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Joe Biden bu kez resmen kısa devre yaptı: Konuşurken resmen dondu kaldı! Kürsüye çıkmadan önce içtiği sıvı gündem oldu: ABD Başkanı ne kullanıyor?

ABD Başkanı Joe Biden yeni bir skandal ile gündemde. Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray çalışanlarının görüşlerine dayanılarak hazırlanan bir raporda bilişsel kapasitesinin düştüğü belirtilen Joe Biden, kürsüde yeni bir gafa daha imza attı. Beyaz Saray’da konuşma yapan Biden öyle bir dondu ki yanındakiler konuşmaya tekrar dönmesi için uyarmak zorunda kaldı. Biden’ın kürsüye çıkmadan önce içtiği kırmızı sıvı ise oldukça dikkat çekti. ABD Başkanı ne kullanıyor?

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 14:59 Güncelleme 11 Haziran 2024, 15:09
Joe Biden bu kez resmen kısa devre yaptı: Konuşurken resmen dondu kaldı! Kürsüye çıkmadan önce içtiği sıvı gündem oldu: ABD Başkanı ne kullanıyor?

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ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray çalışanları ile yapılan görüşmeler doğrultusunda hakkındaki bilişsel kapasitesinin düştüğünü belirten iddiaları doğrulayan bir gafa daha imza attı.

BIDEN KISA DEVRE YAPTI

10 Haziran Pazartesi akşamı Beyaz Saray'da düzenlenen kutlamada konuşan Biden, konuşma sırasında öyle bir durdu ki Batı basını, "Biden kısa devre yaptı" ifadesini kullandı.

KOLUNA VURUP DURDURDULAR

Biden, ABD polisinin ırkı şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd'un uyarısı ile kendine geldi ve konuşmasını sürdürdü.

Floyd'un işareti ile kendisine gelen Biden, daha sonra yaptığı konuşmada ise resmen sinir krizi geçirdi.

Biden'ın konuşmasının anlaşılır olan bölümünde "Gün bize yapcak daha çok işimiz olduğunu hatırlatıyor. Yürümeye devam edelim. İnancımızı koruyalım." ifadelerini kullandı.

ENERJİ İÇECEĞİ İLE KONUŞABİLİYOR

Biden'ın konuşmaya başlamadan önce enerji içeceğine benzeyen kırmızı bir sıvı içtiği görüldü.

BOMBA RAPOR: BIDEN'IN BİLİŞSEL KAPASİTESİ DÜŞTÜ

ABD'de Kasım 2024'te düzenlenecek olan başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken Wall Street Journal, mevcut başkan ve Demokratların başkan adayı Joe Biden ile ilgili çok konuşulacak bir rapor hazırlamıştı.

Wall Street Journal'ın görüştüğü 45'ten fazla Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekili ve çalışan, Biden'ın toplantılarda anlaşılmayan konuşmalar yaptığını belirtti. ABD'li siyasiler Biden'ın çok kısık sesle konuştuğunu, en yakınında duran kişilerin bile onu anlamakta güçlük çektiğini söylemişti.

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