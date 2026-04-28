Aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi Genel Başkanı Jordan Bardella da 2027 seçimlerinde adaylık için öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Eski Başbakan Bernard Cazeneuve, 2027 Fransa cumhurbaşkanı seçimi için aday olmaya hazır olduğunu açıkladı.

Eski Başbakan Cazeneuve, Le Figaro'ya verdiği röportajda, ülkede gelecek yıl yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cazeneuve, bugüne kadarki seçimlerde yükselişini sürdüren aşırı sağın "iktidara gelmesini engellemek" ve kamu borçları ile mücadele eden Fransa'yı "içinde bulunduğu zorluklardan çıkarmak" için bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.