Kendisini pedofili, küçük yaşta çocukları istismar ve belki de cinayete varan davalardan sıyırmak isteyen Gates, eşini aldattığı için Epstein tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

Açılış konuşmasında Gates, sadakatsizliğinin Epstein ile ilgisi olmadığını söyledi. Ancak, Epstein'ın, "üzerine eklediği birçok yalanın yanı sıra" ilişkileri hakkındaki bilgileri kullanarak Gates'i kendisiyle yeniden ilişkiye girmeye zorlamaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu belirtti. Gates'e göre, Epstein'ın hayırseverlik vaatlerini "asla yerine getirmeyeceğini" anladıktan sonra, Aralık 2014'te Epstein ile iletişimini kesti.

Epstein'ın evinde Bill Gates'in fotoğrafları

"EPSTEIN KİŞİSEL BİLGİLERİMLE TEHDİT EDİYORDU"

Capitol Hill'deki Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin kapalı kapılar ardındaki oturumunda konuşan Gates "Epstein'ın, evliliğimde sadakatsiz olduğum gerçeği de dahil olmak üzere, kişisel hayatımla ilgili hassas bilgilere ulaştığını öğrendim. Bu olayların Epstein ile olan ilişkilerimle hiçbir ilgisi yoktu ancak ailem için acı vericiydiler." dedi.

Epstein'ın suç teşkil eden davranışlarda bulunduğuna tanık olmadığını söyleyen Gates, pedofili finansörünün kendisi hakkındaki kişisel bilgileri kullanarak tekrar yakın olmak istediğini belirtti.

Epstein'ın, çok sayıda kadınla ilişkisini kullandığını iddia eden Gates, "Bu çabasında başarısız oldu ancak bu durum, kendi gündemini ilerletmek için benimle olan etkileşimlerini hangi yollarla koz olarak kullanmaya çalıştığını gösteriyor." dedi.