Joe Biden bu kez resmen kısa devre yaptı: Konuşurken resmen dondu kaldı! Kürsüye çıkmadan önce içtiği sıvı gündem oldu: ABD Başkanı ne kullanıyor?

ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray çalışanları ile yapılan görüşmeler doğrultusunda hakkındaki bilişsel kapasitesinin düştüğünü belirten iddiaları doğrulayan bir gafa daha imza attı.
ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray çalışanları ile yapılan görüşmeler doğrultusunda hakkındaki bilişsel kapasitesinin düştüğünü belirten iddiaları doğrulayan bir gafa daha imza attı.
BIDEN KISA DEVRE YAPTI
10 Haziran Pazartesi akşamı Beyaz Saray'da düzenlenen kutlamada konuşan Biden, konuşma sırasında öyle bir durdu ki Batı basını, "Biden kısa devre yaptı" ifadesini kullandı.
KOLUNA VURUP DURDURDULAR
Biden, ABD polisinin ırkı şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd'un uyarısı ile kendine geldi ve konuşmasını sürdürdü.
Floyd'un işareti ile kendisine gelen Biden, daha sonra yaptığı konuşmada ise resmen sinir krizi geçirdi.
Biden'ın konuşmasının anlaşılır olan bölümünde "Gün bize yapcak daha çok işimiz olduğunu hatırlatıyor. Yürümeye devam edelim. İnancımızı koruyalım." ifadelerini kullandı.
ENERJİ İÇECEĞİ İLE KONUŞABİLİYOR
Biden'ın konuşmaya başlamadan önce enerji içeceğine benzeyen kırmızı bir sıvı içtiği görüldü.
BOMBA RAPOR: BIDEN'IN BİLİŞSEL KAPASİTESİ DÜŞTÜ
ABD'de Kasım 2024'te düzenlenecek olan başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken Wall Street Journal, mevcut başkan ve Demokratların başkan adayı Joe Biden ile ilgili çok konuşulacak bir rapor hazırlamıştı.
Wall Street Journal'ın görüştüğü 45'ten fazla Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekili ve çalışan, Biden'ın toplantılarda anlaşılmayan konuşmalar yaptığını belirtti. ABD'li siyasiler Biden'ın çok kısık sesle konuştuğunu, en yakınında duran kişilerin bile onu anlamakta güçlük çektiğini söylemişti.