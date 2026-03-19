Yiyen yüzlerce kişi hastanelik oldu: İlk belirtisi öksürük

Papua Yeni Gine’de yaşanan gizemli çevre felaketi kısa sürede büyük bir krize dönüştü. Beş gün içinde binlerce deniz canlısı ölürken yüzlerce kişi hastalandı. Yetkililer olası zehirlenme riskine karşı balık tüketimini yasakladı.

Yiyen yüzlerce kişi hastanelik oldu: İlk belirtisi öksürük
  • Papua Yeni Gine'nin New Ireland bölgesinde beş gün içinde 3 binden fazla deniz canlısı yaşamını yitirdi.
  • Balık tüketen veya deniz suyuyla temas eden en az 750 kişi göğüs ağrısı, ciltte tahriş ve öksürük gibi sağlık sorunları yaşadı.
  • Papua Yeni Gine Balıkçılık Bakanı Jelta Wong halkı balık yememeleri konusunda uyardı ve balık tüketimine yasak getirildi.
  • Uzmanlar deniz suyunda kimyasal kirlenme ve toksik alg patlamalarıyla bağlantılı 'kırmızı gelgit' oluşumu olabileceğini değerlendiriyor.
  • Yaklaşık 1500 kişinin yaşadığı köylerde balıkçılığın temel geçim kaynağı olması nedeniyle bölge ciddi ekonomik ve beslenme kriziyle karşı karşıya kaldı.

Papua Yeni Gine'nin New Ireland bölgesinde son günlerde olağanüstü bir çevre felaketi yaşanıyor. Yapılan saha çalışmalarına göre yalnızca beş gün içinde 3 binden fazla deniz canlısı yaşamını yitirdi. Kıyıya vuran balıklarda renk değişimi, şişkin gözler ve yeşile çalan et dokusu gibi dikkat çekici bozulmalar tespit edildi.

Papua Yeni Gine'nin New Ireland bölgesinde beş gün içinde 3 binden fazla deniz canlısı yaşamını yitirdi. Fotoğraf: The National

YÜZLERCE KİŞİ SAĞLIK SORUNU YAŞADI

Oceanographic'te yer alan habere göre bölgede yaşayan en az 750 kişi balık tükettikten ya da deniz suyuyla temas ettikten sonra çeşitli rahatsızlıklar bildirdi.

Balık tüketen veya deniz suyuyla temas eden en az 750 kişi göğüs ağrısı, ciltte tahriş ve öksürük gibi sağlık sorunları yaşadı. Fotoğraf:AA

VAKALAR ARTABİLİR

Göğüs ağrısı, ciltte tahriş ve öksürük en sık görülen belirtiler arasında yer aldı.

Yetkililer vakaların artmasından endişe duyulduğunu açıkladı.

BALIK TÜKETİMİNE YASAK GELDİ

Olayların ardından Papua Yeni Gine Balıkçılık Bakanı Jelta Wong, halkı balık yememeleri konusunda uyardı. Uzmanlar deniz suyunda kimyasal bir kirlenme olabileceğini değerlendiriyor. Ancak bu duruma hangi maddenin yol açtığı henüz netlik kazanmış değil.

Uzmanlar deniz suyunda kimyasal kirlenme ve toksik alg patlamalarıyla bağlantılı 'kırmızı gelgit' oluşumu olabileceğini değerlendiriyor.

GEÇİM KAYNAĞI VE GIDA KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Yaklaşık 1500 kişinin yaşadığı köylerde balıkçılık temel geçim kaynağıydı. Yaşanan ölümler ve getirilen yasak halkı ciddi bir ekonomik ve beslenme kriziyle karşı karşıya bıraktı. Özellikle çocukların yeterli protein alamaması riskine dikkat çekiliyor.Uzmanlar ayrıca bölgede gözlemlenen "kırmızı gelgit" oluşumunun toksik alg patlamalarıyla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

Alpler’de donmuş bir zaman kapsülü: Tarihin en iyi korunan cesedi Ötzi’nin sıra dışı hikayesiAlpler’de donmuş bir zaman kapsülü: Tarihin en iyi korunan cesedi Ötzi’nin sıra dışı hikayesi
Alpler’de donmuş bir zaman kapsülü: Tarihin en iyi korunan cesedi Ötzi’nin sıra dışı hikayesi

