktığımız gün de Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Moskova'da görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Suriye, Gazze'deki durum, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri ve Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.
TÜRKİYE'NİN BRICS YAKLAŞIMI VE MOSKOVA'NIN TUTUMU
Öte yandan Türkiye'nin BRICS'E yönelik yaklaşımı Moskova'nın da gündeminde.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin BRICS'e olan ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Elbette bu ilgi, Rusya'nın başkanlığında hazırlanan BRICS zirvesinin de gündeminde olacak." dedi.
Türkiye'nin BRICS'e yönelik yaklaşımını değerlendiren Peskov, şunları söyledi:
"Türkiye gibi önemli ortaklarımız dahil komşu devletlerin BRICS'e yönelik artan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Elbette bu ilgi, Rusya'nın başkanlığında hazırlanan BRICS zirvesinin de gündeminde olacak. Bu Örgüt, katılmak isteyen tüm ülkelerin çıkarlarının tamamını karşılayamayabilir ancak BRICS, ilgi gösteren tüm devletlerle temasları sürdürmekten yana."
Peskov, bunun için çeşitli formatlar üzerinde çalışıldığını aktararak, "Bu, zaman gerektiren bir süreç ancak bu kadar yoğun ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.