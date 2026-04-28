Asya’nın dar koridoru: Malakka Boğazı neden önemli?

Malakka Boğazı, Güneydoğu Asya’da yer alır ve Malezya ile Endonezya arasında uzanır. Boğazın kuzeybatı girişine yakın bölgede ayrıca Singapur bulunur. Hint Okyanusu’nu (özellikle Andaman Denizi üzerinden) Güney Çin Denizi’ne bağlayan bu dar su yolu, dünya deniz ulaşımının en kritik noktalarından biridir.

Giriş Tarihi:
Asya’nın dar koridoru: Malakka Boğazı neden önemli?
  • Malakka Boğazı, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından küresel enerji akışı açısından önem kazandı.
  • Dünya deniz ticaretinin yaklaşık dörtte biri Malakka Boğazı'ndan geçiyor.
  • Malakka Boğazı, Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin enerji ve mal ithalatı için kritik öneme sahip.
  • Boğaz bazı yerlerde 2,7 km genişliğe kadar daralıyor ve yoğun trafik nedeniyle kaza riski taşıyor.
  • Sunda Boğazı ve Lombok Boğazı alternatif rotalar olmakla birlikte daha uzun ve maliyetli.

ABD-İsrail-İran hattında tırmanan çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı'nın kapanması küresel enerji akışını sarsarken, gözler şimdi Asya'nın en kritik geçişlerinden biri olan Malakka Boğazı'na çevrildi. Dünya ticaretinin önemli bir bölümünü taşıyan bu dar koridorun konumu merak ediliyor. İşte Malakka Boğazı'nın konumu ve önemi…

Malakka Boğazı, ekonomik ve stratejik açıdan Süveyş Kanalı ve Panama Kanalı ile aynı derecede kritik bir deniz yoludur.

MALAKKA BOĞAZI NEREDE?

Malakka Boğazı, yaklaşık 805 kilometre uzunluğunda olup Endonezya'ya ait Sumatra Adası ile Malezya Yarımadası (Batı Malezya) arasında uzanan dar bir su yoludur.

Dünya deniz ticaretinin yaklaşık dörtte biri Malakka Boğazı'ndan geçiyor.

MALAKKA BOĞAZI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

1. Küresel ticaretin kilit geçidi

Malakka Boğazı, Avrupa–Orta Doğu–Asya hattındaki en kısa deniz rotasıdır. Özellikle Çin, Japonya ve Güney Kore gibi büyük ekonomilerin enerji ve mal ithalatı bu geçide büyük ölçüde bağlıdır.

Malakka Boğazı, Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin enerji ve mal ithalatı için kritik öneme sahip.

2. Dünya ticaretinin "can damarı"

Dünya deniz ticaretinin yaklaşık dörtte biri bu boğazdan geçer.

Her yıl:

  • On binlerce gemi
  • Dev petrol tankerleri
  • LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) taşıyıcıları

bu dar koridordan geçerek küresel arz zincirini ayakta tutar.

Boğaz, bazı noktalarda yalnızca 2,7 km’ye kadar daralırken yoğun gemi trafiği kaza riskini artırıyor.

3. Asya'nın dar koridoru (stratejik dar boğaz)

Boğaz bazı yerlerde sadece 2.7 km genişliğe kadar daralır.

Bu yüzden:

  • Yoğun trafik oluşur
  • Kaza riski yüksektir
  • Korsanlık ve güvenlik sorunları tarihsel olarak önemlidir.

Bu tür dar ve kritik geçiş noktalarına "boğaz darboğazı (chokepoint)" denir ve Malakka Boğazı bunun en önemli örneklerinden biridir.

Sunda Boğazı ve Lombok Boğazı alternatif rotalar olsa da daha uzun ve maliyetlidir.

4. Alternatifsizliğe yakın bir rota

Malakka Boğazı'na alternatif olarak:

  • Sunda Boğazı
  • Lombok Boğazı kullanılabilir.

Ancak bu rotalar:

  • Daha uzun
  • Daha maliyetli

Bazı büyük tankerler için daha az uygun. Bu nedenle Malakka hala en tercih edilen yol.

Boğaz, Hint Okyanusu ile Büyük Okyanus arasında ana deniz geçişini sağlarken; Hindistan, Endonezya ve Çin gibi en kalabalık ülkeleri deniz yoluyla birbirine bağlar.

MALAKKA BOĞAZI KÜRESEL TİCARETİN KİLİT GEÇİDİ

  • Doğu ile Batı arasındaki en kritik deniz bağlantısıdır
  • Enerji taşımacılığının merkezidir
  • Küresel ekonominin sürekliliği için vazgeçilmezdir

Bu yüzden sık sık "küresel ticaretin kilit geçidi" ve "dünya ticaretinin can damarı" olarak tanımlanır.

(Takvim foto arşiv, yapay zeka, AA)

