ABD-İsrail-İran hattında tırmanan çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı'nın kapanması küresel enerji akışını sarsarken, gözler şimdi Asya'nın en kritik geçişlerinden biri olan Malakka Boğazı'na çevrildi. Dünya ticaretinin önemli bir bölümünü taşıyan bu dar koridorun konumu merak ediliyor. İşte Malakka Boğazı'nın konumu ve önemi…

Malakka Boğazı, yaklaşık 805 kilometre uzunluğunda olup Endonezya'ya ait Sumatra Adası ile Malezya Yarımadası (Batı Malezya) arasında uzanan dar bir su yoludur.

Malakka Boğazı, ekonomik ve stratejik açıdan Süveyş Kanalı ve Panama Kanalı ile aynı derecede kritik bir deniz yoludur.

Dünya deniz ticaretinin yaklaşık dörtte biri Malakka Boğazı'ndan geçiyor.

MALAKKA BOĞAZI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

1. Küresel ticaretin kilit geçidi

Malakka Boğazı, Avrupa–Orta Doğu–Asya hattındaki en kısa deniz rotasıdır. Özellikle Çin, Japonya ve Güney Kore gibi büyük ekonomilerin enerji ve mal ithalatı bu geçide büyük ölçüde bağlıdır.

2. Dünya ticaretinin "can damarı"

Her yıl:

On binlerce gemi

Dev petrol tankerleri

LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) taşıyıcıları

bu dar koridordan geçerek küresel arz zincirini ayakta tutar.

Boğaz, bazı noktalarda yalnızca 2,7 km’ye kadar daralırken yoğun gemi trafiği kaza riskini artırıyor.

3. Asya'nın dar koridoru (stratejik dar boğaz)

Bu yüzden:

Yoğun trafik oluşur

Kaza riski yüksektir

Korsanlık ve güvenlik sorunları tarihsel olarak önemlidir.

Bu tür dar ve kritik geçiş noktalarına "boğaz darboğazı (chokepoint)" denir ve Malakka Boğazı bunun en önemli örneklerinden biridir.

4. Alternatifsizliğe yakın bir rota

Malakka Boğazı'na alternatif olarak:

Sunda Boğazı

Lombok Boğazı kullanılabilir.

Ancak bu rotalar:

Daha uzun

Daha maliyetli

Bazı büyük tankerler için daha az uygun. Bu nedenle Malakka hala en tercih edilen yol.