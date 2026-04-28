Franda'da eski Başbakan Cazeneuve 2027 için sahada: Macron'un koltuğuna aday

Fransa’da eski Başbakan ve eski İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaya hazır olduğunu açıkladı. Fransa’da 2027’de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde, iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden aday olamayacak. Seçimlerde adaylık için öne çıkan isimler arasında Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi Genel Başkanı Jordan Bardella da bulunuyor.

  • Eski Başbakan Bernard Cazeneuve, 2027 Fransa cumhurbaşkanı seçimi için aday olmaya hazır olduğunu açıkladı.
  • Cazeneuve, Le Figaro'ya verdiği röportajda aşırı sağın iktidara gelmesini engellemek için çözüm bulunması gerektiğini belirtti.
  • 2022'de Sosyalist Partiden ayrılan Cazeneuve, 'Convention' isimli yeni bir parti kurdu.
  • Fransa'da 2027'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde, mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden aday olamayacak.
  • Aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi Genel Başkanı Jordan Bardella da 2027 seçimlerinde adaylık için öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Fransa'da eski Başbakan ve eski İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, 2027 cumhurbaşkanı seçimi için aday olmaya hazır olduğunu belirtti.

Eski Başbakan Cazeneuve, Le Figaro'ya verdiği röportajda, ülkede gelecek yıl yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cazeneuve, bugüne kadarki seçimlerde yükselişini sürdüren aşırı sağın "iktidara gelmesini engellemek" ve kamu borçları ile mücadele eden Fransa'yı "içinde bulunduğu zorluklardan çıkarmak" için bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

Fransa’nın eski Başbakan ve eski İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, Fotoğraflar: AFP

2027'DE BAŞKAN ADAYI

Bu bağlamda Cazeneuve, 2027 cumhurbaşkanı seçiminde adaylığını koymaya "hazır" olduğunu kaydetti.

Ülkenin önde gelen solcu Sosyalist Partisinden (PS) 2022'de ayrılan Cazeneuve, "Convention" isimli yeni bir parti kurmuştu. Cazeneuve, 2016-2017'de başbakanlık, 2014-2016'da ise içişleri bakanlığı yapmıştı.

Devrik diktatör Beşar Esad'ın işkencehanesi Seydnaya Hapishanesinden yeni görütüler
Seydnaya Hapishanesinden yeni görütüler

