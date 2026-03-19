Yaklaşık 1500 kişinin yaşadığı köylerde balıkçılığın temel geçim kaynağı olması nedeniyle bölge ciddi ekonomik ve beslenme kriziyle karşı karşıya kaldı.

Balık tüketen veya deniz suyuyla temas eden en az 750 kişi göğüs ağrısı, ciltte tahriş ve öksürük gibi sağlık sorunları yaşadı.

Papua Yeni Gine'nin New Ireland bölgesinde son günlerde olağanüstü bir çevre felaketi yaşanıyor. Yapılan saha çalışmalarına göre yalnızca beş gün içinde 3 binden fazla deniz canlısı yaşamını yitirdi. Kıyıya vuran balıklarda renk değişimi, şişkin gözler ve yeşile çalan et dokusu gibi dikkat çekici bozulmalar tespit edildi.

Oceanographic'te yer alan habere göre bölgede yaşayan en az 750 kişi balık tükettikten ya da deniz suyuyla temas ettikten sonra çeşitli rahatsızlıklar bildirdi.

Fotoğraf:AA

VAKALAR ARTABİLİR

Göğüs ağrısı, ciltte tahriş ve öksürük en sık görülen belirtiler arasında yer aldı.

Yetkililer vakaların artmasından endişe duyulduğunu açıkladı.

BALIK TÜKETİMİNE YASAK GELDİ

Olayların ardından Papua Yeni Gine Balıkçılık Bakanı Jelta Wong, halkı balık yememeleri konusunda uyardı. Uzmanlar deniz suyunda kimyasal bir kirlenme olabileceğini değerlendiriyor. Ancak bu duruma hangi maddenin yol açtığı henüz netlik kazanmış değil.