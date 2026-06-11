Rus kızlar, hastalıklar, ilaçlar... Bill Gates Kongre'de ifade verdi: "Epstein bana şantaj yaptı"
Epstein skandalının odağındaki milyarder Bill Gates, ABD Kongresi’nde kapalı kapılar ardında ifade verdi. Rus kızlardan hastalık kaptığı ve şantaja uğradığı iddialarını içeren edici e-postaların ardından konuşan Gates, Jeffrey Epstein ile ilişkisinin bir "hata" olduğunu kabul söyledi. Evliliğindeki sadakatsizlik üzerinden tehdit edildiğini iddia eden milyarder, "Onun adasına veya çiftliğine hiç gitmedim, kimseyi mağdur etmedim" dedi.
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- Bill Gates, Epstein iddialarıyla ilgili ABD Kongresi'nde ifade verdi.
- Gates, Epstein'ın suçlarını bilmediğini ve pedofili adasına gitmediğini iddia etti.
- Epstein'ın Gates'i tehdit ettiği ve kişisel bilgilerini kullandığı öne sürüldü.
- Gates, Epstein ile ilişkisini 2014 yılında kestiğini söyledi.
- Epstein'ın geçmişteki hukuki sorunlarından haberdar olduğunu ancak kapsamını kavrayamadığını belirtti.
Microsoft kurucusu milyarder Bill Gates, hakkındaki Epstein iddialarının ardından ABD Kongresi'nde ifade verdi. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan binlerce belgede ismi geçen ve görüntüleri bulunan Bill Gates, sapkın Epstein'ın işlediği suçları bilmediğini, pedofili adasına ise hiç gitmediğini iddia etti.
RUS KIZLARDAN HASTALIK KAPTI İDDİASI
Geçtiğimiz aylarda yayımlanan belgelerde, Epstein'ın 2013'te Bill Gates'e uzun bir mail attığı ve ilişkilerini bitirdiği için sert sözlerle yüklendiği ortaya çıkmıştı. Yayımlanan e-postalardan birinde Bill Gates'in Rus kızlardan cinsel yolla bulaşan hastalık kaptığı iddia edilmişti.
Mesajın bir bölümünde Epstein'ın şu ifadeleri kullandığı iddia ediliyordu:
"Yaraya tuz basar gibi, bana (sic) senin cinsel yolla bulaşan hastalığınla ilgili e-postaları, Melinda'ya gizlice verebilmem için benden antibiyotik temin etme talebini ve penisinin tarifini içeren yazışmaları silmemi rica ediyorsun."
Bill Gates şimdiye kadar Epstein mağdurlarından biri tarafından suçlanmadı fakat ismi ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgelerde 3 binden fazla kez geçiyor.
PEDOFİLİ DAVASINDAN SIYRILMAK İÇİN "EŞİMİ ALDATTIM" KILIFI
Hakkındaki Epstein iddiaları her geçen gün artarken Kongre'de ifade vereye çağrıldı.
Kendisini pedofili, küçük yaşta çocukları istismar ve belki de cinayete varan davalardan sıyırmak isteyen Gates, eşini aldattığı için Epstein tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.
Açılış konuşmasında Gates, sadakatsizliğinin Epstein ile ilgisi olmadığını söyledi. Ancak, Epstein'ın, "üzerine eklediği birçok yalanın yanı sıra" ilişkileri hakkındaki bilgileri kullanarak Gates'i kendisiyle yeniden ilişkiye girmeye zorlamaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu belirtti. Gates'e göre, Epstein'ın hayırseverlik vaatlerini "asla yerine getirmeyeceğini" anladıktan sonra, Aralık 2014'te Epstein ile iletişimini kesti.
"EPSTEIN KİŞİSEL BİLGİLERİMLE TEHDİT EDİYORDU"
Capitol Hill'deki Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin kapalı kapılar ardındaki oturumunda konuşan Gates "Epstein'ın, evliliğimde sadakatsiz olduğum gerçeği de dahil olmak üzere, kişisel hayatımla ilgili hassas bilgilere ulaştığını öğrendim. Bu olayların Epstein ile olan ilişkilerimle hiçbir ilgisi yoktu ancak ailem için acı vericiydiler." dedi.
Epstein'ın suç teşkil eden davranışlarda bulunduğuna tanık olmadığını söyleyen Gates, pedofili finansörünün kendisi hakkındaki kişisel bilgileri kullanarak tekrar yakın olmak istediğini belirtti.
Epstein'ın, çok sayıda kadınla ilişkisini kullandığını iddia eden Gates, "Bu çabasında başarısız oldu ancak bu durum, kendi gündemini ilerletmek için benimle olan etkileşimlerini hangi yollarla koz olarak kullanmaya çalıştığını gösteriyor." dedi.
PEDOFİLİ ADASINA GİTTİ M?
Gates, milletvekillerine Epstein ile geçmişte yaptığı görüşmelerin bir hata olduğunu söyledi. Epstein'ın pedofili adasına gitmediğini iddia eden Gates, "Onun adasına, çiftliğine ya da Florida'daki evine hiç gitmedim. Hiç kimseyi mağdur etmedim." şeklinde konuştu.
Milyarder iş insanı, milletvekillerine yaptığı açıklamada Jeffrey Epstein ile ilk kez 2011 yılında, pedofili finansörünün küresel halk sağlığı projeleri için milyarlarca dolarlık kaynak yaratabileceğini iddia etmesi üzerine bir araya geldiğini belirtti.
O tarihte Epstein, 2008 yılında Florida'da reşit olmayan bir çocuğa fuhuş yaptırmaya teşebbüs suçunu kabul ettiği için sabıkalı bir cinsel suçlu olarak kayıtlarda yer alıyordu.
Gates, "Epstein'ın geçmişte hukuki sorunlar yaşadığının farkında olduğumu hatırlıyorum; ancak işlediği suçların kapsamını ve vehametini tam olarak kavrayamamıştım. Göstermem gereken hassasiyet ve titizliği sergilemeden bu tanışma teklifini kabul ettim." şeklinde konuştu.
Epstein ile temaslarının "sınırlı" olduğunu savunan Gates, 2014 yılında ilişkisini tamamen kestiğini iddia etti. Gates, bu görüşmelerin tek amacının, finansörün vakfın küresel sağlık faaliyetlerine zengin bağışçılar kazandırabileceği yönündeki vaatleri olduğunu dile getirdi.