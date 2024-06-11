Joe Biden bu kez resmen kısa devre yaptı: Konuşurken resmen dondu kaldı! Kürsüye çıkmadan önce içtiği sıvı gündem oldu: ABD Başkanı ne kullanıyor?

ENERJİ İÇECEĞİ İLE KONUŞABİLİYOR

Biden'ın konuşmaya başlamadan önce enerji içeceğine benzeyen kırmızı bir sıvı içtiği görüldü.

BOMBA RAPOR: BIDEN'IN BİLİŞSEL KAPASİTESİ DÜŞTÜ

ABD'de Kasım 2024'te düzenlenecek olan başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken Wall Street Journal, mevcut başkan ve Demokratların başkan adayı Joe Biden ile ilgili çok konuşulacak bir rapor hazırlamıştı.

Wall Street Journal'ın görüştüğü 45'ten fazla Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekili ve çalışan, Biden'ın toplantılarda anlaşılmayan konuşmalar yaptığını belirtti. ABD'li siyasiler Biden'ın çok kısık sesle konuştuğunu, en yakınında duran kişilerin bile onu anlamakta güçlük çektiğini söylemişti.